Xây dựng kỷ luật cho trẻ mới biết đi: Chiến lược và thách thức dành cho ba mẹ

Bạn có thể kiệt sức vì đuổi theo đứa trẻ mới biết đi của mình cả ngày và chúng thường không ngừng chạy, nhảy và chơi cho đến khi chúng thấy mệt. Trẻ mới biết đi dường như tràn đầy năng lượng không giới hạn. Chúng vô cùng tò mò và tìm cách khám phá thế giới của mình bằng tất cả các giác quan, đặc biệt là xúc giác. Con cũng thích khẳng định sự độc lập của mình và từ yêu thích của con có thể là "Không!"

Những gì được gọi là ành động bộc phát thường là kết quả của khả năng thể hiện bản thân hạn chế của "những con người nhỏ bé" này. Khi con không có lời nói, con có xu hướng sử dụng cơ thể của mình để cho chúng ta thấy con cảm thấy thế nào. Kích thích quá mức hoặc chế ngự cảm xúc cũng có thể dẫn đến những cơn giận dữ của trẻ mới biết đi.

Bạn có thể đã từ chối mua cho con loại ngũ cốc yêu thích của chúng trong cửa hàng tạp hóa và sau đó nhận được một cuộc khủng hoảng kinh hoàng trông như thế nào. Nổi cơn thịnh nộ thường gặp trong những năm trẻ mới biết đi.

Những cách trẻ mới biết đi thể hiện bản thân cũng có thể bao gồm những điều sau:

Trẻ mới biết đi có thể đá, cắn hoặc la hét khi chúng không tìm được đường.

Trẻ có thể bỏ chạy khỏi bạn, ngay cả khi bạn bảo con dừng lại.

Trẻ có thể chạm vào những thứ nằm ngoài giới hạn.

Chúng có thể trèo ra khỏi nôi hoặc rời khỏi phòng ngủ sau giờ đi ngủ.

Các chiến lược kỷ luật có hiệu quả

Mặc dù các chiến lược kỷ luật của bạn nên được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu cá nhân của con bạn, nhưng các chiến thuật này thường hiệu quả đối với trẻ mới biết đi.

Thời gian tĩnh tâm

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Khi con bạn bị thương, chúng có thể khó lấy lại bình tĩnh. Điều tiết cảm xúc là một kỹ năng mà nhiều trẻ nhỏ cần được hướng dẫn để phát triển. Khi con bạn dường như không kiểm soát được hành vi của mình, bạn có thể cần phải giúp con làm điều đó.

Một số đứa trẻ làm tốt nhất với thời gian chờ đợi, khi bạn đi cùng chúng vào một căn phòng yên tĩnh, tĩnh lặng và ôm chúng vào lòng. Những đứa trẻ khác bình tĩnh thành công hơn khi được ở lại một mình trong căn phòng an toàn để tự giải quyết. Việc bạn sử dụng thời gian chờ tích cực hay hết thời gian cũng có thể phụ thuộc vào tình hình câu chuyện.

Mô hình hóa rõ ràng

Trẻ mới biết đi cần bạn chỉ cho chúng phải làm gì hơn là chỉ nói với chúng. Khi giao tiếp với trẻ, hãy đảm bảo bạn thu hút sự chú ý của chúng bằng cách giảm xuống mức độ và giao tiếp bằng mắt đồng thời đưa ra những hướng dẫn rõ ràng và ngắn gọn. Vì vậy, thay vì chỉ nói với con "Hãy nhẹ nhàng cưng nựng chú chó", bạn hãy đến gần và chứng minh điều đó trông như thế nào.

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Một số trẻ trong độ tuổi này sẽ thực sự được hưởng lợi từ sự hướng dẫn tận tay khi chúng đang học các kỹ năng và hành vi mới. Trong ví dụ về việc vuốt ve một con chó một cách nhẹ nhàng, bạn có thể đặt bàn tay của mình trên bàn tay của con bạn và nhẹ nhàng vuốt ve con chó và nói: "Những cái chạm nhẹ nhàng" khi bạn làm điều đó. Sau đó, bất cứ khi nào bạn bắt gặp con mình thô bạo, hãy lặp lại bài học đó. Cuối cùng, chúng sẽ học cách sử dụng những cái chạm nhẹ nhàng hơn.

Tìm nguyên nhân gốc rễ

Đói hoặc mệt mỏi có thể dễ dàng chuyển sang hành vi sai trái, đặc biệt là vì những người nhỏ bé này không phải lúc nào cũng thông thạo nhu cầu của chúng một cách hiệu quả. Không tập thể dục đủ cũng có thể tạo tiền đề cho các thử thách về hành vi. Chế độ ăn uống và ngủ nghĩ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thể hiện hành vi của trẻ.

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Mặc dù con có thể không ăn nhiều trong mỗi lần ngồi vào bàn, nhưng trẻ mới biết đi cần ba bữa chính và hai bữa ăn nhẹ mỗi ngày vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Con cũng cần ngủ 10 đến 12 giờ qua đêm cũng như ngủ trưa vào buổi chiều và khoảng hai giờ rảnh rỗi để vận động cơ thể mỗi ngày.

Hãy cố gắng thiết lập một thói quen đi ngủ đều đặn và đặt mục tiêu để con bạn đi ngủ đúng giờ mỗi đêm. Nếu con không muốn ngủ trưa mỗi ngày, thì ít nhất hãy đảm bảo rằng con có một khoảng thời gian yên tĩnh để sạc lại pin.

Ba mẹ hãy cố gắng xác định những gì con đang cố gắng giao tiếp và đưa cho con những từ ngữ.

Đưa con bạn khỏi tình huống

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Nếu con bạn đi chơi trong công viên, có thể đã đến lúc phải cản chúng và đi đến một địa điểm khác. Nghe đơn giản như vậy, trẻ mới biết đi thường khá dễ bị phân tâm và việc đưa chúng đến một phòng khác hoặc bên ngoài có thể giúp chúng bình tĩnh hơn và giúp chúng quên đi bất cứ điều gì mà chúng đang có ý định làm.

Đôi khi, những người nhỏ không hoàn thành nhiệm vụ trong tầm tay và việc cố gắng ép buộc nó xảy ra không có khả năng thành công. Nếu con phải rời khỏi một tình huống, con bạn có thể thử lại vào ngày khác.

Cho con lựa chọn

Trẻ mới biết đi muốn cảm thấy được trao quyền, và không có cảm giác như vậy thường là nguyên nhân dẫn đến hành vi sai trái. Cung cấp nhiều cơ hội trong suốt cả ngày để đưa ra những lựa chọn tích cực là một cách tuyệt vời để tăng cường sự tuân thủ của con. Trong thời điểm này, nếu con bạn từ chối đi giày, bạn có thể đưa ra hai đôi khác nhau và hỏi con muốn đi đôi nào.

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Đưa ra những lựa chọn đơn giản có thể giúp xoa dịu một tình huống có thể biến động, nhưng hãy nhớ rằng điều quan trọng là đưa ra những lựa chọn mà bạn hài lòng với con. Chỉ đưa ra hai lựa chọn để giữ cho đứa con nhỏ của bạn không bị quá tải.

Mẹo giao tiếp cùng con

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Chỉ cung cấp cho trẻ những lời giải thích ngắn gọn. Trẻ mới biết đi không có khoảng thời gian chú ý đủ lâu để nghe những lời giải thích dài dòng về lý do tại sao chúng không nên làm điều gì đó. Cung cấp các câu ngắn, chẳng hạn như, "Không đánh. Điều đó khiến mẹ/ba đau lòng". Khi ngôn ngữ của con bạn phát triển, bạn có thể bắt đầu sử dụng những lời giải thích chi tiết hơn.

Hãy nhớ tầm quan trọng của việc gần gũi thể chất trong khi giao tiếp với trẻ mới biết đi. Hãy giao tiếp bằng mắt với con nhiều hơn nhé.

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Người chăm sóc không nên dùng hình phạt thể xác hoặc lời nói thô bạo để kỷ luật trẻ. Đánh, quát mắng hoặc làm xấu mặt trẻ không chỉ là những phản ứng không hiệu quả đối với những hành vi không mong muốn mà còn có thể có những ảnh hưởng lâu dài đến thể chất và tinh thần của trẻ.

Theo Very Well Family