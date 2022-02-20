Đối đầu với cơn khủng hoảng nhan sắc sau sinh, mẹ bỉm cần làm gì để điều trị rụng tóc dứt điểm?

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Sau khi sinh con, tóc mới bắt đầu mọc khiến tóc đang trong giai đoạn "nghỉ ngơi" bị rụng. Điều này thường xảy ra trong khoảng thời gian từ ba đến sáu tháng sau khi sinh con và hầu hết phụ nữ đều có thể phục hồi tóc phát triển lại bình thường. Một số phụ nữ bị mụn trứng cá, nám, rạn da, bọng mắt, quầng thâm và rụng tóc, trong khi những người khác lại có làn da rạng rỡ khi mang thai.

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Một khi em bé của bạn đến với cuộc đời bạn, bạn sẽ thiếu thời gian trong hầu hết các ngày và hầu như không còn thời gian cho bản thân.

Khi mang thai, tóc đang trong giai đoạn mọc và giai đoạn rụng chậm lại.

Tóc có thể mềm nhũn hoặc xoăn và khô, thường do thay đổi nội tiết tố, mùa thu có thể rụng gấp đôi so với bình thường. Sau khi sinh, mức độ hormone trở lại bình thường và chu kỳ tóc bình thường được tiếp tục.

Bạn hãy tránh dùng quá nhiều dầu xả khiến tóc mềm nhũn, xả tóc bằng nước lạnh sau khi dùng dầu xả.

Đối với tóc xoăn, hãy sử dụng dầu gội và dầu dưỡng chống xoăn cứng. Tránh sấy khô quá nhiều. Cố gắng có một chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều trái cây và đủ protein và trái cây khô.