Thử ngay 7 cách sau hóa đơn điện nhà bạn sẽ giảm ngay tiền triệu, xua tan nỗi lo mùa nắng nóng

May mắn thay, có một số thủ thuật nhỏ bạn có thể sử dụng để tiết kiệm hóa đơn tiền điện cho gia đình mình. Cùng theo dõi ngay bài viết này nhé!

Cuộc khủng hoảng về chi phí sinh hoạt tiếp tục gây khó khăn cho các hộ gia đình, hóa đơn tiền điện chính là một trong những nỗi lo của nhiều gia đình trong mùa này.

Bạn cần sử dụng ít nước để tắm đồng nghĩa với việc bạn sẽ tiêu tốn ít năng lượng hơn. Việc thay thế đầu vòi hoa sen của bạn là một việc tương đối đơn giản, nhưng bạn sẽ cần kiểm tra xem đầu vòi hoa sen có tương thích với vòi hoa sen của bạn hay không.

Đầu vòi hoa sen tiết kiệm nước hoạt động bằng cách sục khí cho dòng nước chảy qua vòi hoa sen. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng ít nước hơn trong khi vẫn tận hưởng trải nghiệm tắm tương tự.

Với thiết bị này, bạn không chỉ có thể tiết kiệm tiền điện mà ngay cả nước cũng sẽ có sử dụng ít đi.

Ảnh minh họa: Internet

Rút nguồn thiết bị khi không sử dụng

Có một sự thật rằng, các thiết bị điện như máy tính, tivi, loa đài,… ngay cả khi đã tắt đều có thể tốn điện năng. Tuy điện năng tiêu tốn tại thời điểm đó không cao nhưng xét về lâu về dài, số tiền bạn phải bỏ ra cũng nhiều đáng kể. Vì vậy nên lưu ý rút nguồn các thiết bị khi không sử dụng.

Đóng kín cửa

Có lẽ bạn không để ý, nhưng không khí lạnh trong nhà vẫn đang thoát ra ngoài các kẽ cửa sổ dù là rất nhỏ khiến cho lượng không khí mát trong nhà bị hao hụt khi bạn đang sử dụng máy quạt hay máy lạnh.

Vì thế, bạn nên dành một ngày để kiểm tra lại các vị trí trên tường nhà, nhất là nơi cửa sổ để có thể bịt kín lại các khe hở, lỗ hổng đó bằng cách dùng súng bắn keo. Nhờ vậy mà tiền điện hàng tháng sẽ tiết kiệm đáng kể cho bạn đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Thêm cách nhiệt tường, sàn và mái nhà của bạn

Mặc dù việc này tốn kém nhưng có thể mang lại lợi ích tiết kiệm năng lượng về lâu dài. Theo đó, hãy kiểm tra tường nhà bạn để chọn loại vật liệu cách nhiệt phù hợp. Tường đặc có thể sử dụng cách nhiệt bên trong hoặc bên ngoài, trong khi tường rỗng chỉ cần cách nhiệt ở khe hở. Tường cách nhiệt hiện đại thường không cần nâng cấp. Nhiều vật liệu cách nhiệt hơn tương đương với nhiều cấu trúc hơn cho tường, do đó ít thoát nhiệt trong nhà của bạn hơn.

Và như vậy, hãy thêm lớp cách nhiệt sàn. Có tới 15% lượng nhiệt thất thoát đi qua tầng trệt, vì vậy hãy cách nhiệt nếu có thể. Sàn treo có thể sử dụng ván cứng hoặc phun bọt cách nhiệt. Sàn đặc có thể có một lớp cách nhiệt cứng ở trên.

Lựa chọn kính cách nhiệt và không có kẽ hở

Cửa sổ tiết kiệm năng lượng có nhiều kiểu dáng và chất liệu khung khác nhau, đồng thời hiệu suất của chúng được xác định bằng cách chúng cách nhiệt tốt như thế nào, cho phép ánh sáng mặt trời xuyên qua và ngăn rò rỉ không khí ra sao.

Chúng bao gồm hai hoặc ba tấm kính được đóng kín trong một khung làm bằng vật liệu như nhựa PVC hoặc gỗ. Cửa sổ lắp kính hai lớp có hai tấm kính với khoảng cách 16mm ở giữa, trong khi cửa sổ lắp kính ba lớp có ba tấm kính và hai khoảng trống, giúp chúng cách nhiệt tốt hơn trong một số trường hợp.

Khoảng trống giữa các tấm kính được lấp đầy bằng không khí và được bịt kín hoàn toàn, giúp ngôi nhà của bạn luôn ấm áp hơn.

Lắp bóng đèn tiết kiệm điện

Thay vì mỗi phòng lắp một thiết bị chiếu sáng, việc dùng chung một bóng sẽ tiết kiệm tối đa lượng điện mà bạn sử dụng.

Đối với các thiết bị điện dùng trong gia đình, bạn nên chọn loại bóng đèn LED, không nên dùng đèn sợi đốt vừa gây nóng bức vừa tốn điện năng. Ngoài ra, nên tận dụng ánh sáng tự nhiên để tiết kiệm điện.

Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện

Làm sạch các thiết bị điện trong nhà sẽ giúp chúng "làm việc" hiệu quả và tiết kiệm hơn.

Bóng đèn sạch sẽ tỏa sáng hơn, vì thế bạn có thể nhận được nhiều ánh sáng hơn mà tiết kiệm điện hơn. Làm sạch bộ lọc không khí cũng giúp điều hoà của bạn làm mát không khí hiệu quả hơn.

Tương tự, làm sạch lõi nồi cơm điện hoặc tấm làm nóng (ở bếp) giúp việc làm nóng hiệu quả hơn. Nếu bạn giữ cho các quạt điện khỏi bụi, nó sẽ ngăn chặn động cơ nóng lên và sử dụng năng lượng nhiều hơn.