Ăn gạo mỗi ngày nhưng liệu bạn đã thuộc lòng những mẹo này chưa? Nếu không biết những mẹo này là uổng phí cả đời

Mẹo vặt trong bếp 22/06/2023 11:36

Gạo là một loại lương thực phổ biến và quen thuộc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết những công dụng 'thần kỳ' của loại thực phẩm.

Nhắc đến gạo, đây là một thói quen ăn uống không thể thiếu trong đời sống của người dân Đông Á đặc biệt là người Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết rằng, việc sử dụng gạo đúng cách không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn giúp cho việc nấu nướng trở nên dễ dàng và tiết kiệm thời gian. Thật vậy, ăn gạo mỗi ngày không đơn thuần chỉ là một thói quen ăn uống mà còn là một nghệ thuật. Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những mẹo nhỏ, mà chưa chắc bạn đã biết, để giúp bạn sử dụng gạo đúng cách và tránh lãng phí trong cuộc sống hàng ngày. 

Làm chín trái cây

Trái cây sẽ chín nhanh hơn khi bạn bỏ vào thùng gạo hoặc trong túi ni lông đựng đầy gạo. Thùng gạo là nơi lí tưởng để giữ khí ethylene – khí tỏa ra khi trái cây chín. Nhưng bạn cũng cần lưu ý rằng không để trái cây quá lâu trong thùng gạo, tốt nhất là không quá 2 ngày, nếu không trái sẽ bị hư mất nhé.

Cứu điện thoại di động ngâm trong nước

Điện thoại di động rơi vào nước là chuyện chẳng ai muốn nhưng có thể xảy ra bất kì lúc nào. Và gạo sẽ là cứu tinh tuyệt vời cho bạn. Sau khi sấy điện thoại, bạn cho điện thoại vào túi ni lông chứa gạo. Nhớ là phải lấy pin và sim ra, rồi để trong túi khoảng 24 giờ hoặc lâu hơn. Sau khi lấy ra, hãy mang đến cho cửa hàng điện thoại uy tín để sửa chữa nhé.

Ăn gạo mỗi ngày nhưng liệu bạn đã thuộc lòng những mẹo này chưa? Nếu không biết những mẹo này là uổng phí cả đời - Ảnh 1
Gạo cứu điện thoại di động ngâm trong nước - Ảnh minh họa: Internet

Bảo quản trứng

Khi mua trứng về muốn bảo quản lâu hơn, giúp trứng không bị hư hỏng thì có thể tham khảo cách làm sau. Bạn cho trứng vào thùng gạo, để đầu to hướng lên trên, phần đầu nhỏ hướng xuống dưới. Những hạt bột cám nhỏ trong gạo có thể ngăn chặn các lỗ khí trên vỏ trứng. Nhờ vậy có thể giúp ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập.

Làm túi chườm nóng

Bạn muốn thư giãn sau một ngày mệt mỏi? Hãy làm cho mình một túi chườm nóng bằng gạo vô cùng đơn giản. Cho gạo vào một túi vải với hình dáng mà bạn yêu thích, sau đó đặt túi vào lò vi sóng khoảng 30 giây rồi lấy ra. Vậy là bạn đã có một túi chườm nóng, giúp thư giãn và massage những chỗ đau nhức rồi.

Ăn gạo mỗi ngày nhưng liệu bạn đã thuộc lòng những mẹo này chưa? Nếu không biết những mẹo này là uổng phí cả đời - Ảnh 2
Gạo làm túi chườm nóng - Ảnh minh họa: Internet

Dùng làm vật hút ẩm

Những hũ gia vị như muối, đường, tiêu… để trong thời gian dài chắc chắn sẽ bị ẩm và vón cục. Để tránh tình trạng này xảy ra, bạn nên cho một nhúm gạo vào trong túi vải mỏng rồi để vào lọ đựng gia vị, đậy nắp lại. Hôm sau, chỉ cần lấy phần gạo đó ra là vấn đề đã được giải quyết.

Làm sạch nhựa mít

Khi bạn mua mít về ăn những miếng mịt thơm ngon, ngọt lịm tan đều trong đầu lưỡi. Thế nhưng, thật khó chịu khi nhựa mít bám víu trên tay, rửa hoài không ra. Cho dù bạn cố chà rửa bằng xà bông cách mấy cũng không được, bạn có thường gặp trường hợp này bao giờ chưa? Nếu có, thì từ hôm nay trở về sau chỉ cần làm theo cách này là sẽ giải quyết được ngay.

Ăn gạo mỗi ngày nhưng liệu bạn đã thuộc lòng những mẹo này chưa? Nếu không biết những mẹo này là uổng phí cả đời - Ảnh 3
Gạo làm sạch nhựa mít - Ảnh minh họa: Internet

Nước vo gạo phát huy tác dụng chống lão hóa da hữu hiệu

Sử dụng lớp tinh bột gạo sau khi đã lắng như ở trên, trộn với mật ong, nước ấm theo tỷ lệ 1:1:2 và sử dụng để massage da mặt nhẹ nhàng hàng ngày từ 10-15 phút có tác dụng giúp da căng mịn.

Mẹo bảo quản bánh mì giòn ngon tươi lâu, để được cả tháng

Mẹo bảo quản bánh mì giòn ngon tươi lâu, để được cả tháng

Nhiều gia đình có thói quen để bánh mì qua đêm để ăn sáng hoặc làm các món ăn khác, vậy hãy tham khảo những cách sau đảm bảo bánh mì để được cả tháng.

Xem thêm
Từ khóa:   gạo mẹo vặt của gạo công dụng của gạo

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 28 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 28 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 58 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 58 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?