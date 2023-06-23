Những lợi ích bất ngờ của vỏ bưởi, ăn bưởi xong đừng vội vứt đi!

Dinh dưỡng 23/06/2023 08:44

Nhiều người chỉ quan tâm phần múi bưởi mà bỏ qua vỏ bưởi vì không biết rằng phần này cũng có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Vỏ bưởi có vị đắng, cay, tính bình có tác dụng trừ phong, hóa đờm,... Nhiều người thường dùng phần cùi trắng ở bên trong của vỏ bưởi để chế biến thành các món ăn như chè, làm nem hay bóp gỏi.

Riêng phần vỏ bên ngoài có chứa những tinh dầu nên thường được dùng trong trường hợp ăn uống không tiêu, phụ nữ có hiện tượng buồn nôn do thai nghén. Ngoài ra, vỏ bưởi còn được dùng để nấu nước gội đầu giúp tóc bớt rụng, bóng mượt và chắc khỏe hơn.

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Ảnh minh họa: Internet

Lợi tích từ vỏ bưởi mà bạn nên biết

Trị viêm da và làm đẹp da

Vỏ bưởi rất có ích trong việc ngăn ngừa tình trạng mẩn đỏ, ngứa ngáy, các hiện tượng viêm tấy da. Với một lượng vitamin A và C cao giúp duy trì được độ ẩm trong da, bảo vệ da không bị khô, nếp nhăn và mụn trứng cá.

Giúp nhanh mọc và mượt tóc

Vỏ bưởi đun nước gội đầu hoặc sau khi gội, bóp tinh dầu vỏ bưởi lên tóc sẽ giúp cho tóc bạn trở nên bóng, chắc, mượt, và mọc tóc. Cách làm này đặc biệt có hiệu quả đối với các bà mẹ sau khi sinh.

Những lợi ích bất ngờ của vỏ bưởi, ăn bưởi xong đừng vội vứt đi! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chống nắng

Vỏ bưởi sẽ giảm được tỉ lệ xuất hiện nếp nhăn, tàn nhang do việc tăng sắc tố cũng như mụn đầu đen, da khô, ngứa ngáy và rất nhiều những vấn đề khác do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Đặc biệt, trong vỏ bưởi có chứa lycopene nên giúp ngăn ngừa ung thư da do tia cực tím gây ra.

Chữa hôi miệng

Vitamin C và tinh dầu có trong vỏ bưởi là những thành phần có khả năng chống hôi miệng một cách hiệu quả. Lấy vỏ bưởi đã phơi khô đun với ít nước kèm theo vài hạt muối. Dùng nước này để súc miệng sẽ khiến mùi hôi nhanh chóng biến mất.

Bài thuốc Đông Y tuyệt vời từ vỏ bưởi

Trị ốm nghén

Ốm nghén là chứng bệnh phổ biến của các chị em trong thời gian mang bầu. Tuy nhiên, mỗi phụ nữ lại bị ốm nghén ở mức độ khác nhau. Để chữa trị ốm nghén, bà bầu có thể dùng vài lát vỏ bưởi sấy.

Cách làm:

Lấy 15g vỏ bưởi rửa sạch, cho vào nồi và thêm 300ml nước đun sôi kỹ đến khi còn 150ml nước là được. Chia nước này uống 3 lần trong ngày vào trước khi ăn 20 phút. Thực hiện khoảng 3-5 ngày liên tiếp.

Những lợi ích bất ngờ của vỏ bưởi, ăn bưởi xong đừng vội vứt đi! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trị tiêu chảy

Trẻ bị đau trướng bụng hoặc tiêu chảy do ăn không tiêu có thể lấy vỏ bưởi để khắc phục theo cách sau.

Cách làm:

Lấy vỏ bưởi rửa sạch, cạo bỏ lớp ngoài, cắt thành từng khúc rồi cho thêm nước sạch vào nồi đun sôi. Sôi khoảng 1 lúc bạn tắt bếp, vắt phần bã lấy nước rồi cho vào hũ ngâm với đường trong khoảng 1 tuần. Lấy nước này uống trong khoảng 5 ngày liên tiếp sẽ khỏi hẳn.

Những lợi ích bất ngờ của vỏ bưởi, ăn bưởi xong đừng vội vứt đi! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trị táo bón

Dịp Tết đến, mọi người thường ăn nhiều đồ mặn, dầu mỡ, các thức ăn khó tiêu nên dễ bị táo bón. Để xử lý vấn đề này bạn có thể dùng vỏ bưởi rất tốt.

Cách làm:

Lấy 12g vỏ bưởi tươi (hay vỏ khô 6g) thêm nước đem nấu nước uống nhiều lần trong ngày, nỗi lo táo bón sẽ hoàn toàn biến mất.

Những lợi ích bất ngờ của vỏ bưởi, ăn bưởi xong đừng vội vứt đi! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Chữa say rượu

Không chỉ múi bưởi có tác dụng là giải rượu mà vỏ bưởi cũng có tác dụng đó. Nếu trong nhà bạn có người bị say rượu, chỉ cần hãm nước vỏ bưởi uống sẽ giúp tỉnh rượu rất nhanh.

Cách làm:

Bưởi 1 quả, sau đó gọt lấy vỏ rồi có thể đem phơi khô để dễ bảo quản. Khi trong nhà có người say rượu đem ra nấu với nước uống là sẽ tỉnh rượu nhanh. Bạn có thể cho thêm một chút gừng hoặc đường để dễ uống hơn.

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