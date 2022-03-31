8 điều quan trọng nhất mà ba mẹ cần dạy để trẻ phát triển tư duy và tình cảm mạnh mẽ hơn

Các nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em da màu có kết quả tốt hơn khi cha mẹ chúng nói chuyện với chúng về sự phân biệt chủng tộc và định kiến. Kiến thức là sức mạnh, và khi bạn trang bị cho con mình những cách ứng phó trong các tình huống khác nhau, con có nhiều khả năng vượt qua những nghịch cảnh trong cuộc sống trước đây và phát triển tốt hơn.

Tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời của con bạn, chúng sẽ phải đối mặt với những nghịch cảnh do người khác gây ra. Đó có thể là một người bạn ở trường hoặc thậm chí là một nhân vật có thẩm quyền nào đó. Trẻ em phải đối mặt với nghịch cảnh vì:

Tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời của con bạn, chúng sẽ phải đối mặt với những nghịch cảnh do người khác gây ra. Đó có thể là một người bạn ở trường hoặc thậm chí là một nhân vật có thẩm quyền nào đó. Trẻ em phải đối mặt với nghịch cảnh vì: Cuộc đua Khuyết tật Tình dục Tình trạng xã hội hoặc kinh tế Các nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em da màu có kết quả tốt hơn khi cha mẹ chúng nói chuyện với chúng về sự phân biệt chủng tộc và định kiến. Kiến thức là sức mạnh, và khi bạn trang bị cho con mình những cách ứng phó trong các tình huống khác nhau, con có nhiều khả năng vượt qua những nghịch cảnh trong cuộc sống trước đây và phát triển tốt hơn.

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Bạn có thể giúp con bạn hiểu rằng nghịch cảnh không phải là phản ánh của bất cứ điều gì sai trái với chúng. Cùng con đi qua các tình huống và yêu cầu con thực hành cách trả lời chắc chắn nhưng tử tế.

Tự điều chỉnh

Trẻ em cũng cảm thấy căng thẳng giống như chúng ta. Sự khác biệt là theo thời gian, người lớn đã phát triển các kỹ thuật đối phó giúp họ tự điều chỉnh cảm xúc còn trẻ cần có thời gian và luyện tập để phát triển những kỹ năng này. Ảnh minh họa Bạn có thể rèn luyện khả năng tự điều chỉnh bằng cách phản hồi với con bạn bằng sự kiên nhẫn và có mục đích thay vì bốc đồng. Đầu tiên, hãy huấn luyện con bạn để chúng hiểu cách xác định những cảm giác khác nhau. Sau đó, dạy chúng các cơ chế đối phó cho từng tình huống. Nếu con bạn cảm thấy bực bội ở trường, chúng có thể tập thở sâu để bình tĩnh lại. Mặc dù ban đầu con có thể không hiểu chính xác cách thức hoặc lý do tại sao co lại có những cảm xúc tiêu cực làm con "bốc hỏa" đến vậy, nhưng theo thời gian, các cơ chế đối phó trở thành bản chất thứ hai giúp con tôi luyện. Cùng con của bạn trồng một khu vườn Ảnh minh họa

Cho dù đó là trái cây và rau hoặc hoa, học cách làm vườn là một kỹ năng sống có giá trị cho con bạn. Hãy để con bạn đi mua đất, hạt giống và các vật dụng khác cùng bạn. Dạy chúng biết cây phát triển và nở hoa mất bao lâu. Hướng dẫn chúng mất bao lâu để thu hoạch trái cây. Trẻ em có thể giúp thu hoạch và dọn dẹp nông sản sau đó. Hướng dẫn con cách nấu nướng Ảnh minh họa

Việc để con bạn chơi trong khi bạn nấu ăn có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều. Nó nhanh hơn, gọn gàng hơn và được tổ chức tốt hơn. Nhưng nấu ăn là một kỹ năng sống quan trọng. Dù con bạn bao nhiêu tuổi, chúng đều có thể giúp bạn vào bếp. Trẻ mới biết đi và trẻ nhỏ hơn có thể giúp rửa trái cây và rau, đảo các nguyên liệu trong bát, và rắc gia vị lên thức ăn trước khi bạn nấu. Trẻ lớn hơn có thể giúp đo lường các thành phần, cắt lát rau và làm theo hướng dẫn công thức. Hướng dẫn con cách may vá Ảnh minh họa

Đây có vẻ là một kỹ năng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết may. Mua kim, chỉ, cúc áo và một số vải dự phòng. Cho trẻ thực hành khâu các nút trên vải. Bạn thậm chí có thể khoét những lỗ nhỏ trên vải và yêu cầu con khâu lỗ lại với nhau. Hướng dẫn con cách thắt nút chỉ khi sửa chữa xong và cách cất giữ đồ dùng may an toàn. Tìm hiểu sơ cứu cùng con Ảnh minh họa

Khi con bạn bị thương, bạn có thể rửa sạch vết cắt hoặc vết xước, bôi thuốc mỡ và băng kín bằng băng. Hướng dẫn con bạn về từng sản phẩm sơ cứu mà bạn sử dụng và tại sao việc chăm sóc vết thương lại quan trọng. Bạn nên hướng dẫn con cách làm sạch vết cắt hoặc vết xước bằng xà phòng và nước để loại bỏ bụi bẩn, sau đó áp dụng từng sản phẩm một cách độc lập đễ khử trùng và làm lành vết thương. Khi con lớn hơn, bạn có thể giúp chúng học các kỹ năng sơ cứu khác như hô hấp nhân tạo và cách gọi cấp cứu để được giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp. Dạy an toàn cháy nổ cho con Ảnh minh họa

Nói chuyện với con bạn về những việc phải làm nếu có hỏa hoạn. Con cần biết cách dập lửa một cách an toàn, nhưng con cũng cần biết cách thoát khỏi đám cháy. Bạn có thể nói về kỹ thuật dùng, thả và cuộn dây thoát hiểm với con nếu có đám cháy. Tiến thêm một bước nữa và giúp con hiểu cách ra khỏi nhà bằng cách sử dụng tất cả các cửa sổ và cửa ra vào trong trường hợp hỏa hoạn mà con bị kẹt trong một căn phòng. Hưỡng dẫn con cách tính toán cơ bản Ảnh minh họa

Chỉ là phép cộng và phép trừ đơn giản, nhưng con bạn cũng học về tiền và giá của những thứ như thế nào. Yêu cầu con theo dõi tiền sinh nhật và tiền nghỉ lễ, tiền trợ cấp,... trên một tờ giấy. Bất cứ khi nào con dùng tiền để mua một thứ gì đó, hãy yêu cầu con liệt kê các khoản chi và trừ đi những gì con đã chi. Theo thời gian, con có thể biết tiền của mình đã đi đâu và hiểu rõ hơn về giá trị của đồng tiền.

Theo Onhealth