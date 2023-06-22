Tủ lạnh có 'mùi kì lạ' hãy học ngay những mẹo này đảm bảo tủ lạch thơm thơ và sạch bong mà cực kì đơn giản, không cần tốn tiền vệ sinh

Mẹo vặt trong bếp 22/06/2023 06:51

Không cần chi tiêu một khoản lớn để làm sạch tủ lạnh, chỉ cần áp dụng những mẹo đơn giản này, tủ lạnh của bạn sẽ trở nên thơm thơ và sạch bong như mới. Hãy bỏ qua mùi kì lạ và học ngay những bí quyết tuyệt vời này!

Tủ lạnh là một trong những thiết bị không thể thiếu trong các gia đình hiện đại. Tuy nhiên, một số người lại gặp phải vấn đề về mùi hôi trong tủ lạnh, khiến thực phẩm bị ảnh hưởng và thậm chí gây nguy hiểm cho sức khỏe. Thực phẩm chất đầy và để quá ngày trong tủ lạnh bị ôi thiu là một trong những nguyên nhân gây ra mùi hôi hoặc mùi lạ trong tủ lạnh. Trường hợp tủ lạnh mất điện đột ngột cũng dễ khiến thức ăn nhanh hỏng. Ngoài ra, việc bảo quản các loại thực phẩm tươi sống không đúng cách cũng sẽ khiến mùi hôi xuất hiện trong tủ lạnh. 

Đây có thể là dấu hiệu bạn cần phải vệ sinh tủ lạnh ngay lập tức vì lúc này các vi khuẩn đã xâm nhập vào thức ăn hoặc từ thức ăn lây lan ra các khu vực khiến tủ lạnh bị ám mùi và lây nhiễm vi khuẩn. Việc vệ sinh và giữ gìn tủ lạnh là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe gia đình và đảm bảo thực phẩm được bảo quản tốt.

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những mẹo vặt đơn giản và tiết kiệm chi phí để giúp tủ lạnh của bạn luôn thơm tho và sạch bong. Hãy cùng tìm hiểu và áp dụng ngay những mẹo này để tận hưởng một tủ lạnh sạch sẽ và an toàn cho gia đình!

Khử mùi tủ lạnh bằng bột baking soda

Tủ lạnh có 'mùi kì lạ' hãy học ngay những mẹo này đảm bảo tủ lạch thơm thơ và sạch bong mà cực kì đơn giản, không cần tốn tiền vệ sinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Baking soda thường được sử dụng để làm bánh, tẩy rửa, làm trắng và khử mùi hôi. Bạn chỉ cần cho bột baking soda vào túi nhỏ hoặc chén, sau đó đặt vào ngăn dưới tủ lạnh trong khoảng vài ngày đến 1 tuần là đánh bay được mọi mùi hôi trong tủ. Bạn cũng có thể thêm hoa oải hương khô vào hỗn hợp để tủ lạnh luôn thơm tho. Bộ đôi làm sạch tự nhiên bột baking soda và hoa oải hương giúp tủ lạnh hấp thụ hoàn toàn mùi hôi, mang đến mùi hương ngọt ngào. Cách làm đơn giản chỉ là trộn hai thành phần này với nhau, cho vào một chiếc hộp và đặt trong tủ lạnh.

Khử mùi tủ lạnh bằng cà phê

Cà phê là một loại đồ uống khá thông dụng với nhiều gia đình. Thế nhưng, không phải ai cũng biết bã cà phê mà chúng ta thường hay bỏ đi đó lại là một cách khử mùi hôi tủ lạnh rất hiệu quả.

Sau khi pha cà phê xong, bạn hãy dùng một miếng vải gói bã thừa rồi cho vào tủ lạnh. Túi cà phê này có thể để trong tủ lạnh khoảng 3 tuần. Sau đó, bạn có thể lấy ra và thay bằng một túi mới để đảm bảo tủ luôn sạch mùi.

Khử mùi tủ lạnh bằng chè khô (trà)

Tủ lạnh có 'mùi kì lạ' hãy học ngay những mẹo này đảm bảo tủ lạch thơm thơ và sạch bong mà cực kì đơn giản, không cần tốn tiền vệ sinh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lấy khoảng 50g trà ướp hoa đựng vào túi vải nhỏ cho vào tủ lạnh. Tinh chất trong chè sẽ hấp thụ hết mùi hôi trong tủ. Túi chè này có thể sử dụng liên tục khoảng 1 tháng, sau đó bạn có thể lấy trà ra và phơi dưới nắng mặt trời để có thể tiếp tục sử dụng.

 

Khử mùi tủ lạnh bằng khăn bông

Sử dụng một khăn bông sạch, gấp gọn gàng đặt vào ngăn trên cùng của tủ lạnh. Những lỗ vải nhỏ có thể hấp mùi tủ lạnh. Sau một thời gian bỏ khăn ra giặt sạch bằng nước ấm, phơi khô và có thể tiếp tục sử dụng.

 

Những mẹo cực hay từ gạo, nếu không biết uổng cả đời

Những mẹo cực hay từ gạo, nếu không biết uổng cả đời

Chỉ cần một chút biến tấu, gạo sẽ trở thành nguyên liệu vô cùng đa dạng và hữu ích trong bếp nhà bạn. Những mẹo cực hay từ gạo sau đây sẽ rất tiện ich trong cuộc sống hàng ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo vặt nhà bếp mẹo vặt nhà cửa các cách khử mùi tủ lạnh

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 30 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 30 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 0 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?