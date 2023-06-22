Tủ lạnh có 'mùi kì lạ' hãy học ngay những mẹo này đảm bảo tủ lạch thơm thơ và sạch bong mà cực kì đơn giản, không cần tốn tiền vệ sinh

Đây có thể là dấu hiệu bạn cần phải vệ sinh tủ lạnh ngay lập tức vì lúc này các vi khuẩn đã xâm nhập vào thức ăn hoặc từ thức ăn lây lan ra các khu vực khiến tủ lạnh bị ám mùi và lây nhiễm vi khuẩn. Việc vệ sinh và giữ gìn tủ lạnh là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe gia đình và đảm bảo thực phẩm được bảo quản tốt.

Tủ lạnh là một trong những thiết bị không thể thiếu trong các gia đình hiện đại. Tuy nhiên, một số người lại gặp phải vấn đề về mùi hôi trong tủ lạnh, khiến thực phẩm bị ảnh hưởng và thậm chí gây nguy hiểm cho sức khỏe . Thực phẩm chất đầy và để quá ngày trong tủ lạnh bị ôi thiu là một trong những nguyên nhân gây ra mùi hôi hoặc mùi lạ trong tủ lạnh. Trường hợp tủ lạnh mất điện đột ngột cũng dễ khiến thức ăn nhanh hỏng. Ngoài ra, việc bảo quản các loại thực phẩm tươi sống không đúng cách cũng sẽ khiến mùi hôi xuất hiện trong tủ lạnh.

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những mẹo vặt đơn giản và tiết kiệm chi phí để giúp tủ lạnh của bạn luôn thơm tho và sạch bong. Hãy cùng tìm hiểu và áp dụng ngay những mẹo này để tận hưởng một tủ lạnh sạch sẽ và an toàn cho gia đình!

Ảnh minh họa: Internet

Baking soda thường được sử dụng để làm bánh, tẩy rửa, làm trắng và khử mùi hôi. Bạn chỉ cần cho bột baking soda vào túi nhỏ hoặc chén, sau đó đặt vào ngăn dưới tủ lạnh trong khoảng vài ngày đến 1 tuần là đánh bay được mọi mùi hôi trong tủ. Bạn cũng có thể thêm hoa oải hương khô vào hỗn hợp để tủ lạnh luôn thơm tho. Bộ đôi làm sạch tự nhiên bột baking soda và hoa oải hương giúp tủ lạnh hấp thụ hoàn toàn mùi hôi, mang đến mùi hương ngọt ngào. Cách làm đơn giản chỉ là trộn hai thành phần này với nhau, cho vào một chiếc hộp và đặt trong tủ lạnh.

Khử mùi tủ lạnh bằng cà phê

Cà phê là một loại đồ uống khá thông dụng với nhiều gia đình. Thế nhưng, không phải ai cũng biết bã cà phê mà chúng ta thường hay bỏ đi đó lại là một cách khử mùi hôi tủ lạnh rất hiệu quả.

Sau khi pha cà phê xong, bạn hãy dùng một miếng vải gói bã thừa rồi cho vào tủ lạnh. Túi cà phê này có thể để trong tủ lạnh khoảng 3 tuần. Sau đó, bạn có thể lấy ra và thay bằng một túi mới để đảm bảo tủ luôn sạch mùi.

Khử mùi tủ lạnh bằng chè khô (trà)

Ảnh minh họa: Internet

Lấy khoảng 50g trà ướp hoa đựng vào túi vải nhỏ cho vào tủ lạnh. Tinh chất trong chè sẽ hấp thụ hết mùi hôi trong tủ. Túi chè này có thể sử dụng liên tục khoảng 1 tháng, sau đó bạn có thể lấy trà ra và phơi dưới nắng mặt trời để có thể tiếp tục sử dụng.

Khử mùi tủ lạnh bằng khăn bông

Sử dụng một khăn bông sạch, gấp gọn gàng đặt vào ngăn trên cùng của tủ lạnh. Những lỗ vải nhỏ có thể hấp mùi tủ lạnh. Sau một thời gian bỏ khăn ra giặt sạch bằng nước ấm, phơi khô và có thể tiếp tục sử dụng.