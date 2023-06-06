Công thức làm sữa đặc chay cực đơn giản ngon - bổ - tốt cho sức khoẻ

Chỉ với 5 phút có ngay món sữa đặc chay thơm ngon, béo ngậy.
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Mọi người có thể kết hợp ăn với nhiều món khác rất ngon và bổ dưỡng. Chỉ với vài bước đơn giản là có ngay một món ăn ngon thơm mùi béo của cốt dừa và hạt điều, khiến cho mọi người đều thích thú hương vị của nó.
Nguyên liệu
- 300g điều sấy
- 1 ít muối
- 80g đường (hợp và ngon nhất cả về mùi thơm, hương vị, màu sắc vẫn là đường thốt nốt mật)
- 200ml cốt dừa
Cách làm:
Bước 1: Rửa sạch hạt điều cho vào ngâm với nước ấm để khoảng 30 phút cho đến khi hạt điều mềm
Bước 2: Cho điều đã ngâm, đường thêm 1 chút xíu muối và 100ml cốt dừa vào xay nhuyễn.
Lưu ý: Để tránh bó cối máy cứ xay 30 giây lại mở nắp dùng đũa đảo nguyên liệu lên và thêm ít nước cốt dừa vào xay tiếp.
Bước 3: Cứ đảo, thêm cốt dừa cho tới hết 200ml đó và xay liên tiếp khoảng 5-7 lần cho tới khi mịn nhuyễn rồi đổ ra hộp.
Bước 5: Đậy kín hộp để ngăn mát tủ lạnh có thể dùng từ 5-7 ngày.
Đừng vội rửa cối ngay bỏ thêm 300-400ml nước ấm là có ngay 1 ly sữa hạt điều thơm lừng béo ngậy.
Cách làm tới đây là hết rồi chỉ với 5 phút có ngay món sữa đặc chay và ly sữa hạt béo ngậy ăn cùng với bành mì là hết xảy. chúc chị em thử món thành công.
Ảnh và nguồn: Hoà Bùi