Đừng để trẻ trở thành 'con rối' của mạng xã hội, ba mẹ cần lưu ý ngay điểm này khi cho con tiếp cận với internet và thiết bị điện tử

Ảnh hưởng của phương tiện truyền thông cũng có thể là gián tiếp. Ví dụ: điều này có thể bao gồm hình ảnh và nội dung khiêu dâm trên Instagram, Snapchat, Facebook và YouTube. Nó cũng có thể bao gồm hình ảnh bạo lực và ngôn ngữ thô thiển trong phương tiện truyền thông tin tức, phim tài liệu, trò chơi điện tử và một số lời bài hát. Loại ảnh hưởng của phương tiện truyền thông có thể gợi ý cho thanh thiếu niên rằng một số cách cư xử và ngoại hình dâm dục là "bình thường".

Ảnh hưởng của phương tiện truyền thông đối với thanh thiếu niên có thể có chủ ý và trực tiếp. Ví dụ, quảng cáo thường hướng đến trẻ em và thanh thiếu niên. Điều này có nghĩa là trẻ em và thanh thiếu niên ngày càng có ý thức về thương hiệu và hình ảnh.

Mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác có thể ảnh hưởng tích cực đến hành vi và thái độ của thanh thiếu niên.

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Thanh thiếu niên tiếp xúc và quan tâm đến các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều khả năng quan tâm đến các vấn đề xã hội và chính trị lớn như biến đổi khí hậu. Trong ví dụ này, phương tiện truyền thông có thể khuyến khích họ tham gia nhiều hơn với tư cách là công dân trong cộng đồng của họ.

Sức khỏe và lối sống

Thanh thiếu niên cũng có thể nhận các thông điệp nâng cao sức khỏe quan trọng từ mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác. Điều này có thể bao gồm các thông điệp nhằm ngăn ngừa trầm cảm và tự tử ở thanh niên, thúc đẩy các mối quan hệ tích cực, tôn trọng hoặc khuyến khích thói quen ăn uống và lối sống lành mạnh.

Bản sắc

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Những câu chuyện có chất lượng tốt trong các chương trình truyền hình và phim có thể giúp thanh thiếu niên khám phá các khía cạnh của bản sắc như tình dục, các mối quan hệ, giới tính hoặc đạo đức

Cần phải nhớ rằng phương tiện truyền thông có mặt tốt và xấu, chỉ là một trong số những ảnh hưởng đến hành vi và thái độ của thanh thiếu niên. Những ảnh hưởng khác bao gồm gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, nền tảng văn hóa và hơn thế nữa. Thường thì những ảnh hưởng này có thể mạnh hơn ảnh hưởng của phương tiện truyền thông.

Phương tiện truyền thông xã hội TIÊU CỰC và ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông khác đối với thanh thiếu niên

Thông điệp truyền thông có thể có ảnh hưởng tiêu cực hoặc không lành mạnh đến hành vi và thái độ của thanh thiếu niên trong một số lĩnh vực nhất định, bao gồm hình ảnh cơ thể, sức khỏe và quyền công dân.

Hình ảnh cơ thể

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Hình ảnh của con bạn bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội, các phương tiện truyền thông khác và quảng cáo. Nếu thanh thiếu niên nhìn thấy các kiểu cơ thể "gầy" hoặc "cơ bắp" ảo thường xuyên trên các phương tiện truyền thông mà họ theo dõi, thì điều đó có thể ảnh hưởng đến hình ảnh cơ thể và hành vi ăn kiêng của họ. Điều này đặc biệt đúng khi ai cũng đồng ý với những thông điệp như "gầy là đẹp".

Sức khỏe và lối sống

Phương tiện truyền thông xã hội và các phương tiện truyền thông khác có thể ảnh hưởng đến các quyết định mà thanh thiếu niên đưa ra về sức khỏe và lối sống của họ. Ví dụ: nội dung và thông điệp trên phương tiện truyền thông có thể khiến người ta trông "bình thường", ngầu hoặc trưởng thành khi ăn đồ ăn vặt, hút thuốc, uống rượu và dùng các loại ma túy khác.

Dân trí

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Để trở thành những công dân có trách nhiệm, thanh thiếu niên cần thông tin đáng tin cậy và có chất lượng tốt. Nhưng phương tiện truyền thông xã hội và các phương tiện truyền thông khác đôi khi được sử dụng theo cách tiêu cực trong các cuộc bầu cử và vào những thời điểm khác.

Ví dụ: tin giả có thể ảnh hưởng đến thanh thiếu niên tin vào thông tin sai lệch về một chính trị gia, nhân vật của công chúng hoặc người nổi tiếng. Hoặc đôi khi các diễn đàn trực tuyến thúc đẩy thái độ thành kiến ​​hoặc thù hận đối với các nhóm người.

Các chuyên gia không đồng ý về việc liệu bạo lực trong trò chơi điện tử có thể dẫn đến hung hăng hoặc bạo lực ở thanh thiếu niên trong cuộc sống thực hay không. Nhưng họ đồng ý rằng cách tốt nhất để giải quyết vấn đề bạo lực trong trò chơi điện tử là nói chuyện với con bạn về vấn đề đó và chia sẻ những giá trị gia đình của riêng bạn.

Cách những người nổi tiếng trên phương tiện truyền thông ảnh hưởng đến thanh thiếu niên

Những người nổi tiếng và cách họ sử dụng các phương tiện truyền thông có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến thanh thiếu niên.

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Đặc biệt, thanh thiếu niên có thể bị thu hút bởi lối sống, sản phẩm hoặc hành vi mà những người nổi tiếng quảng bá trên phương tiện truyền thông xã hội. Điều này đôi khi có thể gây ảnh hưởng tiêu cực

Trẻ em và thanh thiếu niên cần biết rằng một số người nổi tiếng được trả tiền để quảng cáo các sản phẩm mà họ tán thành.

Giúp con bạn xử lý ảnh hưởng của phương tiện truyền thông

Tiếp xúc với các thông điệp trên phương tiện truyền thông là một phần của cuộc sống hiện đại, nhưng bạn có thể giúp con mình tìm ra những điều đáng chú ý.

Nói về các thông điệp trên phương tiện truyền thông

Cách tốt nhất để giúp con bạn định hướng ảnh hưởng của mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác là nói về các thông điệp trên phương tiện truyền thông. Ví dụ: nếu con bạn thích xem các kênh làm đẹp trên YouTube, bạn có thể nói về quảng cáo và tài trợ sản phẩm cho con hiểu.

Hoặc nếu con bạn thích một trò chơi trên máy tính, bạn có thể nói về bạo lực, bóc lột phụ nữ và hoạt động tội phạm mà game có không tốt ra sao. Bạn cũng có thể nói về cách con bạn có thể xử lý những tình huống này trong cuộc sống thực.

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Nếu con bạn dành nhiều thời gian trên các diễn đàn trực tuyến, bạn có thể hỏi mọi người về những gì trên diễn đàn. Bạn cũng có thể hỏi liệu diễn đàn có ủng hộ các thái độ cụ thể đối với chủng tộc hoặc dân tộc, giới tính hoặc tình dục hay không và liệu bất kỳ thái độ nào trong số này là thành kiến ​​hoặc thậm chí là thù hận hay không.

Khuyến khích thái độ đặt câu hỏi

Khi nói chuyện với con về các phương tiện truyền thông, bạn cũng có thể khuyến khích con đặt câu hỏi. Điều này có thể giúp con bạn sắp xếp các dữ kiện từ quan điểm, xác định quảng cáo, hiểu sự thiên vị và nhận thức được việc sử dụng sai số liệu thống kê.

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Ví dụ: bạn có thể chọn một trong các kênh YouTube hoặc tài khoản Instagram mà con bạn theo dõi. Hỏi con bạn:

Ai là chủ tài khoản?

Động lực của họ là gì?

Họ muốn gì ở con?

Làm thế nào để con biết họ?

Họ có muốn con cảm thấy như vậy không? Tại sao?

Bạn cũng có thể làm như vậy đối với những người nổi tiếng. Khuyến khích con bạn tự hỏi:

Tại sao con thích những người này?

Chúng có được trình bày một cách thực tế không?

Họ có giống như thế này trong cuộc sống thực?

Con người này khắc họa những giá trị nào cho con?

Người này khiến con cảm thấy thế nào về bản thân?

Trong chiến dịch tranh cử, hãy chia sẻ một số meme chính trị với con bạn. Khuyến khích con bạn hỏi:

Ý tưởng nào đang được thúc đẩy trong meme này?

Ai đã tạo meme này và tại sao?

Meme này có thể ảnh hưởng như thế nào đến cử tri trong cuộc bầu cử?

Hiểu về quảng cáo

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Bạn có thể giúp hạn chế ảnh hưởng của quảng cáo đối với con mình bằng cách nói về cách quảng cáo bán các ý tưởng cũng như sản phẩm. Ví dụ, bạn có thể khuyến khích con mình hỏi:

Quảng cáo này có liên kết sản phẩm với một loại phong cách sống cụ thể không?

Điều đó làm cho con cảm thấy như thế nào về sản phẩm?

Quảng cáo này gửi thông điệp gì về những cô gái, chàng trai, phụ nữ và đàn ông nên trông như thế nào, mặc, làm, ăn và uống gì?

Giúp thanh thiếu niên cân bằng ảnh hưởng của mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác

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Khi con bạn cân bằng việc sử dụng phương tiện truyền thông với các hoạt động khác như hoạt động thể chất và sáng tạo và giao tiếp xã hội trực tiếp, trẻ sẽ tiếp xúc với nhiều loại ảnh hưởng. Chúng bao gồm đồng nghiệp, cố vấn cộng đồng và gia đình, cũng như các phương tiện truyền thông.

Bạn cũng có thể giới thiệu cho con bạn những hình mẫu tích cực trong cuộc sống thực. Các cách để làm điều này có thể là tham gia các nhóm cộng đồng địa phương, câu lạc bộ thể thao hoặc các chương trình cố vấn.

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Bạn vẫn là hình mẫu quan trọng nhất của con bạn . Bằng cách trở thành một người tiêu dùng có hiểu biết và có câu hỏi, bạn chỉ cho con mình cách xử lý những ảnh hưởng mạnh mẽ từ phương tiện truyền thông. Một phần của điều này có thể là bỏ qua các quảng cáo về tiện ích mới nhất và tuyệt vời trên mạng nhất hoặc nói chuyện với con bạn về lý do bạn theo dõi một số người nhất định trên Twitter hoặc Instagram.

Theo Raising Children Network