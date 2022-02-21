Lo lắng vì sức khỏe đường ruột của con, ba mẹ lưu ngay những chú ý đặc biệt này để giải quyết vấn đề táo bón 'khó nhằn' ở bé

Hãy cùng tìm hiểu thêm về lý do tại sao một số trẻ bị đầy hơi, với các mẹo về cách giúp trẻ mới biết đi tránh bị táo bón nhé.

Trẻ mới biết đi thường đi tiêu ít nhất một lần mỗi ngày, mặc dù một số trẻ khỏe mạnh đi tiêu vài ngày một lần. Theo Steven Hodges, MD, một bác sĩ tiết niệu nhi tại Trường Y Đại học Wake Forest và đồng tác giả của cuốn sách It’s No Accident , Bedwetting and Accident Aren: phân cứng, đau hoặc rất lớn có thể là dấu hiệu của táo bón ở trẻ.

Tiến sĩ Hodges cho biết: Bởi vì lịch trình đi vệ sinh thay đổi rất nhiều, sự xuất hiện của phân của con bạn quan trọng hơn tần suất. Dưới đây là một số dấu hiệu thường gặp khi trẻ bị táo bón.

Ít hơn ba lần đi tiêu mỗi tuần (mặc dù điều này có thể là bình thường đối với một số trẻ em)

Phân khô, cứng

Các cử động ruột khó khăn đi ngoài

Cáu kỉnh

Ăn mất ngon

Bụng phình to

Đi tiêu đau

Phân lỏng có vết bẩn trong quần lót, điều này có nghĩa là phân có thể được sao lưu trong trực tràng

Thôi thúc muốn sử dụng nhà vệ sinh. Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP), các dấu hiệu bao gồm bắt chéo chân, làm khuôn mặt căng thẳng, siết chặt mông và vặn người.

Phân có bề mặt đẫm máu

Hãy đến gặp bác sĩ nhi khoa nếu tình trạng táo bón của con bạn kéo dài ít nhất 2 tuần, hoặc nếu bạn nhận thấy phân có máu, rách hậu môn, sốt, sụt cân, chán ăn, nôn mửa hoặc các triệu chứng đáng lo ngại khác. Bác sĩ có thể tiến hành các xét nghiệm y tế hoặc chụp X-quang trước khi quyết định một quá trình điều trị.

Nguyên nhân nào gây ra táo bón ở trẻ mới biết đi?

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Không dung nạp sữa là nguyên nhân phổ biến nhất khiến bé bị táo bón. Nếu các vấn đề về tiêu hóa tiếp tục xảy ra ở trẻ, các chuyên gia có thể nghi ngờ cho chế độ ăn uống không đủ chất xơ, tập thể dục hoặc uống nước. Thật vậy, bất kỳ sự thay đổi nào trong chế độ ăn uống bao gồm cả việc thêm các sản phẩm từ sữa hoặc các loại thực phẩm mới khác có thể khiến trẻ gặp vấn đề về táo bón. Quá nhiều thực phẩm chế biến cũng có thể là nguyên nhân gây táo bón.

Táo bón ở trẻ mới biết đi cũng có thể do trẻ không chịu đi vệ sinh. Trẻ em có thể cố nhịn đi ị nếu chúng không thể ngừng chơi đặc biệt là khi bắt đầu tập đi vệ sinh, nếu chúng cảnh giác với nhà vệ sinh công cộng hoặc nếu chúng sợ hãi nhà vệ sinh, con trẻ cũng sẽ chọn cách nhịn đi vệ sinh. Tạp chí Nhi khoa từng đưa tin, một cậu bé 3 tuổi bị táo bón khủng khiếp sau khi xem một đoạn phim quảng cáo trên truyền hình, trong đó chiếc bồn cầu biến thành quái vật và miệng bồn cầu bị sặc dẫn đến việc cậu bé không muốn vào nhà vệ sinh vì sợ. Cùng với đó, một số trẻ bị táo bón đến nỗi mỗi lần đi ị đều đau và kết quả là chúng không chịu đi nữa, điều này khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

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Những cơn táo bón có thể được kích hoạt bởi những sự kiện căng thẳng khác trong cuộc sống của trẻ, chẳng hạn như sự ra đời của anh chị em, xung đột của cha mẹ hoặc việc tập đi vệ sinh quá sớm. Trẻ mới biết đi cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các tình trạng không phổ biến như khuyết tật tủy sống, bệnh celiac (rối loạn tự miễn dịch gây ra do ăn gluten và các protein tương tự), ngộ độc chì hoặc các vấn đề về tuyến giáp. Cuối cùng, một số bệnh hoặc một số loại thuốc cũng có thể gây táo bón ở trẻ mới biết đi.

Các biện pháp tự nhiên điều trị chứng táo bón ở trẻ mới biết đi

Nếu trẻ mới biết đi của bạn được dự phòng sẽ có thể mắc chứng táo bón qua các dấu hiệu, bạn thường có thể làm giảm các triệu chứng bằng các biện pháp chữa táo bón tự nhiên cho trẻ .

Thay đổi chế độ ăn uống của con

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Tìm kiếm các loại thực phẩm tốt nhất cho trẻ bị táo bón. Ăn chất xơ có thể giúp giữ cho hệ tiêu hóa của trẻ hoạt động tốt, và nhiều trẻ em Mỹ không hấp thụ đủ chất xơ nên dễ dẫn đến tình trạng táo bón hơn. Nhưng thật thú vị, việc thay đổi chế độ ăn uống của trẻ không đóng vai trò trong việc chữa táo bón như bạn có thể nghĩ. Dinesh Pashankar, MD, một bác sĩ tiêu hóa nhi khoa tại Trường Y Yale, nói rằng việc phục vụ các loại thực phẩm giàu chất xơ như mận khô hoặc nho khô chắc chắn có thể giúp một đứa trẻ gặp vấn đề tạm thời chịu đi vệ sinh, nhưng nó không được chứng minh là tất cả những gì có lợi cho trẻ em có tình trạng nghiêm trọng, mãn tính. Tuy nhiên, cũng đáng để thử, vì vậy hãy bổ sung nhiều trái cây, rau, bánh mì và ngũ cốc nguyên hạt, đậu trong chế độ ăn của con bạn.

AAP khuyến nghị rằng trẻ mới biết đi ăn "một lượng chất xơ hàng ngày tương đương với độ tuổi của chúng cộng với 5 gam chất xơ." Ngoài ra, hạn chế thực phẩm chế biến càng nhiều càng tốt để giảm táo bón cho trẻ.

Giữ đủ nước

Giữ đủ nước giúp ruột và ruột di chuyển mọi thứ. Cho trẻ uống nhiều chất lỏng mỗi ngày để khuyến khích thói quen đi tiêu lành mạnh.

Nhắc nhở con đi vệ sinh thường xuyên nếu con có nhu cầu

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Có phải con bạn quá bận tâm đến việc sử dụng nhà vệ sinh? Dành một vài lần mỗi ngày để đi vệ sinh, đặc biệt là sau bữa ăn. Cho trẻ ngồi khoảng 10 phút mỗi lần. Ngoài ra, hãy nhắc họ rằng họ nên đi tiêu bất cứ khi nào họ cảm thấy muốn đi.

Khuyến khích tập thể dục

Một nghiên cứu năm 2016 trên tạp chí Gastroenterology cho thấy trẻ em bị táo bón có thể được hưởng lợi từ điều mà bạn có thể chưa thử: tập thể dục. Các nhà nghiên cứu đã xem xét 53 trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 16 và điều trị chứng táo bón của chúng bằng cách đi vệ sinh, giáo dục và dùng thuốc nhuận tràng. Trong khi đó, 27 đứa trẻ trong số đó cũng được điều trị bằng vật lý trị liệu. Sau sáu tháng, 92% trẻ em được điều trị vật lý trị liệu không còn bị táo bón chức năng (đó là khi vấn đề là do các vấn đề tâm lý hoặc thần kinh), so với 63% trẻ em từ nhóm đối chứng.

Như Marieke van Engelenburg, tác giả chính của nghiên cứu đã giải thích, "Sự co thắt và thư giãn hiệu quả, tự nguyện và không bắt buộc phải xuất hiện khi đi tiểu hoặc đi phân trên bồn cầu, để tránh rối loạn chức năng đại tiện hoặc táo bón."

Theo Tiến sĩ Hodges, " Bất kỳ loại hoạt động thể chất nào cũng giúp ruột di chuyển mọi thứ, vì vậy điều quan trọng là phải tìm ra những hoạt động mà con bạn yêu thích." Ông gợi ý những bài tập sau đây mà trẻ mới biết đi có thể làm ở nhà để giúp giảm các triệu chứng táo bón.

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Bài tập Ếch Squat. Bài tập này bắt chước tư thế ngồi xổm rất hữu ích cho việc đi vệ sinh, kéo căng các cơ vùng chậu để chuẩn bị cho việc đi ị và đi tiểu. Bạn sẽ yêu cầu trẻ ngồi xổm xuống đất với bàn chân và đầu gối dang rộng, gót chân và bàn tay đặt trên mặt đất. Yêu cầu con bạn nhìn lên, như thể chúng là một con ếch đang tìm ruồi. Bây giờ, hãy yêu cầu chúng hít thở sâu và kiên nhẫn chờ ruồi đến. Vị trí này nên được giữ trong 10 đến 15 giây, năm lần.

Bài tập Ghế vô hình. Bài tập này tăng cường cơ lưng dưới và giúp rèn luyện cho trẻ cách giữ thẳng cột sống khi cúi người về phía trước trên bồn cầu. Bài tập này cũng kéo căng các cơ khi ngồi bô, cơ bắp bị căng ra khi trẻ tè và ị và từ đó trẻ em luôn ngồi thụp xuống. Hướng dẫn con bạn giả vờ như chúng sẽ ngồi trên một chiếc ghế thấp, hai chân rộng bằng vai, trọng lượng bằng gót chân và cánh tay vươn qua đầu. Hãy nghĩ đến tư thế chiếc ghế từ yoga! Mục tiêu là để con bạn lặp lại mười đến mười lăm lần, giữ năm giây mỗi lần, hai lần một ngày.

Tham vấn bác sĩ nhi khoa

Luôn hỏi ý kiến ​​bác sĩ nhi khoa trước khi bắt đầu dùng bất kỳ loại thuốc trị táo bón nào cho trẻ, vì họ có thể muốn tiến hành các xét nghiệm trước. Dưới đây là một vài chiến thuật phổ biến mà bác sĩ nhi khoa của bạn có thể đề xuất, tùy thuộc vào tình trạng của con bạn.

Thuốc nhuận tràng

Điều trị táo bón ở trẻ mới biết đi có thể bắt đầu bằng phương pháp "làm sạch" và quá trình thông tắc ban đầu này có thể mất vài tuần. Đối tượng là tống khứ dần phân cứng như đá tích tụ trong đại tràng. Bác sĩ có thể đề nghị điều trị bằng thuốc nhuận tràng.

Thật không may, nhiều trẻ mới biết đi bị táo bón mãn tính cần hơn hai tháng điều trị nhuận tràng tích cực để có kết quả. AAP nhấn mạnh rằng bạn không bao giờ được cho trẻ uống thuốc nhuận tràng mà không có sự chấp thuận của bác sĩ.

Nội soi

Trong một số trường hợp hiếm hoi, thuốc nhuận tràng không đủ giúp ích và trẻ có thể phải tiến hành nội soi, trong đó một ống soi mềm được đưa qua trực tràng vào ruột và bác sĩ sẽ bẻ ra và lấy phân ra. Thủ tục này thường được thực hiện bởi một bác sĩ tiêu hóa nhi khoa trong khi trẻ đang được dùng thuốc an thần. Nói chung, các bác sĩ nhi khoa khuyên bạn nên dùng thuốc liên tục ít nhất ba tháng, chẳng hạn như một liều thuốc nhuận tràng thấp hàng ngày, sau khi khỏi bệnh.

Theo Parents