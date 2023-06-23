Cà chua ngoài làm đẹp da còn có những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe mà có thể bạn chưa biết

Chọn thực phẩm 23/06/2023 08:59

Không chỉ là loại thực phẩm vô cùng quen thuộc trong các bữa ăn hằng ngày, cà chua còn đem lại rất nhiều lợi ích trong việc chăm sóc sức khỏe.

Cà chua là một loại rau quả được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực. Cà chua là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin A và beta-carotene, giúp giảm thiểu tình trạng oxy hóa trong cơ thể và ngăn ngừa một số bệnh như ung thư, bệnh tim và đột quỵ. Vì vậy, việc thường xuyên sử dụng cà chua trong chế độ ăn uống được khuyến khích để duy trì sức khỏe tốt.

Cà chua ngoài làm đẹp da còn có những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe mà có thể bạn chưa biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1. Cải thiện thị lực

Cà chua là nguồn cung cấp vitamin A và C tuyệt vời giúp  ngăn ngừa bệnh quáng gà và tăng thị lực cho đôi mắt của bạn. Một nghiên cứu gần đây cho thấy hàm lượng vitamin A cao của cà chua có thể ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, một bệnh nghiêm trọng có thể dẫn đến mù mắt. Hơn nữa, cà chua có thể giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Trong cà chua còn có các chất chống oxy hóa như  lycopene, lutein và zeaxanthin.

2. Phòng chống ung thư

Ăn nhiều cà chua có thể giúp chống lại ung thư tuyến tiền liệt. Cà chua cũng có thể giúp giảm nguy cơ một số bệnh ung thư khác như dạ dày, phổi, cổ tử cung, vòm họng, trực tràng, đại tràng, thực quản, và ung thư  buồng trứng nhờ các chất chống ôxy hóa,  đặc biệt là nhờ vào hàm lượng lycopene rất cao có trong cà chua.  Tác dụng phòng chống ung thư của cà chua hốt hơn nhiều khi nấu loại quả này với dầu ô liu.

Cà chua ngoài làm đẹp da còn có những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe mà có thể bạn chưa biết - Ảnh 2

Ảnh minh họa: Internet

3. Giảm lượng đường trong máu

Cà chua chứa rất ít carbohydrate nên giúp làm giảm lượng đường trong máu. Một vài nghiên cứu tìm thấy vai trò của các chất chống ôxy hóa trong cà chua bảo vệ thành mạch và thận - những cơ quan hay bị tổn thương do bệnh tiểu đường. Cà chua còn chứa crom và chất xơ giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

4. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Bệnh tim là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới. Một nghiên cứu ở nam giới tuổi trung niên đã cho thấy sự liên kết giữa nồng độ lycopene và beta-carotene trong máu thấp với việc tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Ngày càng có nhiều bằng chứng từ các thử nghiệm lâm sàng cho thấy rằng việc bổ sung lycopene có thể giúp giảm cholesterol LDL (có hại) - một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh tim.

Các nghiên cứu đã chỉ ra việc tiêu thụ cà chua có lợi ích chống lại chứng viêm và các dấu hiệu của căng thẳng oxy hóa, do cà chua chứa nhiều chất chống oxy hóa. Những chất trong cà chua cũng cho thấy tác dụng bảo vệ lớp bên trong của mạch máu và có thể làm giảm nguy cơ đông máu. Đây đều là những lợi ích tốt cho sức khỏe tim mạch, bảo vệ chống lại bệnh tim.

Cà chua ngoài làm đẹp da còn có những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe mà có thể bạn chưa biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

5. Ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiểu

Với thành phần chứa nhiều nước, carotenoid và bioflavonoid, Cà chua có tính kháng viêm tốt và làm giảm tỷ lệ mắc bệnh nhiễm trùng đường tiểu, cũng như ung thư bàng quang. Bên cạnh đó, Cà chua còn có tác dụng bài niệu làm tăng việc loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể.

Cà chua ngoài làm đẹp da còn có những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe mà có thể bạn chưa biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

6. Cà chua giảm các tác hại của thuốc lá

Cà chua không thể giúp bạn cắt cơn thèm thuốc lá hay giúp bạn bỏ thuốc nhưng nó lại có tác dụng rất lớn trong việc giảm các tác hại của thuốc. Hút thuốc lá tạo ra các chất gây ung thư trong máu, căn nguyên gốc rễ của hầu hết các bệnh do nicotine gây ra. Trong cà chua có chứa nhiều axit coumaric và axit chlorogenic là những thành phần bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của chất gây ung thư. 

7. Giúp giảm cân

Nếu bạn đang cố gắng giảm vài cân nhất định phải có cà chua trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn vì nó ít chất béo và không chứa cholesterol.Cà chua chứa rất nhiều chất xơ và nước, do đó sẽ giúp bạn cảm thấy no. Bạn có thể ăn cà chua sống hoặc thêm chúng vào món thịt hầm ăn cùng  xà lách, và các thực phẩm ăn uống thân thiện khác.

Cho dù là cà chua  tươi, sấy khô, hầm, xay nhuyễn hoặc nước ép, thêm cà chua vào chế độ ăn hàng ngày của bạn và gặt hái tất cả các lợi ích sức khỏe nó mang lại.

Cà chua ngoài làm đẹp da còn có những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe mà có thể bạn chưa biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

8. Làm đẹp da

Cà chua rất có lợi với sức khỏe làn da. Từ lâu, cà chua đã được sử dụng trong nhiều phương thức và sản phầm làm đẹp da. Cà chua và những sản phẩm từ cà chua rất giàu lycopene và các hợp chất thực vật khác có thể bảo vệ chống lại cháy nắng. Theo một nghiên cứu, những người ăn 40 gam bột cà chua - cung cấp 16 mg lycopene - với dầu ô liu mỗi ngày trong 10 tuần sẽ giảm được 40% vết cháy nắng.

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong cà chua cũng góp phần ngăn chặn quá trình lão hóa da, giúp bạn duy trì vẻ ngoài trẻ đẹp hơn.

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