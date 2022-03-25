Nhanh chóng học cách xử lý như chuyên gia nếu trẻ bất ngờ ngã khỏi giường

Phải ứng biến như thế nào khi con của bạn bất ngờ lăn xuống khỏi giường? Chắc hẳn nhiều phụ huynh sẽ rất hoảng loạn trong tình huống này và có thể có những bước xử lý không tốt cho trẻ. Đừng lo lắng, chỉ cần học theo các bước này, bạn có thể xử lý tình huống này một cách tốt nhất cho trẻ.
- Hãy quan sát thật kỹ khi con khóc, bởi khóc và sự phát triển EQ có liên quan mật thiết với nhau
- Chuyên gia giúp các mẹ xử lý và phòng tránh muỗi đốt con
Thành thật mà nói, chăm sóc con một cách tinh tế nhất ngay từ đầu đã không phải là việc dễ dàng. Từ việc học cách bế trẻ hoàn hảo - sao cho trẻ thoải mái và không bị bí - đến việc đảm bảo rằng trẻ luôn an toàn, đó có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Ngay cả khi trẻ sơ sinh khó cử động, điều đó không có nghĩa là chúng có thể không được giám sát trên giường. Trẻ có xu hướng đạp chân và duỗi tay có thể làm tăng nguy cơ lật và ngã khỏi giường.
Phải làm gì nếu bé ngã khỏi giường?
Bạn có thể che chắn cho bé khắp nơi trong nhà nhưng không thể đảm bảo rằng bé sẽ không bị ngã hoặc bị thương. Bạn có thể vừa quay đi lấy bình sữa và con bạn ngã nhào khỏi giường một cách bất ngờ. Bạn nghe thấy tiếng đập xé ruột, sau đó là tiếng khóc đau lòng của đứa con bé bỏng của bạn. Đây là những gì bạn cần làm tiếp theo.
1.Kiểm tra các vết thương nghiêm trọng:
Điều đặc biệt quan trọng nếu em bé bị ngã đập đầu. Nhẹ nhàng bế em bé lên và kiểm tra vết máu và cục u trên đầu có thể nhìn thấy. Ngay cả khi em bé vẫn ổn sau cú ngã, điều quan trọng là phải xử lý nó như một trường hợp cấp cứu khẩn cấp và gọi bác sĩ.
2. Theo dõi em bé:
Đảm bảo theo dõi em bé trong 24 giờ tiếp theo để đảm bảo rằng không có chấn thương nghiêm trọng hoặc hậu quả nào do ngã.
3. Khi nào cần đưa đi cấp cứu?
Có một số tình huống cần được điều trị y tế kịp thời. Một số trong số đó là:
A. Bất tỉnh.
B. Chảy máu nhiều.
C. Dấu hiệu gãy xương.
D. Gãy xương sọ.
E. Chấn động.
F. Khóc thét chói tai.
Ngoài ra, nếu bạn nhận thấy bé có biểu hiện bất thường, đó là lý do đủ để đưa đi chăm sóc y tế ngay lập tức. Cha mẹ nên nhớ rằng ngay cả khi trẻ không biểu hiện triệu chứng ngay lập tức, hãy chú ý nếu trẻ khóc nhiều hơn ở bất kỳ vị trí cụ thể nào, không ngủ được hoặc bắt đầu khóc nhiều hơn bình thường. Cuối cùng, hành động nhanh chóng và cực kỳ quan sát cẩn trọng đối với trẻ sơ sinh có thể làm giảm đáng kể hậu quả sau cú ngã.