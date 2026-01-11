Cứ ngỡ cánh tủ bếp bị kẹt do gỗ hỏng, vợ điếng người khi cố sức mở ra và thấy thứ chồng đang âm thầm che giấu

Tâm sự gia đình 11/01/2026 11:18

Thế rồi khi nấu ăn, tôi phát hiện một cánh tủ bếp bị kẹt. Tôi có gọi chồng ra sửa, bình thường anh sẽ làm ngay. Vậy mà hôm đó, anh lại bảo bận, sáng mai sẽ làm. Ngày mai đi làm về, tôi thấy cánh tủ bếp đã như bình thường.

Khi viết những dòng tâm sự này, tôi vẫn chưa thể định thần. Nếu chưa có con, chuyện này sẽ được giải quyết êm đẹp. Nhưng bây giờ, tôi không biết phải làm thế nào nữa.

Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm rồi, tính cả 6 năm yêu đương thì đã có hơn một thập kỷ bên nhau. Chồng tôi là người đàn ông ít nói, bình thường anh có rất ít bạn, đi ra ngoài cũng chẳng bao giờ mở lời trước. Nhiều lần tôi còn mua sách về cho chồng đọc để anh thay đổi cách nói chuyện. Thế nhưng đọc đến mấy quyển, tính cách anh vẫn như vậy. Chính vì điều đó nên tôi chưa bao giờ kiểm soát các mối quan hệ của chồng. Anh chơi với ai, thân với người nào tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vậy mà...

Cách đây một tuần, tôi có đi công tác. Vì con ốm nên tôi thuyết phục đối tác giải quyết công việc sớm. Hôm tôi về cũng không báo trước với chồng. Xuống sân bay, tôi sang nhà mẹ đẻ đón con. Lúc đi đến chân tòa chung cư nhà mình, tôi mới gọi cho chồng. 

Cứ ngỡ cánh tủ bếp bị kẹt do gỗ hỏng, vợ điếng người khi cố sức mở ra và thấy thứ chồng đang âm thầm che giấu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi khi nấu ăn, tôi phát hiện một cánh tủ bếp bị kẹt. Tôi có gọi chồng ra sửa, bình thường anh sẽ làm ngay. Vậy mà hôm đó, anh lại bảo bận, sáng mai sẽ làm. Ngày mai đi làm về, tôi thấy cánh tủ bếp đã như bình thường.

Chuyện sẽ không có gì nếu hôm đó, tôi không phát hiện mất cái dây chuyền vàng. Sợ trong thời gian mình đi công tác, chồng đi làm, người giúp việc lại tắt mắt lấy đồ. Cả một buổi sáng tôi ngồi xem camera, cuối cùng phát hiện một điều không tưởng. Đó là chồng tôi dẫn người phụ nữ khác về nhà. Hôm tôi trở về, cô ta bỏ đi vội vàng. Chồng tôi thu quần áo, cuống quá nên ném cả vào ngăn tủ bếp mà bấy lâu nay không dùng.

Nhìn chứng cứ ngoại tình rành rành của chồng, tôi rụng rời không biết làm thế nào. Trước giờ nhà tôi vẫn êm ấm, gia đình hạnh phúc. Thành ra tôi khó xử quá. Tôi có nên vờ đi và cho chồng một cơ hội không?

Đưa 3 triệu tiền ăn vẫn bị vợ trề môi chê ít, tôi 'hất tung' mâm cơm ngay lập tức khi thấy bát canh lõng bõng toàn nước

Đưa 3 triệu tiền ăn vẫn bị vợ trề môi chê ít, tôi 'hất tung' mâm cơm ngay lập tức khi thấy bát canh lõng bõng toàn nước

Sau khi sinh con, vợ tôi ở nhà nội trợ. Công việc cũng chẳng có gì nặng nhọc, chỉ cần bỉm sữa cho con, cơm nước cho mẹ chồng. Ngoài ra, tôi không bắt cô ấy phải động tay vào việc kiếm tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Top 3 con giáp trúng số độc đắc đúng ngày 11/1 do được định sẵn là giàu, Đại Phú Đại Quý, rủng rỉnh túi tiền, sự nghiệp thăng hoa viên mãn

Top 3 con giáp trúng số độc đắc đúng ngày 11/1 do được định sẵn là giàu, Đại Phú Đại Quý, rủng rỉnh túi tiền, sự nghiệp thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến sau ngày 12/1/2026

3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến sau ngày 12/1/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Bước qua nửa đầu tháng Chạp, Thần Tài đến, 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương

Bước qua nửa đầu tháng Chạp, Thần Tài đến, 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Mẹ chồng luôn 'biến mất' sau tiếng chó sủa lạ, dâu trẻ lén theo dõi để rồi sợ đến run người trước cảnh tượng sau nhà

Mẹ chồng luôn 'biến mất' sau tiếng chó sủa lạ, dâu trẻ lén theo dõi để rồi sợ đến run người trước cảnh tượng sau nhà

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/1-13/1), 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tha hồ đút tiền vào túi, sự nghiệp thăng hoa như 'cá chép hóa Rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/1-13/1), 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tha hồ đút tiền vào túi, sự nghiệp thăng hoa như 'cá chép hóa Rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Bàng hoàng hai xe máy tông trực diện rồi bốc cháy, 2 người thương vong

Bàng hoàng hai xe máy tông trực diện rồi bốc cháy, 2 người thương vong

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Biết đứa bé không phải con mình, chồng im lặng làm một việc khiến vợ hối hận, thề nguyện cả đời làm nô tì để báo ân

Biết đứa bé không phải con mình, chồng im lặng làm một việc khiến vợ hối hận, thề nguyện cả đời làm nô tì để báo ân

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Ca sĩ Lệ Quyên 'gây sốc' khi mắng anti-fan đến mức văng tục trên mạng

Ca sĩ Lệ Quyên 'gây sốc' khi mắng anti-fan đến mức văng tục trên mạng

Hậu trường 3 giờ 4 phút trước
Biết vợ có phi công trẻ, chồng im lặng lập kế hoạch khiến cô ấy cứ nhìn thấy đàn ông là run rẩy

Biết vợ có phi công trẻ, chồng im lặng lập kế hoạch khiến cô ấy cứ nhìn thấy đàn ông là run rẩy

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe buýt lao xuống vực sâu 150 mét, 9 người tử vong, khoảng 40 người bị thương

Xe buýt lao xuống vực sâu 150 mét, 9 người tử vong, khoảng 40 người bị thương

Đánh lái tránh xe máy, xe tải đâm trúng ô tô con khiến 3 người tử vong thương tâm

Đánh lái tránh xe máy, xe tải đâm trúng ô tô con khiến 3 người tử vong thương tâm

Giá vàng hôm nay, ngày 11/1/2026: Vàng SJC tăng 7 triệu đồng trong tuần qua

Giá vàng hôm nay, ngày 11/1/2026: Vàng SJC tăng 7 triệu đồng trong tuần qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ chồng luôn 'biến mất' sau tiếng chó sủa lạ, dâu trẻ lén theo dõi để rồi sợ đến run người trước cảnh tượng sau nhà

Mẹ chồng luôn 'biến mất' sau tiếng chó sủa lạ, dâu trẻ lén theo dõi để rồi sợ đến run người trước cảnh tượng sau nhà

Đưa 3 triệu tiền ăn vẫn bị vợ trề môi chê ít, tôi 'hất tung' mâm cơm ngay lập tức khi thấy bát canh lõng bõng toàn nước

Đưa 3 triệu tiền ăn vẫn bị vợ trề môi chê ít, tôi 'hất tung' mâm cơm ngay lập tức khi thấy bát canh lõng bõng toàn nước

Theo chân mẹ chồng đi đêm, tôi khóc nghẹn khi thấy những gì diễn ra bên trong căn phòng bí mật ấy

Theo chân mẹ chồng đi đêm, tôi khóc nghẹn khi thấy những gì diễn ra bên trong căn phòng bí mật ấy

Thấy chồng đuổi vợ ra đường lúc nửa đêm, anh hàng xóm chạy sang làm một việc khiến gã chồng vũ phu phải 'câm nín'

Thấy chồng đuổi vợ ra đường lúc nửa đêm, anh hàng xóm chạy sang làm một việc khiến gã chồng vũ phu phải 'câm nín'

Nắng nóng 40 độ vẫn mặc áo dài kín mít, tôi sửng sốt tột độ khi thấy em chồng vén tay áo để lộ thứ đang giấu kín

Nắng nóng 40 độ vẫn mặc áo dài kín mít, tôi sửng sốt tột độ khi thấy em chồng vén tay áo để lộ thứ đang giấu kín

Chê dâu tương lai có tướng 'sát chồng', bà mẹ đắc ý ép con trai cưới người khác để rồi rước họa 'đổ vỏ

Chê dâu tương lai có tướng 'sát chồng', bà mẹ đắc ý ép con trai cưới người khác để rồi rước họa 'đổ vỏ