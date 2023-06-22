Mẹo bảo quản bánh mì giòn ngon tươi lâu, để được cả tháng

Những chiếc bánh mì thơm ngon, mềm mại sẽ là sự lựa chọn hợp lý để giải tỏa những cơn đói của bạn. Tuy nhiên, thay vì tốn quá nhiều thời gian để đi mua thì sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách giữ bánh mì được tươi lâu nhé.

Để bánh mì giữ được độ giòn lâu thì khi mua bánh mì nóng hổi từ lò về, bạn hãy cho bánh vào bao nylon cùng với vài cọng rau cần (Rau cần sẽ giữ cho bánh mì của bạn giòn trong ít nhất 1 ngày).

Khoai tây hay táo tươi là những nguyên liệu tự nhiên có công dụng hút ẩm cực tốt, nên thường được các chị em nội trợ sử dụng để làm cách bảo quản bánh mì cho gia đình mình. Tương tự như rau cần, cũng bỏ bánh mì vào một chiếc túi kín, sau đó cho vài lát khoai tây mỏng hay táo tươi vào chung rồi đóng miệng túi lại. Với cách này, có thể đảm bảo chiếc bánh mì của mình còn giòn thơm như lúc mới mua trong 1 – 2 ngày đầu.

Bọc kín và bảo quản trong ngăn đá

Cho bánh mì vào trong 1 túi zip sau đó ép từ từ hết không khí trong túi ra, đóng chặt miệng túi lại và cho vào trong ngăn đông tủ lạnh, bảo quản đến khi nào cần sử dụng thì bạn lấy ra rã đông.

Nhưng để đạt được độ ngon mong muốn thì bạn nên chia nhỏ phần bánh mì mình và cả gia đình có thể ăn trong 1 lần vào 1 túi zip để tránh trường hợp lấy ra đông đi đông lại nhiều lần khiến bánh mì bị mất đi hương vị và không còn ngon miệng nữa.

Trường hợp ổ bánh mì của bạn quá to không vừa với túi zip thì bạn có thể cắt nhỏ bánh mì để bảo quản dễ dàng và hiệu quả hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng nước và than hồng

Với những chiếc bánh mì cũ đã mềm ỉu, bạn hãy nhúng chúng vào nước rồi nước lại trong lò hoặc trên bếp than hồng, đảm bảo những chiếc bánh mì cũ này sẽ giòn ngon trở lại ngay lập tức.

Bảo quản bánh mì bằng đường

So với cần tây, khoai tây hay táo tươi thì bảo quản bánh mì bằng đường có thể giúp kéo dài thời gian sử dụng hơn hẳn. Bạn chỉ cần cho ổ bánh mì vào túi nilon hoặc túi zip, rồi bỏ thêm vài viên đường nâu vào trong đó. Đường sẽ đóng vai trò như những viên hút ẩm, giúp bánh mì khô ráo và giữ được độ thơm ngon trong vòng vài ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Hấp lại bánh mì để bảo quản

Có thể cách thức bảo quản bánh mì này có vẻ lạ và hơi nghịch lý nhưng hiệu quả lại khiến bạn phải bất ngờ.

Trước tiên, bạn phải bọc bánh mì bị mềm vào một túi giấy kín hoặc bọc bánh lại bằng giấy, sau đó đặt chúng vào một cái chén, cắm điện và bấm nút nấu cơm lên.

Vừa nấu vừa canh chừng đến khi bánh mì phồng lên thì bạn có thể tắt nút và thưởng thức ngay rồi!

Những lưu ý khi bảo quản bánh mì

Để vỏ bánh mì được giòn ngon không bị mềm thì bạn nên dùng giấy bạc thay vì túi ni lông.

Để bánh mì giòn ngon hơn bạn nên dùng lò nướng thay cho than hồng để dễ kiểm soát nhiệt độ, tốt nhất nên làm nóng lò nướng trước 10 - 12 phút nhé!

Để giữ bánh mì giòn lâu nhất bạn nên xác định số lượng bánh mì sẽ ăn không hết ngay sau khi mới nướng xong và bảo quản ngay!