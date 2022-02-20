Đối đầu với cơn khủng hoảng nhan sắc sau sinh, mẹ bỉm cần làm gì để điều trị rụng tóc dứt điểm?

Nuôi dạy con 20/02/2022 11:49

Phụ nữ có thể bị rụng tóc sau khi mang thai do lượng hormone bị dao động. Phụ nữ mang thai có nồng độ progesterone tăng cao và giảm lượng estrogen, khiến tóc bắt đầu rơi vào giai đoạn "nghỉ ngơi" quá sớm. 

Đối đầu với cơn khủng hoảng nhan sắc sau sinh, mẹ bỉm cần làm gì để điều trị rụng tóc dứt điểm? - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Sau khi sinh con, tóc mới bắt đầu mọc khiến tóc đang trong giai đoạn "nghỉ ngơi" bị rụng. Điều này thường xảy ra trong khoảng thời gian từ ba đến sáu tháng sau khi sinh con và hầu hết phụ nữ đều có thể phục hồi tóc phát triển lại bình thường. Một số phụ nữ bị mụn trứng cá, nám, rạn da, bọng mắt, quầng thâm và rụng tóc, trong khi những người khác lại có làn da rạng rỡ khi mang thai.

Đối đầu với cơn khủng hoảng nhan sắc sau sinh, mẹ bỉm cần làm gì để điều trị rụng tóc dứt điểm? - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Một khi em bé của bạn đến với cuộc đời bạn, bạn sẽ thiếu thời gian trong hầu hết các ngày và hầu như không còn thời gian cho bản thân.
Khi mang thai, tóc đang trong giai đoạn mọc và giai đoạn rụng chậm lại.
Tóc có thể mềm nhũn hoặc xoăn và khô, thường do thay đổi nội tiết tố, mùa thu có thể rụng gấp đôi so với bình thường. Sau khi sinh, mức độ hormone trở lại bình thường và chu kỳ tóc bình thường được tiếp tục.
Bạn hãy tránh dùng quá nhiều dầu xả khiến tóc mềm nhũn, xả tóc bằng nước lạnh sau khi dùng dầu xả.
Đối với tóc xoăn, hãy sử dụng dầu gội và dầu dưỡng chống xoăn cứng. Tránh sấy khô quá nhiều. Cố gắng có một chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều trái cây và đủ protein và trái cây khô.

Đối đầu với cơn khủng hoảng nhan sắc sau sinh, mẹ bỉm cần làm gì để điều trị rụng tóc dứt điểm? - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Ăn uống lành mạnh
Đảm bảo chế độ ăn uống của bạn có nhiều thực phẩm chứa chất chống oxy hóa. Một số loại thực phẩm tốt cho việc hồi phục tóc gãy rụng như dâu tây, táo, mận khô, v.v... chứa nhiều các chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức mạnh của chân tóc.

Đối đầu với cơn khủng hoảng nhan sắc sau sinh, mẹ bỉm cần làm gì để điều trị rụng tóc dứt điểm? - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Giữ da đầu và tóc sạch sẽ
Gội sạch da đầu bằng dầu gội chống rụng tóc nhẹ nhàng. Dưỡng tóc để tránh gãy rụng. Nếu bạn đang thiếu thời gian, hãy thoa dầu dưỡng tóc.

Tránh kéo và buộc tóc chặt
Hạn chế buộc tóc chặt vì điều này sẽ làm căng da đầu và tóc. Làm như vậy tóc bạn sẽ dễ bị rụng.

Đối đầu với cơn khủng hoảng nhan sắc sau sinh, mẹ bỉm cần làm gì để điều trị rụng tóc dứt điểm? - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Bổ sung vitamin
Cơ thể sau khi mang thai sẽ cần một số chất bổ sung để giúp bạn lấy lại sức. Đảm bảo bạn bổ sung các loại vitamin như Vitamin B và C thường xuyên để duy trì mái tóc dày dặn hơn.

Đối đầu với cơn khủng hoảng nhan sắc sau sinh, mẹ bỉm cần làm gì để điều trị rụng tóc dứt điểm? - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Tránh các phương pháp làm đẹp tóc bằng hóa chất
Tránh nhuộm, duỗi và uốn tóc vì điều này có thể dẫn đến rụng tóc. Ngoài ra, những phương pháp làm đẹp này có tính duy trì cao về lượng hóa chất từ thuốc nhuộm trên da đầu và tóc, vì vậy trừ khi bạn thực sự phải thực hiện một trong những cách làm tóc này cho một dịp đặc biệt, tốt nhất bạn nên tránh xa chúng một thời gian.
Theo Times of india

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