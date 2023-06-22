Loài cây sống dưới bùn chứa nhiều công dụng tuyệt vời còn được thế giới 'săn lùng' làm bài thuốc quý

Trong củ sen, lá sen, tâm sen có chứa: vitamin nhóm B, natri kali, giúp bảo vệ tim, kiểm soát sự tiết mồ hôi của cơ thể, điều hòa nhịp tim và huyết áp ở mức ổn định, kiểm soát cường độ homocysteine trong máu.

Cây sen là một trong những loại cây được ưa chuộng không chỉ bởi vẻ đẹp của nó mà còn bởi những công dụng vượt trội. Từ lâu, cây sen đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, từ ẩm thực đến y học. Với vị ngọt thanh, cây sen là món ăn quen thuộc trong các món canh, cháo, xôi và đồ uống. Tuy nhiên, ngoài công dụng ăn uống, cây sen còn được xem là một loại thuố quý trong y học cổ truyền với tác dụng thanh nhiệt, giải độc và hạ sốt. Ngo ra, cây sen còn có khả năng làm đẹp da, giảm béo và tăng cường sức khỏe cho toàn bộ cơ thể. Với những công dụng tuyệt vời của mình, cây sen đang trở thành một loại cây được nhiều người quan tâm và sử dụng hàng ngày.

Trong củ sen, lá sen, tâm sen chứa tanin có tác dụng cải thiện các bệnh lý về gan như bệnh phì đại gan và bệnh gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc giúp gan khỏe mạnh.

Vitamin B trong cây sen có tác dụng điều chỉnh và xoa dịu các triệu chứng khó chịu như: căng thẳng, đau đầu, stress, suy nhược thần kinh, tạo cảm giác thoải mái, vui vẻ.

Cây sen giúp bảo vệ tim, tốt cho tim mạch, tinh thần thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Củ sen giúp mát gan, lưu thông khí huyết, tốt cho giấc ngủ

Củ sen có tác dụng làm mát máu, mát gan, điều hòa kinh mạch, lưu thông khí huyết. Củ sen còn là món ăn giàu dinh dưỡng, tăng cường chức năng của tim, bao tử và cho giấc ngủ tốt. Củ sen có vị bùi, giòn có thể ăn sống hoặc nấu chín tùy theo khẩu vị của mỗi người.

Theo Trung y, muốn trị bệnh máu cam hiệu quả tốt nhất là ăn củ sen vì củ sen có tác dụng làm mát máu, mát gan, điều hòa kinh mạch, lưu thông khí huyết. Củ sen còn là món ăn giàu dinh dưỡng, tăng cường chức năng của tim, bao tử và cho giấc ngủ tốt. Củ sen ngon là những củ vừa tầm, tròn thuôn đều.

Nếu muốn chọn củ có hàm lượng tinh bột cao thì chọn củ có mặt cắt 7 lỗ, hàm lượng nước ít, mềm, dẻo thích hợp cho món canh. Còn những củ với mặt cắt là 9 lỗ thì hàm lượng nước cao, giòn thích hợp cho món xào, salad...

Củ sen giúp mát gan, lưu thông khí huyết, tốt cho giấc ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Ngó sen giúp ngăn ngừa táo bón, chữa sốt xuất huyết

Từ xa xưa ông cha ta đã có câu nam không thể thiếu rau hẹ, nữ không thể thiếu ngó sen.

Ngó sen chứa nhiều vitamin C, các vitamin nhóm B, chất xơ, khoáng chất, chất điện giải. Ngó sen tuy chứa rất nhiều chất xơ nhưng không cung cấp nhiều calo, dễ dàng cho việc giảm cân.

Ăn ngó sen giúp giảm lượng đường máu và cholesterol máu, điều hòa nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón và trĩ. Những món ăn được chế biến từ ngó sen rất bổ dưỡng, đặc biệt rất tốt cho phụ nữ sau sinh. Ngoài ra, nó có thể điều hòa kinh nguyệt, chữa sốt xuất huyết...

Ngó sen giúp ngăn ngừa táo bón, chữa sốt xuất huyết - Ảnh minh họa: Internet

Lá sen, hoa sen giúp tinh thần thoải mái

Trà lá sen và trà hoa sen có thể giảm lượng cholesterol trong máu nhờ việc ngăn chặn hấp thu chất béo hiệu quả. Trong lá sen có chứa nhiều chất có tác dụng loại bỏ được lượng mỡ trong máy như tanin, vitamin C có công dụng giảm được lượng mỡ trong máu.

Một tách trà sen mỗi ngày cũng có thể giúp an thần, mang lại tâm trạng thoải mái, dễ chịu,... hay hạ huyết áp, rất thích hợp cho những người bị bệnh huyết áp cao.