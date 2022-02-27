Trẻ sơ sinh quấy khóc, không chịu ngủ: Ba mẹ sử dụng ngay 8 kỹ thuật này giúp bé bình tĩnh và ngủ nhanh chóng

Nuôi dạy con 27/02/2022 05:11

Đôi lúc bạn đã thử mọi cách để ngăn trẻ khóc và đi ngủ ngoan. Có lẽ bạn đã sử dụng một số phương pháp để thực hiện, nhưng chúng chỉ đơn giản là làm cho con ngừng hoạt động quấy khóc khó chịu. Có một số phương pháp đã được chứng minh để giúp con bạn dễ ngủ ngoan hơn và có thể giúp chúng cảm thấy như được an toàn và ấm áp trở lại.

Để giúp bạn và con bạn có một giấc ngủ dễ dàng hơn vào ban đêm,ba mẹ hãy tham khảo những mẹo phổ biến nhất này để thử cho em bé của mình nhé.

1. Mát-xa mặt cho con

Trẻ sơ sinh quấy khóc, không chịu ngủ: Ba mẹ sử dụng ngay 8 kỹ thuật này giúp bé bình tĩnh và ngủ nhanh chóng - Ảnh 1

Nhẹ nhàng sử dụng miếng đệm ngón tay của bạn để xoa bóp nhẹ nhàng khuôn mặt của bé, thao tác với các chuyển động nhỏ, nhẹ. Bắt đầu với ngón tay cái của bạn ở trên miệng của trẻ và vuốt dọc xuống hàm. Lặp lại từ giữa cằm về phía quai hàm. Tiếp theo, bạn có thể đưa ngón tay cái từ phía trên thái dương xuống phía mũi và ngang trán.

2. Dùng khăn giấy vuốt lên mặt trẻ

Trẻ sơ sinh quấy khóc, không chịu ngủ: Ba mẹ sử dụng ngay 8 kỹ thuật này giúp bé bình tĩnh và ngủ nhanh chóng - Ảnh 2

Một người cha đã đăng tải video trên mạng xã hội phương pháp anh ấy đưa con vào giấc ngủ bằng cách sử dụng một mẹo đơn giản là vuốt khăn giấy mỏng và nhẹ lên mặt con mình để xoa dịu nó vào giấc ngủ. Điều này là do một cái chạm nhẹ vào mặt em bé, chẳng hạn như đầu, trán hoặc sống mũi của chúng, có thể rất êm dịu đối với chúng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là tất cả trẻ sơ sinh đều khác nhau và một số trẻ có thể trở nên khó chịu với hành động này.

Trẻ sơ sinh quấy khóc, không chịu ngủ: Ba mẹ sử dụng ngay 8 kỹ thuật này giúp bé bình tĩnh và ngủ nhanh chóng - Ảnh 3

Nếu bạn đang vật lộn để em bé của bạn có thể ngủ ngoan trong đêm, thì hãy xem xét phương pháp " 5 chữ S " do bác sĩ nhi khoa, Tiến sĩ Harvey Karp khuyến nghị. Con đang:

  • Swaddling - Quấn tã: Điều này giúp tái tạo lại vùng bụng ấm áp và được cho là làm giảm giật mình và tăng giấc ngủ cho trẻ.
  • Side or stomach lying position - Tư thế nằm nghiêng hoặc nằm sấp: Bế trẻ nằm nghiêng hoặc nằm sấp qua vai bạn để giúp trẻ nhanh chóng bình tĩnh lại.
  • Shushing - Thở hổn hển: Tiến sĩ Harvey Karp khuyên bạn nên tạo âm thanh “ssshhh, ssshhh” để thư giãn và làm dịu con bạn.
  • Swinging - Đung đưa: Khi dung đưa con, hỗ trợ đầu và cổ của bé bằng các chuyển động nhỏ không quá 3 cm, đung đưa bé về phía sau và về phía trước.
  • Sucking a pacifier - Ngậm núm vú giả: Chữ "S" cuối cùng này là phương pháp cũng khá đơn giản giúp xoa dịu bé, vì nó thường giúp bé dễ dàng bình tĩnh lại và đi vào giấc ngủ.

4. Cho con ăn no khi con đang say giấc

Trẻ sơ sinh quấy khóc, không chịu ngủ: Ba mẹ sử dụng ngay 8 kỹ thuật này giúp bé bình tĩnh và ngủ nhanh chóng - Ảnh 4

Kỹ thuật này có thể hữu ích cho bạn để giúp trẻ ngủ suốt đêm bằng cách ngăn trẻ thức giấc vì đói. Bạn nên cho trẻ bú ngay trước khi đi ngủ, nhẹ nhàng thức con dậy cho trẻ bú. Bạn có thể thử cách này trong vài tháng đầu tiên của con vì về sau đó thường con có thể bắt đầu trở nên khó ngủ hơn.

5. Hãy thử phương pháp "từ 2 chữ cái"

Trẻ sơ sinh quấy khóc, không chịu ngủ: Ba mẹ sử dụng ngay 8 kỹ thuật này giúp bé bình tĩnh và ngủ nhanh chóng - Ảnh 5

Bạn có thể thấy rằng việc sử dụng những âm thanh như "oomm", "hhmm"và "shh" có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này. Chúng có tác dụng an ủi vì những âm thanh nhẹ nhàng này có thể nghe giống như máu của mẹ đang lưu thông quanh tử cung, đó là lý do tại sao chúng ta nên lặp lại chúng khoảng 80 lần một phút giống với nhịp tim trung bình của người lớn.

6. Bật vòi nước

Trẻ sơ sinh quấy khóc, không chịu ngủ: Ba mẹ sử dụng ngay 8 kỹ thuật này giúp bé bình tĩnh và ngủ nhanh chóng - Ảnh 6

Mẹo này thu hút sự chú ý của bé vì theo video của một phụ nữ đã từng dùng phương pháp này đã cho thấy nó thực sự có thể hoạt động như thế nào. Bạn có thể thử để nước chảy ra từ vòi trong khi bế con gần bồn rửa mặt. Mẹo này hoạt động bằng cách tạo ra một lớp âm thanh làm giảm âm thanh khó chịu trong con, chẳng hạn như tiếng đóng sầm cửa làm thay đổi sự chú ý của bé.

7. Hãy ồn ào

Trẻ sơ sinh quấy khóc, không chịu ngủ: Ba mẹ sử dụng ngay 8 kỹ thuật này giúp bé bình tĩnh và ngủ nhanh chóng - Ảnh 7

Trái ngược với những gì bạn có thể nghĩ, một số trẻ sơ sinh được thư giãn bởi những tiếng ồn và rung động xung quanh chúng. Vì vậy, làm việc nhà, như hút bụi và những việc khác thường gây ra tiếng ồn có thể giúp con cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Bạn cũng có thể thử sử dụng tiếng ồn xung quanh, chẳng hạn như tiếng quạt trong cùng phòng với con, vì tiếng ồn ào ào nhịp nhàng cũng có thể giúp con dễ ngủ.

Tất nhiên, bạn cần lưu ý để âm lượng ở mức nhỏ nhất và không hút bụi bên cạnh để bảo vệ thính giác của trẻ.

8. Vuốt đầu con từ trán xuống cổ

Trẻ sơ sinh quấy khóc, không chịu ngủ: Ba mẹ sử dụng ngay 8 kỹ thuật này giúp bé bình tĩnh và ngủ nhanh chóng - Ảnh 8

Dùng tay che đầu bé càng nhiều càng tốt và nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Bắt đầu từ trán đến sau gáy của con với nhịp độ chậm rãi, nhịp nhàng theo từng nhịp thở của bạn. Bạn có thể làm điều này khi đang bế trẻ để chuẩn bị cho trẻ đi ngủ hoặc khi trẻ đã nằm trong nôi.

Sự tiếp xúc này với da của trẻ sẽ giúp trẻ yên tâm với sự hiện diện của bạn và cung cấp cho trẻ một môi trường an toàn, ấm áp và dễ ngủ hơn.

Theo Brightside

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