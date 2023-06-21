Có nên rút phích cắm sau khi xài máy giặt không và những điều cần chú ý để sử dụng máy giặt tiết kiệm điện nhất

Mẹo vặt trong bếp 21/06/2023 12:46

Nếu bạn còn băn khoăn liệu có nên rút phích cắm sau khi sử dụng không thì hãy đọc bài này liền nhé

Máy giặt là thiết bị gia dụng cần có của mỗi gia đình, mang đến rất nhiều tiện ích cho cuộc sống. Vậy khi giặt xong, có cần rút phích cắm điện không?

Có nên rút điện máy giặt sau khi dùng ra không?

Sau khi dùng, bạn nên rút phích cắm điện của máy giặt. Việc này giúp tiết kiệm tiền điện ngay cả khi không sử dụng. Vì chỉ cần cắm điện, máy sẽ ở trạng thái chờ và tiêu hao một nguồn năng lượng nhất định. Lượng điện này có thể không quá lớn nhưng vẫn gây lãng phí.

Không rút điện máy giặt sau khi sử dụng dẫn đến tình trạng tăng giảm đột ngột của nguồn điện làm mạch điện bị hư hại nghiêm trọng, các phần nhựa bao bọc thiết bị tan chảy ảnh hưởng đến bộ vi xử lý, gây rò rỉ và chập mạch.

Khi máy giặt ở chế độ chờ trong thời gian dài và không được nghỉ ngơi, tuổi thọ của máy cũng sẽ giảm.

Có nên rút phích cắm sau khi xài máy giặt không và những điều cần chú ý để sử dụng máy giặt tiết kiệm điện nhất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rủi ro nếu không rút phích cắm máy giặt

Rút phích cắm điện của máy giặt sau khi sử dụng cũng giúp tránh tình trạng chập, cháy điện.

Ngoài ra, trẻ nhỏ vô tình chạm vào phích cắm của máy giặt rất dễ bị điện giật. Việc rút phích cắm máy giặt cũng sẽ giúp tránh được tình huống trẻ nghịch ngợm và ấn nhầm các nút trên máy gây ra sự cố, tai nạn.

Tuy nhiên, việc rút phích cắm ra rồi lại cắm vào hàng ngày rất bất tiện. Vì vậy, bạn có thể lắp cho máy giặt một ổ cắm có công tắc. Chỉ cần bật công tắc mỗi lần sử dụng là được, không cần rút phích cắm thường xuyên. Việc này vừa tiết kiệm vừa đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, trong gia đình còn một số thiết bị khác cần được rút phích cắm, ngắt nguồn điện sau khi sử dụng.

Có nên rút phích cắm sau khi xài máy giặt không và những điều cần chú ý để sử dụng máy giặt tiết kiệm điện nhất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi rút phích cắm máy giặt

Lưu ý, ổ cắm điện, phích cắm nên để ở nơi khô ráo. Tuyệt đối không để phích cắm hay dây điện nằm ngổn ngang dưới sàn nhà. Điều này có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng, đặc biệt là khi nhà có trẻ nhỏ.

Có nên rút phích cắm sau khi xài máy giặt không và những điều cần chú ý để sử dụng máy giặt tiết kiệm điện nhất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể sử dụng loại ổ cắm có nắp bảo vệ bên ngoài, vừa chống thấm nước, vừa ngăn chặn trẻ chạm vào phích cắm điện.

Có nên rút phích cắm sau khi xài máy giặt không và những điều cần chú ý để sử dụng máy giặt tiết kiệm điện nhất - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cách cách sử dụng máy giặt tiết kiệm điện lại bền bỉ

- Sau khi máy giặt hoạt động xong, bạn hãy rút phích cắm và đặt phích cắm tại những nơi khô ráo. Người dùng có thể sử dụng móc dán tường để có thể giữ phích cắm trên tường.

- Không được để phích cắm hay dây điện của máy nằm dưới sàn nhà để tránh chuột, gián phá dây điện và khi cắm sử dụng sẽ gây nguy hiểm.

Có nên rút phích cắm sau khi xài máy giặt không và những điều cần chú ý để sử dụng máy giặt tiết kiệm điện nhất - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

- Bên cạnh đó, bạn cũng có thể lắp đặt hộp bảo vệ ổ cắm bên ngoài để không bị thấm nước, ngăn chặn nước và hơi ẩm xâm nhập vào trong. Với những mẹo nhỏ này thì tuổi thọ của ổ cắm sẽ được kéo dài cũng như ngăn ngừa sự cố rò rỉ mạch điện. 

Vào mùa hè, quần áo thường mỏng nhẹ và không quá bẩn. Bạn có thể sử dụng chế độ giặt nhanh của máy giặt để tiết kiệm nước, giảm thời gian giặt giúp tiết kiệm nước.

Có nên rút phích cắm sau khi xài máy giặt không và những điều cần chú ý để sử dụng máy giặt tiết kiệm điện nhất - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

- Chọn chế độ giặt nước lạnh: Khi sử dụng nước nóng, máy giặt sẽ tiêu hao nhiều điện năng hơn. Vì vậy, đối với những loại quần áo mỏng nhẹ, không quá bẩn, bạn nên chọn chế độ giặt bằng nước lạnh để tiết kiệm điện.

- Không giặt quá nhiều quần áo cùng lúc: Mỗi máy giặt đều có một khả năng chịu tải nhất định. Bạn không nên giặt quá nhiều quần áo khiến máy bị quả tái. Giặt lượng quần áo nhiều hơn công suất máy không chỉ tạo gánh nặng cho máy, rút ngắn tuổi thọ mà còn làm quần áo không sạch.

Có nên rút phích cắm sau khi xài máy giặt không và những điều cần chú ý để sử dụng máy giặt tiết kiệm điện nhất - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

- Không giặt quá nhiều quần áo cùng lúc: Mỗi máy giặt đều có một khả năng chịu tải nhất định. Bạn không nên giặt quá nhiều quần áo khiến máy bị quả tái. Giặt lượng quần áo nhiều hơn công suất máy không chỉ tạo gánh nặng cho máy, rút ngắn tuổi thọ mà còn làm quần áo không sạch.

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