Đăng ảnh con lên mạng xã hội: Điều gì nên và không nên mà ba mẹ cần lưu ý?

Dấu chân kỹ thuật số của con bạn là một phần của danh tiếng trực tuyến của chúng. Những gì bạn đăng trực tuyến về con bạn không bao giờ có thể bị xóa hoàn toàn khỏi internet.

Việc chia sẻ ảnh và thông tin về con bạn trên mạng là điều khá phổ biến. Ví dụ, bạn có thể:

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Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải tìm hiểu cảm nhận của con bạn về những bức ảnh và thông tin bạn chia sẻ về chúng. Ví dụ, con bạn có thể:

nghĩ nó thật tuyệt

không muốn bạn đăng hoặc viết bất cứ điều gì về con

thích bạn hỏi con mỗi khi bạn muốn đăng hoặc blog hình ảnh hoặc nhận xét có liên quan đến chúng

cảm thấy rằng bạn có thể đăng lên một cuộc trò chuyện nhóm kín nhưng không được đăng lên nguồn cấp dữ liệu Instagram hoặc trang Facebook công khai của bạn.

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Điều quan trọng là suy nghĩ về cách con bạn có thể cảm thấy như thế nào về các bài đăng của ngày hôm nay trong tương lai. Con bạn có thể thấy ổn với những bài viết hài hước hoặc dễ thương lúc này nhưng chúng cũng sẽ dễ xấu hổ khi lớn hơn.

Nói chuyện với con bạn về việc đăng bài và viết blog về con

Để bắt đầu, bạn nên hỏi con bạn xem chúng có đồng ý với việc bạn đăng một bức ảnh hoặc video cụ thể hay không. Nếu con bạn không hài lòng với nó, đừng đăng. Trẻ em trên ba tuổi có thể nói liệu chúng có thích một bức ảnh của chính mình hay không. Nếu con bạn còn quá nhỏ để đưa ra một sở thích, hãy sử dụng phán đoán của riêng bạn.

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Bạn cũng có thể bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách cho con bạn xem một số blog về nuôi dạy con cái, trang Facebook hoặc Instagram. Bạn có thể hỏi con bạn nghĩ gì về cách cha mẹ trên các nền tảng này nói về con cái họ trên mạng. Điều này có thể giúp bạn hiểu những gì con bạn cảm nhận một cách tổng quát hơn.

Ngay cả khi con bạn đồng ý với việc bạn viết blog hoặc đăng bài về chúng bây giờ, chúng có thể yêu cầu bạn xóa ảnh hoặc nhận xét trong tương lai. Nếu điều này xảy ra, điều quan trọng là phải tôn trọng yêu cầu của con bạn. Nhưng hãy nhớ rằng ngay cả khi bạn xóa ảnh, bạn không thể xóa hoàn toàn chúng khỏi internet nếu người khác đã chia sẻ chúng.

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Bằng cách hỏi con bạn về sở thích của chúng và tôn trọng những sở thích đó, bạn đang làm mẫu cho con mình. Điều này cũng giúp con bạn phát triển quyền công dân kỹ thuật số có trách nhiệm.

Cân bằng quyền riêng tư và chia sẻ trong các blog và bài đăng về trẻ em: mẹo hay cho bạn

Nếu con bạn đồng ý với việc bạn chia sẻ một số thông tin hoặc hình ảnh về chúng, bạn vẫn nên cố gắng tìm sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của con bạn cũng như an toàn khi chia sẻ cuộc sống gia đình của bạn.

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Dưới đây là một số mẹo:

Tránh đề cập đến tên của con bạn trên các trang web vận động hoặc các trang web công cộng khác.

Tránh đăng ảnh có thể xác định nơi con bạn sống hoặc đi học.

Tránh đăng thông tin cá nhân có thể nhận dạng con bạn, chẳng hạn như lời chúc mừng sinh nhật hoặc chi tiết địa chỉ.

Lưu ý rằng ảnh bạn đăng có thể được sửa đổi và chia sẻ.

Sử dụng ứng dụng email hoặc tin nhắn để gửi ảnh cho gia đình và bạn bè.

Tạo "album gia đình ảo" riêng tư để chia sẻ với gia đình và bạn bè thân thiết.

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Một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm là đảm bảo rằng những hình ảnh và thông tin bạn đăng sẽ gửi một thông điệp tích cực về con bạn. Ví dụ: bạn có thể quyết định không đăng video con bạn khóc và thay vào đó hãy chọn điều gì đó tích cực. Nhưng hãy lưu ý rằng ý tưởng của bạn về một hình ảnh tích cực có thể khiến con bạn xấu hổ. Ví dụ, con bạn có thể không thích một bức ảnh chụp chúng thành công trong một cuộc thi bơi lội nếu chúng không muốn bị chụp ảnh trong các vận động viên bơi lội.

Theo Raising Children Network