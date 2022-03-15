Phải làm gì khi trẻ bị muỗi đốt? Sau đây là một vài lời khuyên từ chuyên gia giúp các mẹ xử lý và phòng tránh muỗi đốt con.
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Các vết muỗi đốt rất phổ biến vào thời điểm này trong năm và dễ dàng nhận biết: ngứa, mẩn đỏ và sưng tấy là những triệu chứng phổ biến nhất. Mặc dù muỗi đốt gây khó chịu, nhưng chúng thường không gây bất kỳ vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào. Nhưng phải làm gì trong trường hợp muỗi đốt trẻ nhỏ? Begoña Losada, bác sĩ nhi khoa và thành viên của Hiệp hội Nhi khoa Madrid và Castilla La Mancha (SPMyClm), giải thích rằng, trong những trường hợp nhẹ, phương pháp điều trị làm giảm mẫn ngứa được sử dụng:
- Có thể dùng đá cục bộ trên vùng bị ảnh hưởng hoặc thậm chí bôi thuốc có thành phần amoniac (AfterBite cho trẻ em hoặc một sản phẩm tương tự). Tất nhiên, trong trường hợp sử dụng các sản phẩm bôi, vết đốt phải vị trí mà trẻ không thể cho vào miệng được.
- Nếu vết đốt xảy ra ở khu vực mà tình trạng viêm nhiều hơn, ví dụ ngón tay hoặc ngón chân hay các vết đốt ở gần nhau; Losada khuyên bạn nên bôi thuốc mỡ corticosteroid hiệu lực thấp hoặc trung bình (methylprednisolone) trong một hoặc hai ngày.
Chuyên gia làm rõ rằng rất hiếm khi muỗi đốt ở trẻ sơ sinh gây dị ứng hoặc phản ứng nghiêm trọng: “Biến chứng thường gặp nhất là nhiễm trùng tại chỗ do gãi quá nhiều, thường gặp ở trẻ bị viêm da cơ địa. Cùng với nắng nóng ẩm thấp là một yếu tố rủi ro ”.
Theo quan điểm này, ông chỉ ra rằng cần phải theo dõi tình trạng mẩn đỏ của vùng da xung quanh vết cắn và sự tiết ra các chất dịch vàng tại vết mẩn ngứa. Ngoài ra, khu vực này phải được khử trùng bằng chlorhexidine và nếu vẫn chưa đủ, hãy sử dụng thuốc kháng sinh tại chỗ như mupirocin hoặc axit fusidic.
Làm thế nào để ngăn ngừa vết cắn
Lưu ý rằng chúng ta không thể áp dụng thuốc chống muỗi cho trẻ sơ sinh do có thể gây dị ứng, để tránh muỗi đốt, Losada khuyến cáo:
- Sử dụng màn chống muỗi cho xe đẩy và cũi, cũng như trên cửa sổ phòng ngủ khi cửa sổ mở.
- Tránh đi bộ qua những khu vực ao tù, nước đọng vào lúc hoàng hôn. Bởi vì chúng ta có thể thấy rằng vào thời điểm này sẽ xuất hiện rất nhiều muỗi, nên cho trẻ mặc quần áo dài tay và điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cho phù hợp.
- Sử dụng hương thơm tự nhiên của sả hoặc bạch đàn để xua muỗi.
- Hãy tắt đèn ngủ để tránh thu hút các loại côn trùng vào phòng.