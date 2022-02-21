Ba mẹ 'đau đầu' khi các con đố kị lẫn nhau? Hé lộ 8 cách giúp trẻ vượt qua sự ghen tị với anh, chị, em của mình

Sau đây là các mẹo thực tế mà bạn có thể sử dụng để ngăn chặn sự ghen tị của con cái mình rất hữu ích mà ba mẹ nào cũng cần lưu tâ.

Các nhà tâm lý học nói rằng việc thừa nhận cảm xúc của trẻ là vô cùng quan trọng. Là cha mẹ, bạn cần phải chấp nhận rằng con bạn có thể tức giận, ghen tị, hoặc buồn bã. Bạn phải thừa nhận điều đó và giải thích cho trẻ hiểu rằng việc cảm nhận những cảm xúc tiêu cực là điều bình thường và dạy chúng cách đối phó với sự tiêu cực.

2. Dành thời gian riêng cho con

Phân tích lượng thời gian bạn dành cho con cái cùng nhau và riêng biệt như thês nào cho phù hợp. Sau đó, bạn sẽ có thể biết chính xác khi nào anh chị em trở nên quá khích với nhau và khi nào họ cảm thấy thiếu sự quan tâm của bạn. Khi bạn nhận thấy một trong những đứa trẻ của bạn cảm thấy rằng chúng không được bạn quan tâm đầy đủ, các nhà tâm lý học khuyên bạn nên đặt một "cuộc hẹn" chỉ dành cho bạn và con. Hãy chọn trước một ngày để trẻ có thể mong đợi ngày đó.

3. Đừng so sánh chúng

Đừng bao giờ so sánh anh chị em với nhau. So sánh đứa trẻ này với đứa trẻ khác có thể khiến chúng cảm thấy như bạn yêu đứa trẻ này hơn đứa trẻ kia. Nó không chỉ đơn giản là khiến con ghen tị mà còn có thể làm suy giảm lòng tự trọng của con và gây ra lo lắng. Cho con bạn thấy rằng bạn đánh giá cao tính cá nhân của chúng và yêu thương chúng bình đẳng.

4. Làm cho con bạn cười

Nói chung, tiếng cười có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Trong số nhiều thứ khác, tiếng cười có thể làm giảm mức độ lo lắng của một người. Các nhà tâm lý học đề nghị sử dụng công cụ này để đối phó với sự ghen tuông của anh chị em trong gia đình. Khi một trong những đứa con của bạn cảm thấy ghen tị, hãy chuyển sự chú ý của chúng bằng cách khiến chúng cười. Nó sẽ khiến con bớt lo lắng và thay thế sự ghen tị bằng sự thích thú.

5. Loại bỏ mọi thành kiến ​​về giới tính

Cha mẹ thường đối xử với con cái khác nhau dựa trên giới tính của chúng. Con gái được mong đợi là mềm mại, nhút nhát và xinh xắn, còn con trai được mong đợi là mạnh mẽ và không bày tỏ cảm xúc của họ. Nhưng nếu bạn không để con trai chơi cùng đồ chơi với con gái vì đồ chơi đó là "dành cho con gái" thì con trai có thể bắt đầu ghen tị. Giải pháp tốt nhất là để con bạn có trải nghiệm bất chấp giới tính của chúng. Nó sẽ khiến con không cảm thấy ghen tị với nhau vì mỗi người sẽ có các lựa chọn ngang bằng như nhau.

6. Chia đều trách nhiệm

Nếu bọn trẻ gây gổ với nhau, thì không thể có trường hợp chỉ một đứa có tội trong cuộc xung đột. Bên cạnh đó, vai trò "nạn nhân" và "kẻ bắt nạt" thường chuyển đổi giữa các anh chị em. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị cha mẹ nên tìm hiểu cốt lõi của xung đột và khiến cả hai bên phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

7. Đừng đổ lỗi cho con bạn

Các nhà giáo dục có kinh nghiệm khuyên rằng điều quan trọng là không nên khiến con bạn thấy có lỗi trong mắt nhau. Cố gắng không giới hạn một đứa trẻ vì lợi ích của đứa trẻ kia và hãy lựa chọn lời nói của bạn một cách cẩn thận. Ví dụ, đừng nói rằng trẻ mới biết đi của bạn không thể chơi bẩn hay phá phách vì em con đã ngủ. Thay vào đó, hãy đưa ra một hoạt động, chẳng hạn như vẽ tranh, sẽ thu hút một đứa trẻ tham gia và để đứa trẻ kia có một giấc ngủ ngắn.

8. Cho con thấy rằng thật tuyệt khi có anh chị em

Bạn có thể thúc đẩy mối quan hệ chăm sóc giữa họ bằng cách đọc sách và xem phim hoạt hình về việc có anh chị em là điều tuyệt vời như thế nào. Ví dụ, cuốn sách nổi tiếng What Brothers Do Best của Laura Numeroff, tôn vinh những người anh trai. Và bộ phim hoạt hình Frozen được nhiều người biết đến về tình chị em càng cho thấy tầm quan trọng của tình anh chị em.

Theo Brightside