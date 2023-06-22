Mách nhỏ những công dụng 'thần kỳ' của mật ong, không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 22/06/2023 14:26

Mật ong không chỉ là nguyên liệu phổ biến trong ăn uống. Tác dụng của mật ong còn được công nhận trong chăm sóc sức khỏe.

Chữa lành vết thương

Điều trị bằng mật ong tại chỗ đã được sử dụng để chữa lành vết thương và vết bỏng từ thời Ai Cập cổ đại và vẫn còn phổ biến cho đến ngày nay. Các nhà nghiên cứu tin rằng khả năng chữa bệnh của mật ong đến từ tác dụng kháng khuẩn và chống viêm cũng như khả năng nuôi dưỡng các mô xung quanh. Hơn nữa, nó có thể giúp điều trị các tình trạng da khác, bao gồm bệnh vẩy nến và tổn thương mụn rộ.

Mách nhỏ những công dụng 'thần kỳ' của mật ong, không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Mật ong chữa lành vết thương - Ảnh minh họa: Internet

Trị ho hiệu quả

Từ xa xưa, nhiều bài thuốc dân gian giúp trị ho hiệu quả từ mật ong. Được coi là nguồn kháng sinh tự nhiên, sử dụng mật ong trị ho giúp hạn chế việc phải sử dụng thuốc kháng sinh dẫn đến tình trạng nhờn thuốc, kháng thuốc, đặc biệt là với trẻ nhỏ.

Có nhiều bài thuốc kết hợp mật ong với một số thảo dược để trị ho đơn giản, dễ làm như:

- Mật ong chanh đào: Mật ong cùng với chanh đào từ lâu đã là bài thuốc quý được lưu truyền trong dân gian trị các bệnh về hô hấp. Đến mùa chanh đào, mua chanh về rửa sạch, thái lát rồi ngâm với mật ong và đường phèn. Pha một cố nước ấm với mật ong uống vào buổi sáng ngay sau khi ngủ dậy rất hiệu quả trong việc phòng và trị ho.

- Mật ong gừng: Lấy một cốc nước nóng thêm 1 thìa gừng thái lát, 1 thìa mật ong sau đó khuấy đều lên và uống từng ngụm nhỏ. Sử dụng liên tục ngày 3-4 lần giúp giảm cảm giác đau rát, ngứa cổ và bớt ho.

Mách nhỏ những công dụng 'thần kỳ' của mật ong, không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Mật ong trị ho hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Chữa bỏng

Mật ong có tác dụng khử trùng, giảm viêm và sưng tấy. Do đó, từ xa xưa, loại thực phẩm này đã được dùng như một loại thuốc để trị bỏng tại nhà và ngăn ngừa nhiễm trùng. Bên cạnh đó, công dụng của mật ong còn có thể rút ngắn thời gian phục hồi của da sau khi bị tổn thương mà không để lại quá nhiều sẹo.

Nếu không may bị bỏng, bạn chỉ cần bôi trực tiếp mật ong lên vết bỏng rồi dùng gạc mỏng băng lại. Hãy thực hiện điều này khoảng 2 – 3 lần/ngày cho đến khi vết thương khô và lên da non là được.

Ngăn ngừa trào ngược dạ dày – thực quản

Uống mật ong có tác dụng gì? Trong bài viết trên tạp chí British Medical Journal, GS Mahantayya V Math thuộc Đại học Y ở Kamothe (Ấn Độ) đã khẳng định: “Mật ong với độ kết dính gần 126 lần cao hơn độ kết dính của nước – phủ kín thành đường tiêu hóa. Từ đó tạo rào cản ngăn ngừa chứng trào ngược dạ dày – thực quản”.

Mách nhỏ những công dụng 'thần kỳ' của mật ong, không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Mật ong ngăn ngừa trào ngược dạ dày, thực quản - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện tình trạng các bệnh thần kinh

Các nghiên cứu cho thấy mật ong có thể mang lại lợi ích chống trầm cảm, chống co giật và chống lo âu. Đồng thời, mật ong còn giúp ngăn ngừa rối loạn trí nhớ.

Có tác dụng kháng khuẩn

Trong phòng thí nghiệm, mật ong đã được chứng minh là cản trở sự phát triển của các mầm bệnh truyền qua thực phẩm như E. coli và salmonella, và để chống lại một số vi khuẩn, bao gồm Staphylococcus aureus và Pseudomonas aeruginosa. Mật ong càng sẫm màu thì khả năng kháng khuẩn và chống oxy hóa càng tốt.

Mách nhỏ những công dụng 'thần kỳ' của mật ong, không phải ai cũng biết - Ảnh 4
Mật ong có tác dụng kháng khuẩn - Ảnh minh họa: Internet
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