Loài cây sống dưới bùn chứa nhiều công dụng tuyệt vời còn được thế giới 'săn lùng' làm bài thuốc quý

Dinh dưỡng 22/06/2023 10:24

Sen là loài cây rất quen thuộc đối với người Việt. Tất cả các bộ phận như: hạt sen, tâm sen, lá sen, ngó sen… đều có công dụng trong việc hỗ trợ điều trị một số bệnh.

Cây sen là một trong những loại cây được ưa chuộng không chỉ bởi vẻ đẹp của nó mà còn bởi những công dụng vượt trội. Từ lâu, cây sen đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, từ ẩm thực đến y học. Với vị ngọt thanh, cây sen là món ăn quen thuộc trong các món canh, cháo, xôi và đồ uống. Tuy nhiên, ngoài công dụng ăn uống, cây sen còn được xem là một loại thuố quý trong y học cổ truyền với tác dụng thanh nhiệt, giải độc và hạ sốt. Ngo ra, cây sen còn có khả năng làm đẹp da, giảm béo và tăng cường sức khỏe cho toàn bộ cơ thể. Với những công dụng tuyệt vời của mình, cây sen đang trở thành một loại cây được nhiều người quan tâm và sử dụng hàng ngày.

Cây sen giúp bảo vệ tim, tốt cho tim mạch, tinh thần thoải mái

Trong củ sen, lá sen, tâm sen có chứa: vitamin nhóm B, natri kali, giúp bảo vệ tim, kiểm soát sự tiết mồ hôi của cơ thể, điều hòa nhịp tim và huyết áp ở mức ổn định, kiểm soát cường độ homocysteine trong máu.

Vitamin B trong cây sen có tác dụng điều chỉnh và xoa dịu các triệu chứng khó chịu như: căng thẳng, đau đầu, stress, suy nhược thần kinh, tạo cảm giác thoải mái, vui vẻ.

Trong củ sen, lá sen, tâm sen chứa tanin có tác dụng cải thiện các bệnh lý về gan như bệnh phì đại gan và bệnh gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc giúp gan khỏe mạnh.

Loài cây sống dưới bùn chứa nhiều công dụng tuyệt vời còn được thế giới 'săn lùng' làm bài thuốc quý - Ảnh 1
Cây sen giúp bảo vệ tim, tốt cho tim mạch, tinh thần thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Củ sen giúp mát gan, lưu thông khí huyết, tốt cho giấc ngủ

Củ sen có tác dụng làm mát máu, mát gan, điều hòa kinh mạch, lưu thông khí huyết. Củ sen còn là món ăn giàu dinh dưỡng, tăng cường chức năng của tim, bao tử và cho giấc ngủ tốt. Củ sen có vị bùi, giòn có thể ăn sống hoặc nấu chín tùy theo khẩu vị của mỗi người.

Theo Trung y, muốn trị bệnh máu cam hiệu quả tốt nhất là ăn củ sen vì củ sen có tác dụng làm mát máu, mát gan, điều hòa kinh mạch, lưu thông khí huyết. Củ sen còn là món ăn giàu dinh dưỡng, tăng cường chức năng của tim, bao tử và cho giấc ngủ tốt. Củ sen ngon là những củ vừa tầm, tròn thuôn đều.

Nếu muốn chọn củ có hàm lượng tinh bột cao thì chọn củ có mặt cắt 7 lỗ, hàm lượng nước ít, mềm, dẻo thích hợp cho món canh. Còn những củ với mặt cắt là 9 lỗ thì hàm lượng nước cao, giòn thích hợp cho món xào, salad...

Loài cây sống dưới bùn chứa nhiều công dụng tuyệt vời còn được thế giới 'săn lùng' làm bài thuốc quý - Ảnh 2
Củ sen giúp mát gan, lưu thông khí huyết, tốt cho giấc ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Ngó sen giúp ngăn ngừa táo bón, chữa sốt xuất huyết

Từ xa xưa ông cha ta đã có câu nam không thể thiếu rau hẹ, nữ không thể thiếu ngó sen.

Ngó sen chứa nhiều vitamin C, các vitamin nhóm B, chất xơ, khoáng chất, chất điện giải. Ngó sen tuy chứa rất nhiều chất xơ nhưng không cung cấp nhiều calo, dễ dàng cho việc giảm cân. 

Ăn ngó sen giúp giảm lượng đường máu và cholesterol máu, điều hòa nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón và trĩ. Những món ăn được chế biến từ ngó sen rất bổ dưỡng, đặc biệt rất tốt cho phụ nữ sau sinh. Ngoài ra, nó có thể điều hòa kinh nguyệt, chữa sốt xuất huyết...

Loài cây sống dưới bùn chứa nhiều công dụng tuyệt vời còn được thế giới 'săn lùng' làm bài thuốc quý - Ảnh 3
Ngó sen giúp ngăn ngừa táo bón, chữa sốt xuất huyết - Ảnh minh họa: Internet

 

Lá sen, hoa sen giúp tinh thần thoải mái

Trà lá sen và trà hoa sen có thể giảm lượng cholesterol trong máu nhờ việc ngăn chặn hấp thu chất béo hiệu quả. Trong lá sen có chứa nhiều chất có tác dụng loại bỏ được lượng mỡ trong máy như tanin, vitamin C có công dụng giảm được lượng mỡ trong máu.

Một tách trà sen mỗi ngày cũng có thể giúp an thần, mang lại tâm trạng thoải mái, dễ chịu,... hay hạ huyết áp, rất thích hợp cho những người bị bệnh huyết áp cao.

Tóc hư tổn hãy tìm ngay 5 loại rau củ này là cứu tinh cho tóc thưa thớt rụng nhiều để mái tóc chắc khoẻ và óng mượt

Tóc hư tổn hãy tìm ngay 5 loại rau củ này là cứu tinh cho tóc thưa thớt rụng nhiều để mái tóc chắc khoẻ và óng mượt

Tóc hư tổn và gãy rụng nhiều là nỗi lo âu của tất cả phái đẹp, bên cạnh sử dụng những chất kích thích mọc tóc thì đôi khi, bạn còn cần kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý thì mới có thể hạn chế tình trạng này.

Xem thêm
Từ khóa:   Cây sen công dụng của sen bài thuốc từ sen

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 35 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 5 phút trước
Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ