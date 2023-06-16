Đặt cuộn giấy vệ sinh vào tủ lạnh: Bạn tiết kiệm ngay được triệu tiền điện mỗi tháng, lại có thêm những công dụng quý sau mà gia đình nào cũng nên biết

Nhà đẹp 16/06/2023 14:50

Tủ lạnh bị mùi hôi hãy thử ngay mẹo sau đảm bảo hôm sau tủ lạnh nhà bạn sẽ trở nên khác lạ.

Tủ lạnh là thiết bị không thể thiếu trong căn nhà hiện đại, giúp chị em bảo quản thức ăn lâu hơn, tiết kiệm thời gian đi chợ. Thực phẩm cho cả tuần được cất sẵn trong tủ lạnh, khi cần chỉ cần mang ra chế biến là xong.

Do chứa nhiều thức ăn nên đôi khi tủ lạnh không tránh được tình trạng có mùi khó chịu. Dù dọn dẹp sạch sẽ thì sau một thời gian, tủ lạnh cũng sẽ có mùi trở lại.

Để giải quyết vấn đề này, bạn hãy làm theo mẹo đơn giản sau đảm bảo sẽ giải quyết triệt để tình trạng trên

Cho cuộn giấy vệ sinh vào tủ lạnh

Hãy chuẩn bị những cuộn giấy vệ sinh mới và đặt vào tủ lạnh. Mỗi ngăn tủ bạn có thể cho một cuộn để tăng hiệu quả, kể cả ngăn đá. Chỉ sau một đêm, tủ lạnh sẽ không còn mùi hôi khó chịu.

Vì sao giấy vệ sinh có thể giải quyết mùi hôi trong tủ lạnh? Rất đơn giản, tủ lạnh có mùi hôi thường là do độ ẩm bên trong quá cao. Vì vậy, khi bỏ khăn giấy vào đó, nó sẽ đóng vai trò như một "máy hút ẩm", hút bớt lượng hơi nước dư thừa, giúp hạn chế sự phát sinh của các mùi khó chịu.

Nếu không muốn dùng giấy vệ sinh, bạn có thể tận dụng những tờ giấy báo cũ có sẵn trong nhà. Vo tờ báo cũ lại thành viên tròn và nhét vào các góc của tủ lạnh. Nó cũng giúp giảm độ ẩm và hút đi mùi khó chịu.

Đặt cuộn giấy vệ sinh vào tủ lạnh: Bạn tiết kiệm ngay được triệu tiền điện mỗi tháng, lại có thêm những công dụng quý sau mà gia đình nào cũng nên biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng tủ lạnh vừa tiết kiệm vừa bền

Không để thực phẩm dựa sát vào thành trong của tủ

Hãy nhớ 1 mẹo vui rằng tủ lạnh không thích "sát sàn sạt" với bất cứ điều gì. Phía sâu nhất trong tủ lạnh là nơi khí lạnh phả ra trực tiếp. Nếu để thực phẩm thường xuyên tiếp xúc gần khu vực này vừa khiến đồ ăn nhanh hỏng vừa khiến tủ lạnh hao điện, làm việc kém hiệu quả hơn.

Đặt cuộn giấy vệ sinh vào tủ lạnh: Bạn tiết kiệm ngay được triệu tiền điện mỗi tháng, lại có thêm những công dụng quý sau mà gia đình nào cũng nên biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Làm nguội thức ăn trước khi cho vào tủ lạnh

Một trong những mục đích sử dụng tủ lạnh đó là dùng để cất trữ thức ăn thừa của bữa trước. Nhưng nhiều người quên mất rằng khi thức ăn còn đang nóng hổi, chưa kịp nguội mà đã bỏ vào tủ thì sẽ tiêu tốn một lượng điện năng khá lớn. Quan trọng hơn là nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên sẽ làm tủ lạnh nhanh hỏng hơn.

Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp

 

Vặn tủ lạnh ở nhiệt độ "max volum" là điều không cần thiết, đây cũng chính là 1 trong 10 nguyên nhân khiến tủ lạnh "hút" tiền điện. Hãy điều chỉnh và đặt nhiệt độ phù hợp theo lời khuyên của các chuyên gia: Duy trì ngăn lạnh ở nhiệt độ khoảng 2 – 4 độ C và ngăn đông khoảng -15 độ C.

Đặt cuộn giấy vệ sinh vào tủ lạnh: Bạn tiết kiệm ngay được triệu tiền điện mỗi tháng, lại có thêm những công dụng quý sau mà gia đình nào cũng nên biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Chọn vị trí để tủ lạnh phù hợp

 

Bạn nên đặt tủ lạnh ở nơi thông thoáng, không đặt cạnh bếp từ/bếp gas/lò vi sóng hoặc nơi có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Lý do là vì nhiệt độ xung quanh truyền vào tủ lạnh sẽ ảnh hưởng đến khả năng tản nhiệt, gây hao phí nguồn điện. Ngoài việc chọn địa điểm phù hợp, bạn nên ghi nhớ thêm chi tiết quan trọng: Phải đặt tủ lạnh cách tường ít nhất 10cm để đảm bảo sự thoát nhiệt cho tủ.

Những điều cần lưu ý khi bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh

Không để thịt ở ngăn trên cùng

Nếu để thịt sống ở ngăn trên cùng, nước thịt có thể rỉ qua các khe hở vào làm ảnh hưởng đến các thực phẩm ở ngăn dưới. Bạn nên để thịt trong hộp kín và cất ở ngăn dưới cùng của tủ lạnh nếu bạn sẽ sử dụng trong một, hai ngày. Nếu chưa sử dụng thì để thịt trong ngăn đá.

Đặt cuộn giấy vệ sinh vào tủ lạnh: Bạn tiết kiệm ngay được triệu tiền điện mỗi tháng, lại có thêm những công dụng quý sau mà gia đình nào cũng nên biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thức ăn thừa phải bọc kín

Đồ ăn thừa sau các bữa ăn cần để trong vật chứa sạch, có nắp kín hoặc bọc bằng màng bọc thực phẩm rồi mới bỏ vào tủ lạnh. Thức ăn thừa nên để vào tủ trong vòng 2 tiếng sau khi nấu để tránh tình trạng vi khuẩn xâm nhập, làm mất hương vị và ảnh hưởng đến sức khoẻ của gia đình.

Đặt cuộn giấy vệ sinh vào tủ lạnh: Bạn tiết kiệm ngay được triệu tiền điện mỗi tháng, lại có thêm những công dụng quý sau mà gia đình nào cũng nên biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Không để thực phẩm quá lâu

Tủ lạnh có thể kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm nhưng không phải món nào để tủ lạnh cũng an toàn 100%. Theo thời gian, thực phẩm bảo quản trong tủ lạnh cũng bị suy giảm chất lượng, hàm lượng dinh dưỡng giảm dần. Vì thế, hãy tính toán lượng thức ăn cho 1 tuần để đi chợ cho phù hợp.

Luộc lòng hãy nhớ bỏ thêm thứ này trước khi cho vào nước làm lạnh, lòng luộc xong đảm bảo trắng tinh, giòn sần sật lại không có mùi 'kì lạ'

Luộc lòng hãy nhớ bỏ thêm thứ này trước khi cho vào nước làm lạnh, lòng luộc xong đảm bảo trắng tinh, giòn sần sật lại không có mùi 'kì lạ'

Dù lòng là món ăn khoái khẩu của nhiều người Việt Nam nhưng lại cực kì khó chế biến. Nếu bạn chế biến sai cách sẽ khiến lòng có mùi, thâm đen và dai nhách không thể thưởng thức được!

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