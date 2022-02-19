Với tư cách là cha mẹ hẳn không bao giờ các bậc phụ huynh ngừng học hỏi khi muốn trở nên tốt hơn trong công việc nuôi dạy con đòi hỏi nhiều khắt khe này. Vì vậy, hy vọng rằng bạn sẽ học được điều gì đó mới có thể giúp bạn có một ngôi nhà yên bình hơn qua những lưu ý dưới đây.

Là cha mẹ, không thể không nhận thấy sự khác biệt trong hành vi, tính khí và thậm chí cả suy nghĩ của con bạn nói chung. Tuy nhiên, theo chuyên gia nuôi dạy con cái, Tiến sĩ Justin Coulson, tốt nhất bạn nên tránh điều so sánh giữa các con. Những đứa trẻ thường xuyên bị so sánh với anh chị em của mình sẽ dựa vào giá trị bản thân, điều này có thể làm giảm giá trị đó, cũng như làm giảm động lực và tăng sự lo lắng, điều này có thể ảnh hưởng đến cách trẻ giải quyết bất cứ điều gì trong cuộc sống.

2. Gây gánh nặng cho con bạn với những vấn đề của bạn

Tất cả chúng ta đều có những vấn đề cá nhân của mình và chúng có thể khó giải quyết hơn nếu chúng ta còn có con cái để chăm sóc. Thật tốt khi nói chuyện với con và chỉ cho chúng một cách thể hiện cảm xúc lành mạnh, nhưng chúng ta nên tránh tạo gánh nặng cho con bằng "những thứ cá nhân" của riêng mình. Nó có thể tạo ra một động lực kỳ lạ mà đứa trẻ có thể như trở thành cha mẹ hoặc bạn bè của bạn. Chúng ta không nên nhờ đến sự giúp đỡ về mặt tinh thần của con cái và để chỉ nên để chúng là những đứa trẻ.

3. Giải tỏa sự thất vọng cho con bạn

Chúng ta đừng bao giờ trút sự thất vọng vào một người không xứng đáng, đặc biệt nếu họ không phải là lý do của nó, và đặc biệt nếu chúng là con của chúng ta. Chúng ta không nên làm cho con cái cảm thấy như một điều gì đó không phải lỗi của chúng mà là lỗi của chúng. Thay vào đó, chúng ta nên nhận ra cảm xúc của mình và lý do đằng sau, đồng thời cho bản thân không gian và thời gian để bình tĩnh lại.

4. Bỏ mặc cảm xúc của con cái

"Con sẽ ổn thôi" là câu trả lời rất phổ biến mà chúng ta sử dụng khi muốn trấn an con mình. Nói thì có vẻ hay, nhưng thực ra không phải vậy. Chúng ta phải học cách ngừng gạt bỏ cảm xúc của con cái và thay vào đó chấp nhận chúng, nói về chúng và đưa ra giải pháp cho vấn đề của con, dù chúng có vẻ nhỏ nhặt. Chúng ta không thể quên rằng những cảm xúc mà con cảm thấy là có thật, và đôi khi con cần nhiều hơn là việc bạn chỉ nói "Không sao đâu."

5. Lựa chọn hình phạt thay vì những khoảnh khắc có thể dạy dỗ được

Thông thường, trừng phạt là cách dễ dàng nhất để xử lý một đứa trẻ nghịch ngợm, vì cha mẹ nghĩ rằng đó là điều chúng phải làm. Nhưng trong nhiều trường hợp, điều đó chỉ củng cố hành vi xấu, và nó không sửa chữa được cho lỗi của con. Thay vào đó, cha mẹ nên cố gắng biến những hành vi xấu thành những khoảnh khắc có thể dạy được. Bằng cách đó, đứa trẻ có thể học tại sao nó sai. Chúng ta cũng nên củng cố tích cực khi trẻ ngoan.

6. Không ngừng chỉ trích con bạn

Khi chúng ta chỉ trích con cái của mình quá thường xuyên, điều đó sẽ làm tổn thương chúng theo nhiều cách. Một nghiên cứu chỉ ra rằng những đứa trẻ có cha mẹ hay chỉ trích thường ít chú ý đến cảm xúc của người khác hơn. Điều đó hạn chế khả năng "đọc người" của con, vốn là một kỹ năng rất quan trọng để xây dựng và duy trì các mối quan hệ.

7. Sử dụng các từ tiêu cực để mô tả con hoặc hành động của con

Chúng ta càng dùng những lời lẽ tiêu cực với trẻ, lòng tự trọng của chúng càng bị ảnh hưởng. Chúng có thể phá phách và ảnh hưởng đến hành vi cũng như cách chúng nhìn nhận và cảm nhận về bản thân. Gọi con là "đứa nhút nhát", "lộn xộn", "hay khóc nhè", "khó chịu", "bướng bỉnh" như thế thật không hay và hơn thế nữa có thể có tác động tiêu cực nghiêm trọng đến con ngay cả khi còn rất nhỏ.

8. Không biết ranh giới và kìm hãm sự độc lập của con

Không cho phép con cái của bạn trở thành những cá nhân độc lập có thể gây ra một bầu không khí rất độc hại. Cố gắng biết mọi thứ về cuộc sống của con bạn, không khuyến khích con bạn đi theo con đường riêng của chúng và thường xuyên xâm phạm vào không gian cá nhân của chúng là những dấu hiệu rõ ràng của "sự thù địch". Điều đó có thể khiến con bạn không có ý thức rõ ràng về con người của chúng, thiếu sự cá nhân hóa và khả năng giải quyết xung đột.

Theo Brightside