Nhanh chóng học cách xử lý như chuyên gia nếu trẻ bất ngờ ngã khỏi giường

Thành thật mà nói, chăm sóc con một cách tinh tế nhất ngay từ đầu đã không phải là việc dễ dàng. Từ việc học cách bế trẻ hoàn hảo - sao cho trẻ thoải mái và không bị bí - đến việc đảm bảo rằng trẻ luôn an toàn, đó có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Ngay cả khi trẻ sơ sinh khó cử động, điều đó không có nghĩa là chúng có thể không được giám sát trên giường. Trẻ có xu hướng đạp chân và duỗi tay có thể làm tăng nguy cơ lật và ngã khỏi giường.

Phải làm gì nếu bé ngã khỏi giường?

Bạn có thể che chắn cho bé khắp nơi trong nhà nhưng không thể đảm bảo rằng bé sẽ không bị ngã hoặc bị thương. Bạn có thể vừa quay đi lấy bình sữa và con bạn ngã nhào khỏi giường một cách bất ngờ. Bạn nghe thấy tiếng đập xé ruột, sau đó là tiếng khóc đau lòng của đứa con bé bỏng của bạn. Đây là những gì bạn cần làm tiếp theo.