Giúp con ăn uống lành mạnh theo phương thức này, ba mẹ không lo trẻ kén chọn: Sụt kí hay tăng cân không kiểm soát chẳng còn là điều đáng ngại!

Có những lần con bạn sẽ muốn ăn nhiều nhưng những lần khác, con bạn có thể không muốn ăn nhiều. Cũng được thôi. Nếu con bạn không muốn ăn, có thể chúng sẽ ăn bù vào bữa sau hoặc thậm chí ngày hôm sau. Tốt nhất không nên ép buộc đồ vật hoặc đưa thức ăn khác làm phần thưởng, vì điều này dạy trẻ không nghe theo khẩu vị của chúng.

Cách mạnh mẽ nhất để gửi thông điệp về thực phẩm lành mạnh cho con bạn là để chúng thấy bạn thực hiện các lựa chọn ăn uống lành mạnh mỗi ngày. Trẻ em có xu hướng làm những gì chúng thấy bạn làm.

Là cha mẹ, bạn cung cấp cho con bạn thức ăn lành mạnh và cơ hội để con ăn. Con bạn quyết định ăn bao nhiêu là tùy thuộc vào con của bạn. Nếu con bạn đang tăng trưởng và phát triển tốt, có thể chúng đã ăn đủ.

Giúp con ăn uống lành mạnh

Hiểu cách bụng của con bạn "nói chuyện" với não của chúng có thể giúp bạn giải quyết những lo lắng về việc con bạn ăn thiếu hoặc ăn quá nhiều.

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Ví dụ, não bộ của con bạn nhận ra rằng bụng của chúng đã đầy chỉ khoảng 20 phút sau khi thức ăn chạm vào bụng của chúng. Ngoài ra, cơn đói của con bạn một phần được xác định bởi mức độ hoạt động thể chất của chúng và liệu chúng có cần "bắt kịp" nếu chúng không ăn nhiều trong vài ngày qua hay không.

Cho trẻ ăn các bữa chính và đồ ăn nhẹ thường xuyên sẽ giúp trẻ ăn ngon miệng hơn trong giờ ăn. Bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ thường xuyên có thể là một phần của thói quen ăn uống lành mạnh.

Nếu bạn lo rằng con ăn quá nhiều phải làm sao?

Nếu bạn lo lắng rằng con mình có xu hướng ăn quá nhiều, hãy thử một số cách sau:

Cho ăn một phần nhỏ hơn một chút. Nếu con bạn hoàn thành nó, bạn có thể cho thêm một phần nhỏ thứ hai. Điều này tạo cơ hội cho não và bụng của con bạn bắt kịp.

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Nếu con bạn không ăn một phần của bữa ăn, ví dụ như rau, thì đây là sự lựa chọn của con bạn. Không phải là một ý kiến ​​hay nếu bạn cho ăn thêm thức ăn khác, ví dụ như thịt để bù đắp cho lượng rau bị thiếu.

Bày thức ăn của con bạn trên một đĩa nhỏ hơn. Bằng cách này, con bạn sẽ có được khẩu phần ăn đúng kích cỡ nhưng vẫn nhận được một đĩa thức ăn đầy đủ.

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Tránh những thứ gây xao nhãng như TV hoặc đồ chơi trong giờ ăn. Điều này sẽ giúp con bạn tập trung vào cảm giác thèm ăn.

Khi bạn vẫn không đánh giá cao cách ăn của con

Nếu bạn cảm thấy con mình không ăn đủ trong bữa ăn hoặc không có cảm giác thèm ăn, bạn có thể thử các chiến lược sau:

Cho con ăn vào khoảng thời gian giống nhau mỗi ngày. Nếu trẻ ăn vào các bữa ăn thông thường, chúng có nhiều khả năng bị đói vào thời điểm đó trong ngày.

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Khuyến khích con bạn ăn nhiều hơn vào các bữa chính bằng cách đảm bảo rằng bạn phục vụ một lượng nhỏ vào các bữa ăn nhẹ. Một bữa ăn nhẹ nhỏ giữa các bữa ăn chính thường là rất nhiều để bổ sung năng lượng, trừ khi con bạn hoạt động rất tích cực. Nếu con bạn ăn vặt quá nhiều, con bạn có thể cảm thấy quá no trước bữa ăn chính.

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Tránh cho con bạn một món thay thế nếu chúng không ăn một bữa. Con của bạn có thể chỉ hơi thèm ăn vào lúc này.

Nếu bạn lo lắng về sự phát triển hoặc thói quen ăn uống của con mình, hãy hẹn gặp bác sĩ đa khoa, bác sĩ nhi khoa hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn kỹ hơn.

Thông điệp về ăn uống lành mạnh và thực phẩm cho con bạn

Thói quen ăn uống lành mạnh sẽ luôn bắt đầu ở nhà. Cho con bạn ăn những thực phẩm bổ dưỡng lành mạnh rất quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Nó cũng giúp bao quanh con bạn những thông điệp về thói quen ăn uống và thực phẩm lành mạnh. Điều này có thể giúp con bạn lựa chọn thực phẩm lành mạnh.

Đây là một số ý tưởng:

Cố gắng để một bát đầy trái cây tươi trong tầm nhìn dễ dàng với tay trên bàn bếp hoặc băng ghế của con. Bạn có thể cho trẻ ăn trái cây như một bữa ăn nhẹ hoặc nếu trẻ vẫn đói sau bữa ăn.

Dự trữ thức ăn vào tủ lạnh của bạn với nhiều lựa chọn lành mạnh, bổ dưỡng.

Cố gắng chọn trái cây và rau có màu sắc, kết cấu và mùi vị khác nhau. Càng có nhiều loại, con bạn càng có nhiều khả năng tìm thấy thứ mà chúng thích ăn.

Cho con bạn tham gia vào việc lập kế hoạch và chuẩn bị bữa ăn. Nếu con bạn đã giúp làm bữa ăn, thì chúng có nhiều khả năng sẽ ăn món đó hơn.

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Thưởng thức các bữa ăn lành mạnh cùng nhau như một gia đình thường xuyên nhất có thể. Đồng thời tìm kiếm cơ hội đi ăn cùng nhau vào bữa sáng và cuối tuần.

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Tắt TV trong khi ăn. Bằng cách này, con bạn sẽ chú ý đến việc ăn uống và lựa chọn thực phẩm tươi lành mạnh mà bạn cung cấp.

Đọc những cuốn sách có thông điệp về thực phẩm lành mạnh cho con bạn, ví dụ như sách có hình ảnh về trái cây và rau quả. Yêu cầu con bạn chỉ ra các loại, màu sắc, hình dạng khác nhau, v.v.

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Chuẩn bị sẵn những món ăn nhẹ lành mạnh ở nhà và cố gắng tránh mua những món không lành mạnh. Trẻ em sẽ có lựa chọn lành mạnh nếu đó là lựa chọn duy nhất mà chúng có. Ví dụ, bạn có thể để một bát trái cây tươi trên băng ghế và một hộp đựng rau câu trong tủ lạnh.

Theo Raising Children Network