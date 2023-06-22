Mùa hè thường bị cảm ho, thử ngay công thức 'thuốc trị cảm' từ quất hồng bì vừa dễ làm lại trị cảm siêu thần kì

Quất hồng bì là một loại cây trồng được trồng và phát triển chủ yếu ở các vùng núi cao, đặc biệt là tại các tỉnh miền Bắc của Việt Nam. Với vẻ đẹp hoang sơ và hương vị độc đáo, quất hồng bì đã trở thành một biểu tượng của văn hóa ẩm thực và du lịch của đất nước. Hôm nay, mách các mẹ cách làm quất hồng bì sên đường phèn rất tốt cho sức khoẻ của các em bé và cả nhà nha!

Một số công dụng của quất hồng bì:

1. Giảm ho tiêu đờm: Hỗ trợ giải quyết tình trạng ho có nhiều đờm, đờm dính đặc, ho nhiều và các triệu chứng tương tự khác.

2. Giải khát sinh nước bọt: Tốt cho người bị chứng họng khô, háo nước, ăn xong sẽ giúp sảng khoái và thoải mái. Người bị khô miệng, khô mắt, suy nghĩ quá mức, thiếu ngủ, người phải nói nhiều. Nó có thể làm loãng độ nhớt của chứng viêm đường hô hấp và tiết dịch, giúp dễ dàng loại bỏ đờm ra ngoài, đồng thời ngăn chặn ho và đờm phát triển.

3. Hen suyễn: Làm giảm sự kích khích của các trung tâm hô hấp, giúp cho hệ hô hấp hoạt động trơn tru và êm dịu hơn, làm giảm hen suyễn.

Lưu ý: Mỗi một tác dụng chữa bệnh thì sẽ có các bài thuốc khác nhau và sử dụng các bộ phận khác nhau của cây quất hông bì. Ví dụ : hạt, vỏ thân, rễ cây quất hồng bì ... chứ không phải ăn thịt quả mà đạt được tác dụng như vậy.

Công thức SÊN QUẤT HỒNG BÌ trị ho, long đàm. Bạn nào thích ăn ngọt thì cho nhiều đường hơn nha!

Nguyên liệu:

1. 1 kg quất hồng bì

2. 200 gr mật ong

3. 500 gr đường phèn loại hạt nhỏ

4. 1 muỗng cà phê muối

Cách làm:

Bước 1: Chọn quả quất hồng bì chín mọng, căng tròn, sau đó rửa sạch, để ráo nước đến khi khô hoàn toàn.

Bước 2: Lấy mũi kéo bấm 1 ít ở đầu quả, bóp nhẹ đẩy hạt ra ngoài. Lưu ý bóp nhẹ thôi nhé để thịt quả không bị rơi ra ngoài.

Bước 3: Cho quất hổng bì, đường phèn, và muối, trộn đều. Để trong ngăn mát tủ lạnh cho tới khi đường tan hết.

Bước 4: Đường tan hết bắc bếp lên sên. Khi sên đảo đều, nhỏ lửa. Nhớ đảo liên tục để không bị cháy đáy chảo nha. Sên tới khi nào đường gần keo lại chuyển sang màu vàng nâu thì bắc ra rồi bỏ mật ong vào đảo tiếp.

Bước 5: Đợi hồng bì nguội thì chia nhỏ đóng vào lọ tuỳ theo nhu cầu sử dụng. Nên bỏ ngăn đá, khi nào dùng thì lấy ra quay lò vi sóng 30giây hoặc để nhiệt độ phòng khoảng 15-20phút là dùng được.

Bài thuốc này rất tốt, mong các mẹ sẽ áp dụng thành công. Vì sức khoẻ của cả nhà mà không cần dùng thuốc kháng sinh các mẹ nhé!