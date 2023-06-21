Dưới đây là một số biện pháp kiểm soát mồ hôi cho dân văn phòng mùa nóng mà bạn có thể tham khảo.

Vào mùa hè, cơ thể đổ mồ hôi để hạ nhiệt. Tuy nhiên việc đổ mồ hôi nhiều sẽ khiến trang phục bạn ướt kèm theo mùi cơ thể khó chịu. Điều này sẽ khiến bạn cảm thấy phiền hà trong môi trường công sở. Dưới đây là những cách giúp bạn đánh bay mùi cơ thể, tự tin hơn vào mùa nắng nóng .

Khi đi làm, tốt nhất bạn nên lựa chọn các loại quần áo có chất liệu nhẹ và thoáng khí với khả năng lưu thông gió tốt. Có thể thêm một lớp áo lót để thấm mồ hôi tốt hơn. Màu sắc quần áo sáng hơn cũng giúp phản xạ ánh nắng mặt trời tốt hơn thay vì hấp thụ khiến bạn cảm thấy nóng và đổ mồ hôi nhiều hơn.

Nếu bạn không muốn mặc quần áo sáng màu thì nên lựa chọn quần áo màu có hoa văn gây mất tập trung để che đi mồ hôi nếu bị in trên áo hoặc mặc nhiều lớp trang phục thoáng khí để không lộ lớp mồ hôi ra ngoài. Tuy nhiên, các chuyên gia không khuyến nghị việc mặc quần áo nhiều lớp để che đi bởi như vậy bạn có thể dễ đổ mồ hôi nhiều hơn gây khó chịu.

Ngoài ra, bạn có thể xem xét tới việc mang thêm quần áo dự phòng để "cứu cánh" nếu quần áo đang mặc bị ướt mồ hôi và bị lộ khiến bạn khó chịu - nhất là với những nhân viên tại văn phòng đòi hòi việc giữ hình tượng lịch sự và chỉn chu.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng lá trầu không

Vò nát 3-5 lá trầu không rồi chà xát nhẹ nhàng lên vùng nách trong khoảng 3-5 phút rồi rửa sạch với nước, có tác dụng giảm mùi hôi nách.

Nguyên nhân do trầu không có chứa hoạt chất chavicol có tác dụng khử mùi, diệt khuẩn hiệu quả. Bên cạnh đó, lá trầu không có tính cay, nóng giúp hạn chế mồ hôi và vi khuẩn gây hôi nách phát triển.

Sử dụng chất khử mùi và chất chống mồ hôi

Đối với chất chống mồ hôi, chất này hoạt động bằng cách chặn các tuyến dẫn mồ hôi khiến mồ hôi không thoát ra ngoài bề mặt da nách, lưng, ngực,... trong khi vẫn sản xuất mồ hôi bình thường.

Chất khử mùi giúp che giấu mùi do vi khuẩn tạo ra thay vì ngăn tiết mồ hôi. Đôi khi chất chống mồ hôi sẽ có chứa chất khử mùi và phần lớn chất chống mồ hôi có thể được mua tại các hiệu thuốc có thành phần chủ yếu là nhôm clorua hay còn gọi là muối nhôm.

Để có hiệu quả tốt nhất, bạn nên sử dụng chất chống mồ hôi khi vùng da đã sạch sẽ và khô ráo sau đó bôi vào ban đêm trước khi đi ngủ. Nguyên nhân là do các thành phần này cần thời gian để có thể bám trên tuyến mồ hôi và ban đêm là thời điểm tuyến này ít hoặc không hoạt động mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Luôn giữ cho cơ thể mát mẻ, khô ráo

Cũng tương tự như việc lựa chọn quần áo nhẹ, thoáng khí thì việc giữ mát cho cơ thể, giảm nhu cầu hạ nhiệt của cơ thể sẽ giảm tiết mồ hôi. Đó có thể là:

- Ưu tiên ở nơi thoáng mát và có rèm che ban ngày

- Ăn các bữa nhỏ có thể giúp cơ thể mát mẻ hơn do nhiệt lượng cần thiết để chuyển hóa thức ăn sẽ không phải đẩy lên cao như khi tiêu thụ các bữa lớn

- Uống đủ nước để giữ cơ thể mát mẻ.

Sử dụng trà xanh

Trà xanh có thể giúp bạn bít lỗ chân lông trên da và giảm tiết mồ hôi. Để dùng trà xanh trị hôi nách, bạn có thể lấy trà xanh dạng túi lọc (2-3 túi) ngâm vào nước nóng như cách chúng ta vẫn thường làm khi pha trà.

Sau đó, lấy túi trà ra ngoài, khi túi trà ở nhiệt độ ấm, bạn có thể đặt túi trà này dưới nách trong vài phút. Sử dụng kiên trì biện pháp khắc phục này sẽ mang lại hiệu quả tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tránh ăn cay

Tất cả những gì chúng ta ăn đều có thể ảnh hưởng đến tâm trạng. Tương tự, những gì chúng ta ăn cũng có thể ảnh hưởng đến lượng mồ hôi tiết ra.

Muốn giảm tiết mồ hôi thì mọi người cần tránh ăn cay. Chúng ta phản ứng với đồ ăn cay tương tự như cách phản ứng với thời tiết nóng. Khi ăn cay, cơ thể sẽ tự động làm mát bằng cách tiết mồ hôi, bác sĩ Perry tiết lộ.