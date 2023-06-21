Những mẹo cực hay từ gạo, nếu không biết uổng cả đời

Với những tính năng đa dạng và giá trị dinh dưỡng cao, gạo đã trở thành món ăn không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của hầu hết các gia đình trên toàn thế giới. Việc sử dụng gạo trắng đối với từng người không chỉ cung cấp một bữa ăn đủ no mà hơn thế nó lại mang về nhiều lợi ích. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết tận dụng hết các tiềm năng của loại ngũ cốc này hay những ai chỉ đơn giản là lấy gạo nấu cơm và ăn kèm với một số món ăn, có thể đang bỏ lỡ những công dụng tuyệt vời của hạt gạo.

Gạo trắng là một trong những loại gạo được dùng để nấu cơm phổ biến nhất trên thế giới. Gạo trắng là gạo đã qua tinh chế, nghĩa là đã được xay xát để loại bỏ lớp vỏ, lớp cám và mầm bên ngoài. Cơm gạo trắng hiện đang chiếm tới 1/5 tổng lượng calo tiêu thụ trên toàn cầu.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn những mẹo cực hay từ gạo, giúp bạn tận dụng hết những giá trị tuyệt vời của loại ngũ cốc này, và có thể thay đổi hoàn toàn cách xử lý gạo của bạn. Hãy cùng khám phá và trải nghiệm những điều tuyệt vời mà gạo có thể mang đến cho cuộc sống của bạn.

Được sở hữu một làn sa sáng đẹp, mịn màng, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết chị em phụ nữ, sẽ có rất nhiều cách thức làm đẹp da khác nhau nhưng với nước vo gạo việc làm đẹp da trở nên đơn giản hơn bao giờ hết, bạn chỉ cần sử dụng nước vo gạo để rửa mặt hàng ngày 2 lần sáng, tối, khi rửa có thể kết hợp massage, vỗ nhẹ lên mặt, thực hiện đều đặn mỗi ngày sẽ giúp bạn luôn tự tin với làn da sáng đẹp hơn, hồng hào hơn, căng tràn sức sống hơn đấy nhé. Bạn cũng có thể sử dụng nước vo gạo để tắm toàn thân cũng mang lại kết quả tương tự. Thật đơn giản và tiết kiệm phải không nào.

Làm sạch xoong nồi để lâu bị cháy

Với những chiếc nồi bằng nhôm, gang, inox để lâu ngày không cọ rửa bị rỉ sét hoặc chẳng may bị cháy trong quá trình nấu, chị em có thể sử dụng nước vo gạo để cọ sạch. Cách làm là đổ nước vo gạo vào đầy nồi, sau đó bắc lên bếp, đun cho đến khi nào nước sôi, để một lát rồi tắt bếp, nước nguội hẳn thì trút ra, rửa sạch nồi lại bằng nước, bạn sẽ thấy nồi sáng bóng hơn bình thường. Còn bên ngoài nồi, có thể ngâm trong nước vo gạo rồi dùng miếng rửa bát bằng kim loại, đánh cho sạch là được.

Cứu điện thoại di động ngâm trong nước

Ảnh minh họa: Internet

Điện thoại di động rơi vào nước là chuyện chẳng ai muốn nhưng có thể xảy ra bất kì lúc nào. Và gạo sẽ là cứu tinh tuyệt vời cho bạn. Sau khi sấy điện thoại, bạn cho điện thoại vào túi ni lông chứa gạo. Nhớ là phải lấy pin và sim ra, rồi để trong túi khoảng 24 giờ hoặc lâu hơn. Sau khi lấy ra, hãy mang đến cho cửa hàng điện thoại uy tín để sửa chữa nhé.

Làm chín trái cây

Đây là mẹo dân gian được truyền lại từ thời xa xưa. Nhưng theo lí giải khoa học, thùng gạo là nơi tuyệt vời để giữ khí ethylene, một loại khí tỏa ra làm chín trái cây. Thế nên, bạn có thể để trái cây vào thùng gạo để chín nhanh hơn. Tuy nhiên, bạn không nên để quá lâu và thời gian tốt nhất là không quá 2 ngày.