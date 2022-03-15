Chuyên gia giúp các mẹ xử lý và phòng tránh muỗi đốt con

Các vết muỗi đốt rất phổ biến vào thời điểm này trong năm và dễ dàng nhận biết: ngứa, mẩn đỏ và sưng tấy là những triệu chứng phổ biến nhất. Mặc dù muỗi đốt gây khó chịu, nhưng chúng thường không gây bất kỳ vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào. Nhưng phải làm gì trong trường hợp muỗi đốt trẻ nhỏ? Begoña Losada, bác sĩ nhi khoa và thành viên của Hiệp hội Nhi khoa Madrid và Castilla La Mancha (SPMyClm), giải thích rằng, trong những trường hợp nhẹ, phương pháp điều trị làm giảm mẫn ngứa được sử dụng:

Có thể dùng đá cục bộ trên vùng bị ảnh hưởng hoặc thậm chí bôi thuốc có thành phần amoniac (AfterBite cho trẻ em hoặc một sản phẩm tương tự). Tất nhiên, trong trường hợp sử dụng các sản phẩm bôi, vết đốt phải vị trí mà trẻ không thể cho vào miệng được.



Nếu vết đốt xảy ra ở khu vực mà tình trạng viêm nhiều hơn, ví dụ ngón tay hoặc ngón chân hay các vết đốt ở gần nhau; Losada khuyên bạn nên bôi thuốc mỡ corticosteroid hiệu lực thấp hoặc trung bình (methylprednisolone) trong một hoặc hai ngày. Ảnh minh họa

Chuyên gia làm rõ rằng rất hiếm khi muỗi đốt ở trẻ sơ sinh gây dị ứng hoặc phản ứng nghiêm trọng: “Biến chứng thường gặp nhất là nhiễm trùng tại chỗ do gãi quá nhiều, thường gặp ở trẻ bị viêm da cơ địa. Cùng với nắng nóng ẩm thấp là một yếu tố rủi ro ”.