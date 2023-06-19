Công thức làm món kimbap đơn giản, dễ làm, bạn đã biết chưa?

Món ngon mỗi ngày 19/06/2023 11:42

Kimbap là món ăn truyền thống của Hàn Quốc được làm từ cơm trộn với rau củ và thịt hoặc cá, cuộn chặt trong một tấm rong biển và được cắt thành từng miếng nhỏ.

Kimbap là món ăn truyền thống của Hàn Quốc, được làm từ cơm trộn với các nguyên liệu khác như rau cải, trứng, thịt, cá, tôm, và rong biển được cuốn trong lớp gạo, tạo thành một cuộn tròn hoặc dài. Nếu bạn là người yêu thích ẩm thực Hàn Quốc và muốn thử làm món kimbap tại nhà, hãy tham khảo các bước sau đây.

 

 

Nguyên liệu:

1. 5 quả trứng gà
2. 1 nhúm muối tinh
3. 1/2 quả dưa chuột
4. 8 lát Jambon vuông
5. 8 lá vừng Hàn Quốc
6. Ngó sen chua ngọt
7. 1 tấm rong biển lá
8. 2 bát con cơm trắng
9. 1 Tbsp dầu mè và hạt mè rang

Xốt chấm
1. 1 Tbsp nước tương
2. 2 Tbsp mayonnaise
3. 1/2 Tbsp dầu mè

Công thức làm món kimbap đơn giản, dễ làm, bạn đã biết chưa? - Ảnh 1

Cách làm:

Bước 1: Rán trứng

- Đập 5 quả trứng vào bát cho thêm 1 xíu muối đánh tan.

- Dùng rây lược hết phôi trứng, hỗn hợp sẽ rất mướt, khi rán trứng vàng ươm, đều màu và bóng mướt. Bí kíp rán trứng của mình là luôn rán ở lửa vừa và nhỏ.

- Chảo nóng quết 1 lớp dầu ăn mỏng rồi múc 1 muôi trứng đổ vào chảo.

- Vừa đổ vừa xoay chảo theo hình tròn liên tục vài vòng cho trứng… chóng mặt, mệt quá nên đành dàn đều định hình, không lo chỗ dày chỗ mỏng.

- Bí kíp rán trứng của mình là luôn rán ở lửa vừa và nhỏ.

Công thức làm món kimbap đơn giản, dễ làm, bạn đã biết chưa? - Ảnh 2

Bước 2: Các “tấm trứng” này mình xếp chồng lên thớt, đặt luôn 2 miếng jambon vào rồi cắt vừa theo kích cỡ jambon.
Lát cuộn cơm các lớp nguyên liệu sẽ rất đều, đẹp.

Công thức làm món kimbap đơn giản, dễ làm, bạn đã biết chưa? - Ảnh 3

Bước 3: Thái sợi 1/2 quả dưa chuột giòn tan, mọng nước này. Sau đó, cắt tấm rong biển cuộn cơm thành các sợi dày chừng 2cm làm “dây nịt” để cố định cuộn cơm.

Bước 4: Trộn cơm cùng dầu mè, hạt mè rang ngay khi cơm còn ấm và sau đấy cuộn luôn. Không nên dùng cơm quá nóng bạn nhé, sẽ khiến rong biển và các loại nhân dễ bị mềm, ỉu.

Công thức làm món kimbap đơn giản, dễ làm, bạn đã biết chưa? - Ảnh 4

Bước 5: Xếp các nguyên liệu theo thứ tự, thêm 1 thìa cơm dàn mỏng rồi dưa chuột, ngó sen chua ngọt. Cuối cùng là cuộn chặt tay như cuộn cơm bình thường rồi dán mép “dây nịt” rong biển lại là xong.
Cứ cuốn cho tới khi hết nguyên liệu nha.

Công thức làm món kimbap đơn giản, dễ làm, bạn đã biết chưa? - Ảnh 5

Trong lúc đó thì pha xốt chấm với nước tương, xốt mayonnaise, dầu mè, hạt mè rang rồi khuấy cho hỗn hợp tan hết, sánh quyện là được.

Công thức làm món kimbap đơn giản, dễ làm, bạn đã biết chưa? - Ảnh 6

Công thức làm món kimbap đơn giản, dễ làm, bạn đã biết chưa? - Ảnh 7

Kimbap phiên bản truyền thống đã ngon lắm rồi, nhưng mùa hè đến, mình thích biến tấu và sáng tạo thêm nhiều cách cuộn cơm để món ngon thêm đẹp mắt hơn. Vẫn là trứng, vẫn là cơm, vẫn là jambon và rau xanh nhưng chỉ cần khéo léo một chút là có ngay những cuộn cơm rực rỡ với nhiều lớp nguyên liệu đủ màu, lại không cần nấu nướng nóng bức.

Chúc các bạn sẽ thành công với công thức này nhé!

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