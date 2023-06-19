Làm sườn xào chua ngọt nhớ thêm một bước này, thịt sẽ mềm tan và thấm gia vị cực kì 'đưa cơm', bạn đã biết chưa?

Trong những ngày trời trở lạnh, làm sườn xào chua ngọt rất phù hợp đơn cơm, đổi món cho gia đình. Công thức làm sườn xào chua ngọt sau đây sẽ giúp bạn có thành phẩm như ý.

Sườn xào chua ngọt là một trong những món ăn ngon của Việt Nam đặc biệt là con nít nhà bạn. Món này tuy dễ làm nhưng cần có bí quyết thì món mới mềm ngọt, thấm gia vị.

- Sườn lợn: chọn sườn thăn vì xương nhỏ, thịt mềm

- Dấm, đường, gia vị (muối ăn)

- Hành, tỏi khô

Ảnh minh họa: Internet

Cách sơ chế sườn trước khi chế biến

- Sườn lợn rửa sạch, chặt miếng vừa ăn (có thể luộc sơ hoặc không) ướp với hành, tỏi băm nhỏ, một chút đường, một chút gia vị (muối ăn), một chút nước hàng ít nhất 30 phút.

- Đặt lên bếp đun thì cho dấm, đun sôi một lúc ta tiến hành nếm khi thấy nổi đủ 3 vị chua, ngọt, mặn là được.

- Giảm nhiệt, đun cho đến khi cạn hết nước. Lưu ý, không để nhiệt thấp quá đun lâu thịt sẽ bị khô, mất ngon.

Trong lúc đun đảo qua vài lần để các miếng sườn ngấm đều, khi nồi sườn cạn hết nước cũng là lúc hành, tỏi nhừ tan ra quyện với mỡ chảy ra từ sườn tạo độ sánh bám vào các miếng sườn (không cần thêm bột).

Ảnh minh họa: Internet

Các bước tiến hành

Bước 1

Đầu tiên bạn chặt sườn heo thành những miếng nhỏ vừa ăn. Bạn cũng có thể nhờ người bán chặt hộ từ lúc mua. Sau đó, rửa sạch những miếng sườn này với nước vài lần.

Bước 2

Sườn heo sau khi rửa sạch bạn bỏ vào chậu, đổ một nước nước vừa đủ để ngâm sườn trong khoảng nửa tiếng, mục đích là để sườn ra hết máu. Bạn nên thay nước nhiều lần và nếu nửa tiếng chưa đủ thì có thể tăng thời gian lên cho tới khi miếng sườn được loại bỏ hết máu.

Bước 3

Cho sườn vào một bát nhỏ, thêm xì dầu, rượu nấu ăn, dầu hào vừa đủ. Sau cùng là rắc một lượng tinh bột thích hợp vào, đảo đều, để riêng ra ướp một giờ.

Ướp sườn không chỉ giúp cho miếng sườn ngấm gia vị, trở nên ngon hơn mà đây còn là bước quan trọng giúp cho sườn ngon và mềm. Hầu hết mọi người khi làm món sườn xào chua ngọt đều bỏ qua bước này.

Bước 4

Sau khi đã ướp thịt được 1 tiếng thì bạn cho nồi lên bếp, cho vào một ít dầu ăn đun nóng đến khoảng 60 – 70 độ thì cho từng miếng sườn đã ướp vào chiên đến khi sườn chín vàng rồi vớt ra.

Để biết dầu ăn đã đạt đến nhiệt độ thích hợp chưa, bạn cho đũa vào nếu xung quanh đầu đũa thấy có xuất hiện các bong bóng nhỏ là được.

Khi chiên sườn, bạn phải duy trì lửa nhỏ để miếng sườn được giòn và mềm bên ngoài đồng thời chín được thịt bên trong. Nếu không mếu sườn rất dễ bị bở, ngoài chín vàng mà trong vẫn đỏ.

Bước 5

Lấy một chiếc bát nhỏ cho một ít nước xì dầu, giấm, dầu hào, một ít đường vào bát, cho thêm một chút muối vào để làm nước sốt.

Bước 6

Cho nồi lên bếp, cho một chút dầu vừa đủ đáy nồi, cho tiếp hành lá cắt nhỏ vào phi thơm rồi cho sườn đã chiên vào nôi. Xào qua sườn một chút rồi đổ phần nước sốt vừa pha vào, tiếp tục đảo đều tay đến khi nước cạn sền sệt là được.

Sườn sau khi đã chín bạn múc ra đĩa, rắc thêm chút hành tươi thái nhỏ lên trên trang trí cho đẹp mắt. Món sườn xào chua ngọt khi ăn có đủ vị, ăn kèm với cơm nóng là ngon nhất.

Thành phẩm

Ảnh minh họa: Internet

Miếng sườn màu cánh gián, nước sốt bám, bóng. Thịt mềm, béo, thấm gia vị. Nổi vị chua, ngọt, mặn (theo khẩu vị).