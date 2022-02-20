Không cần dùng lời nói, ba mẹ chỉ cần áp dụng phương pháp siêu đặc biệt này, vừa gần gũi con vừa giúp con trải qua giai đoạn cảm xúc tiêu cực

Nuôi dạy con 20/02/2022 11:51

Khi con bạn buồn, cô đơn hoặc nản lòng, bạn sẽ tìm kiếm chính xác điều thích hợp để nói. Đôi khi, một cử chỉ như "sưởi ấm" trái tim cho con là cách tốt nhất để khiến con cảm thấy được yêu thương và bảo vệ.

 

Không cần dùng lời nói, ba mẹ chỉ cần áp dụng phương pháp siêu đặc biệt này, vừa gần gũi con vừa giúp con trải qua giai đoạn cảm xúc tiêu cực - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

 

John Bargh, Tiến sĩ, giáo sư tâm lý học tại Đại học Yale và là tác giả của cuốn sách mới Before You Know It: The Unconscious Reasons We Do What We Do, giải thích rằngMọi người liên kết sự ấm áp về thể chất với sự ấm áp về tình cảm trong tiềm thức đều rất tốt với những đứa trẻ. Mối liên kết này bắt nguồn từ thời thơ ấu, khi một em bé học cách kết nối sự ấm áp khi được cha mẹ bế và cho ăn với cảm giác an toàn và được chăm sóc. Các chuyên gia gọi mối quan hệ yêu thương đó là một sự gắn bó an toàn và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó cũng khiến một đứa trẻ có nhiều khả năng có những mối quan hệ thân thiết và tin cậy khác trong suốt cuộc đời. 

Lần tới khi bạn cần trấn an con mình, hãy thử một trong những biện pháp xoa dịu đơn giản dựa trên tâm lý học "điều hòa nhiệt độ".

Tăng máy điều hòa nhiệt độ

Không cần dùng lời nói, ba mẹ chỉ cần áp dụng phương pháp siêu đặc biệt này, vừa gần gũi con vừa giúp con trải qua giai đoạn cảm xúc tiêu cực - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nhiệt độ cao khiến trẻ cảm thấy gần gũi hơn với những người mà chúng ở cùng. Trong một nghiên cứu ở Hà Lan, trẻ em từ 4 đến 6 tuổi được phát một loạt các nhãn dán nhiều màu sắc và nói rằng chúng có thể chia sẻ một số với một người bạn. Những đứa trẻ ở trong phòng ấm (70 độ) sẵn sàng chia sẻ hình dán của chúng hơn những đứa trẻ ở trong phòng mát (60 độ). Thêm một điểm nhấn: Chỉ những đứa trẻ được phát hiện là gắn bó thân thiết với cha mẹ chúng một cách an toàn mới chia sẻ nhiều hình dán hơn trong căn phòng ấm áp. Tiến sĩ Bargh cho biết, đây là bằng chứng cho thấy mối liên hệ vô thức giữa nhiệt độ ấm áp và tình cảm ấm áp được hình thành từ rất sớm trong cuộc sống của trẻ. 

Cho con ăn súp hoặc sô cô la nóng

Không cần dùng lời nói, ba mẹ chỉ cần áp dụng phương pháp siêu đặc biệt này, vừa gần gũi con vừa giúp con trải qua giai đoạn cảm xúc tiêu cực - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Tiến sĩ Bargh chia sẻ: "Về mặt lý trí, việc uống hoặc giữ một thứ gì đó ấm có thể ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta là không hợp lý, nhưng có một mối liên hệ chặt chẽ giữa cơ thể và tâm trí diễn ra theo tất cả những cách khác nhau này".

Không cần dùng lời nói, ba mẹ chỉ cần áp dụng phương pháp siêu đặc biệt này, vừa gần gũi con vừa giúp con trải qua giai đoạn cảm xúc tiêu cực - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Ông và những người khác đã thực hiện các nghiên cứu trong đó một nửa số người tham gia lần đầu tiên được yêu cầu cầm một thứ gì đó ấm, chẳng hạn như một tách cà phê nóng, và một nửa được yêu cầu cầm một thứ gì đó lạnh thay thế, chẳng hạn như một tách cà phê đá. Những người tham gia không biết rằng đây là một phần của nghiên cứu. Sau đó, họ được trải qua các bài kiểm tra khác nhau để đo lường cảm nhận của họ về những người tham gia và những người khác. Trong mọi nghiên cứu, những đối tượng ban đầu cầm cà phê nóng có nhiều khả năng có tình cảm nồng nhiệt hơn với người khác so với những người cầm cà phê đá.

Ôm con bạn, quấn chăn hoặc đắp cho con một miếng đệm ấm

Không cần dùng lời nói, ba mẹ chỉ cần áp dụng phương pháp siêu đặc biệt này, vừa gần gũi con vừa giúp con trải qua giai đoạn cảm xúc tiêu cực - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Các nhà khoa học thần kinh đã phát hiện ra rằng một phần của não được gọi là màng đệm kích hoạt để phản ứng với cả hai loại hơi ấm: khi một người chạm vào miếng đệm sưởi hoặc khi nhắn tin với gia đình và bạn bè. 

Tiến sĩ Bargh và các đồng nghiệp của ông cũng đã phát hiện ra rằng một phần cụ thể khác của màng đệm trong não sẽ hoạt động cả khi một người cầm vật gì đó lạnh hoặc khi bị đối xử lạnh nhạt hay bị ai đó phản bội trong một trò chơi.

Hãy giữ những cảm xúc ấm áp cho riêng mình con

Không cần dùng lời nói, ba mẹ chỉ cần áp dụng phương pháp siêu đặc biệt này, vừa gần gũi con vừa giúp con trải qua giai đoạn cảm xúc tiêu cực - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Tiến sĩ Bargh cho biết, nếu không có sự chủ động từ ba mẹ, các tác động tự nhiên sẽ ít xảy ra hơn với con. Nếu bạn nói với con rằng việc ủ ấm bằng nhwuxng chiếc ôm sẽ giúp con cảm thấy dễ chịu hơn sau một ngày tồi tệ, con có thể sẽ phản đối. Nghiêm túc mà nói, làm thế nào mà một chiếc chăn ấm hay một cái ôm có thể tạo ra niềm vui liền ngay khi con đang cảm thấy chán nản. Bạn chỉ cần ôm con và nói với con rằng bạn yêu chúng và nhớ chúng cả ngày. Điều ấy sẽ sưởi ấm trái tim con và giúp con vơi đi phần nào cảm xúc tiêu cực đang bủa vây.

Theo Parents

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