Ăn gạo mỗi ngày nhưng liệu bạn đã thuộc lòng những mẹo này chưa? Nếu không biết những mẹo này là uổng phí cả đời

Gạo là một loại lương thực phổ biến và quen thuộc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết những công dụng 'thần kỳ' của loại thực phẩm.

Nhắc đến gạo, đây là một thói quen ăn uống không thể thiếu trong đời sống của người dân Đông Á đặc biệt là người Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết rằng, việc sử dụng gạo đúng cách không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn giúp cho việc nấu nướng trở nên dễ dàng và tiết kiệm thời gian. Thật vậy, ăn gạo mỗi ngày không đơn thuần chỉ là một thói quen ăn uống mà còn là một nghệ thuật. Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những mẹo nhỏ, mà chưa chắc bạn đã biết, để giúp bạn sử dụng gạo đúng cách và tránh lãng phí trong cuộc sống hàng ngày. Làm chín trái cây Trái cây sẽ chín nhanh hơn khi bạn bỏ vào thùng gạo hoặc trong túi ni lông đựng đầy gạo. Thùng gạo là nơi lí tưởng để giữ khí ethylene – khí tỏa ra khi trái cây chín. Nhưng bạn cũng cần lưu ý rằng không để trái cây quá lâu trong thùng gạo, tốt nhất là không quá 2 ngày, nếu không trái sẽ bị hư mất nhé.

Cứu điện thoại di động ngâm trong nước Điện thoại di động rơi vào nước là chuyện chẳng ai muốn nhưng có thể xảy ra bất kì lúc nào. Và gạo sẽ là cứu tinh tuyệt vời cho bạn. Sau khi sấy điện thoại, bạn cho điện thoại vào túi ni lông chứa gạo. Nhớ là phải lấy pin và sim ra, rồi để trong túi khoảng 24 giờ hoặc lâu hơn. Sau khi lấy ra, hãy mang đến cho cửa hàng điện thoại uy tín để sửa chữa nhé. Gạo cứu điện thoại di động ngâm trong nước - Ảnh minh họa: Internet Bảo quản trứng Khi mua trứng về muốn bảo quản lâu hơn, giúp trứng không bị hư hỏng thì có thể tham khảo cách làm sau. Bạn cho trứng vào thùng gạo, để đầu to hướng lên trên, phần đầu nhỏ hướng xuống dưới. Những hạt bột cám nhỏ trong gạo có thể ngăn chặn các lỗ khí trên vỏ trứng. Nhờ vậy có thể giúp ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập.

Làm túi chườm nóng Bạn muốn thư giãn sau một ngày mệt mỏi? Hãy làm cho mình một túi chườm nóng bằng gạo vô cùng đơn giản. Cho gạo vào một túi vải với hình dáng mà bạn yêu thích, sau đó đặt túi vào lò vi sóng khoảng 30 giây rồi lấy ra. Vậy là bạn đã có một túi chườm nóng, giúp thư giãn và massage những chỗ đau nhức rồi. Gạo làm túi chườm nóng - Ảnh minh họa: Internet Dùng làm vật hút ẩm Những hũ gia vị như muối, đường, tiêu… để trong thời gian dài chắc chắn sẽ bị ẩm và vón cục. Để tránh tình trạng này xảy ra, bạn nên cho một nhúm gạo vào trong túi vải mỏng rồi để vào lọ đựng gia vị, đậy nắp lại. Hôm sau, chỉ cần lấy phần gạo đó ra là vấn đề đã được giải quyết. Làm sạch nhựa mít Khi bạn mua mít về ăn những miếng mịt thơm ngon, ngọt lịm tan đều trong đầu lưỡi. Thế nhưng, thật khó chịu khi nhựa mít bám víu trên tay, rửa hoài không ra. Cho dù bạn cố chà rửa bằng xà bông cách mấy cũng không được, bạn có thường gặp trường hợp này bao giờ chưa? Nếu có, thì từ hôm nay trở về sau chỉ cần làm theo cách này là sẽ giải quyết được ngay. Gạo làm sạch nhựa mít - Ảnh minh họa: Internet Nước vo gạo phát huy tác dụng chống lão hóa da hữu hiệu Sử dụng lớp tinh bột gạo sau khi đã lắng như ở trên, trộn với mật ong, nước ấm theo tỷ lệ 1:1:2 và sử dụng để massage da mặt nhẹ nhàng hàng ngày từ 10-15 phút có tác dụng giúp da căng mịn.

Mẹo bảo quản bánh mì giòn ngon tươi lâu, để được cả tháng Nhiều gia đình có thói quen để bánh mì qua đêm để ăn sáng hoặc làm các món ăn khác, vậy hãy tham khảo những cách sau đảm bảo bánh mì để được cả tháng.

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