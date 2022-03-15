Cách tăng cường phát triển trí não cho em bé của bạn ngay từ những khoảnh khắc đầu đời mà ba mẹ nên để tâm

Trong năm đầu đầu, sự dễ thương của em bé từ phụ thuộc vào bạn về mọi thứ, đến việc bập bẹ, di chuyển và thậm chí là tự ăn. Đó là tất cả nhờ sự cố vấn tuyệt vời của bạn! Nuôi dưỡng sự phát triển của con nhiều hơn nữa với những hoạt động sau đây chắc chắn sẽ giúp em bé nhà bạn phát triển cả về cảm xúc và tư duy nhé.

Đó là sự khởi động của bé để ngồi, bò và đi, nó xây dựng phần trên cơ thể và sức mạnh cốt lõi, nó rèn luyện các kỹ năng vận động tốt. Nếu lúc đầu em bé của bạn không thoải mái khi nằm sấp, hãy đặt bé nằm trên ngực của bạn trong khi bạn ngả người trên sàn. Chọn thời điểm khi chúng tỉnh táo, khi trẻ mệt và thời gian nằm sấp không hòa hợp với nhau trẻ sẽ có cảm giác khó chịu.

Khi bé đã chuyển hẳn xuống sàn nằm, hãy sắp xếp đồ chơi để bé lấy. Con yêu của bạn có thể bắt đầu nằm sấp khá nhiều kể từ khi sinh ra. Bắt đầu tập cho con nằm chậm chỉ từ hai đến năm phút một vài lần mỗi ngày. Đến một tuổi, chúng sẽ có thể nằm sấp tối đa 20 phút.

Đọc sách cùng con

Việc đọc sách giúp bé tiếp xúc với các từ mới và âm thanh ngôn ngữ, đồng thời tham gia vào việc đọc đi đọc lại khiến bé trở thành một người tham gia tích cực.

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Bạn hãy thực sự nhập tâm khi đọc sách cho con. Chỉ vào các đối tượng trên trang và thay đổi giọng nói của bạn cho từng ký tự. Những cuốn sách có màu sắc tươi sáng, không gây tiếng ồn hoặc gấp ra được sẽ rất tốt cho trẻ nhỏ. Khi được 6 đến 12 tháng, chúng sẽ thích những cuốn sách có hình ảnh khuôn mặt, hình dạng hoặc động vật.

Nói chuyện với đôi tai nhỏ của bé yêu

Bé càng nghe được nhiều từ thì càng dễ học cách tạo ra âm thanh cần thiết cho ngôn ngữ. Nói chuyện với em bé của bạn cũng dạy chúng về nhịp điệu của cuộc trò chuyện.

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Ngày nay, con bạn có thể ít tương tác với người lớn và trẻ em hơn, nhưng bạn có thể lấp đầy khoảng trống bằng cách thuật lại thói quen của mình. Bắt chước âm thanh của bé và khuyến khích bé bắt chước âm thanh của bạn.

Hãy là người cổ vũ cho con

Bế con, mỉm cười với chúng và trấn an chúng khi chúng đang thử điều gì đó mới giúp chúng cảm thấy được chăm sóc. Mốc phát triển cảm xúc quan trọng này cho phép con chấp nhận rủi ro, khám phá và học hỏi.

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Những em bé có sự gắn bó an toàn (mối liên kết chặt chẽ hình thành giữa em bé và người giám hộ từ sự chăm sóc nhất quán) đã được chứng minh là phát triển với tốc độ thích hợp hơn vì chúng sẵn sàng độc lập hơn, giống như bước đi đầu tiên vậy. Những thói quen ổn định trong ngày cũng có thể giúp sự gắn bó này phát triển, vì bé có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra.

Làm cho niềm vui trở thành số một đối với con

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Giờ ra chơi giúp bé tìm hiểu về môi trường sống, hiểu nhân quả và xem mọi thứ hoạt động như thế nào. Bạn thậm chí có thể khuyến khích con chơi giả vờ đóng kịch, chơi đồ hàng. Đơn giản chỉ cần học về những điều mới sẽ giúp não bộ của con xây dựng các kết nối quan trọng.

Theo Parents