3 loại thực phẩm giúp ích cho người trầm cảm

Trầm cảm có thể xảy ra với bất kỳ ai, vì vậy nó được gọi là 'chứng tim lạnh'. Nếu không được quan tâm từ người xung quanh sẽ có nguy cơ đưa ra những lựa chọn cực đoan.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập thể dục có thể giúp giảm bớt hoặc ngăn ngừa chứng trầm cảm nhẹ. Ngoài ra còn có các loại thực phẩm có thể làm giảm chứng trầm cảm. Về vấn đề này, chúng ta hãy cùng xem 3 loại thực phẩm tốt để giảm trầm cảm được giới thiệu bởi 'eatwell.com'.

Axit béo omega-3 kích hoạt các tế bào não và tăng mức độ dopamine và serotonin, hai chất dẫn truyền thần kinh kiểm soát tâm trạng. Axit béo omega-3 có nhiều trong hải sản như cá thu, cá trích, cá hồi, cá thu đao, quả óc chó,... Một nghiên cứu cho thấy những người có hàm lượng omega-3 trong máu thấp có nhiều khả năng mắc các dấu hiệu trầm cảm từ nhẹ đến trung bình.

Ảnh minh họa: Internet

2. Ngũ cốc nguyên hạt

Bỏ carbohydrate có thể dẫn đến thay đổi tâm trạng một cách đột ngột. Các nhà khoa học ước tính rằng ăn ít carbohydrate có thể khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn vì carbohydrate kích thích giải phóng serotonin. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn chế độ ăn rất ít carb, chỉ cho phép 20 đến 40 gram carbs mỗi ngày dễ dẫn đến trầm cảm, lo lắng và tức giận hơn những người ăn chế độ ăn ít chất béo, nhiều carb như: sữa ít béo, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và đậu.

3. Sô-cô-la đen

Ảnh minh họa: Internet

Sô-cô-la chắc chắn là thực phẩm giúp mang lại nụ cười trên khuôn mặt của mọi người và cũng đã có cơ sở khoa học để giải thích về điều này. Thành phần chống trầm cảm trong sô-cô-la giúp giảm nồng độ hormone căng thẳng cortisol.

Một nghiên cứu cho thấy những người mệt mỏi vì căng thẳng đã ăn 630g sô-cô-la đen hàng ngày trong hai tuần đã giảm các hormone căng thẳng, bao gồm cả cortisol. Để chống trầm cảm tốt nhất, hãy chọn sô-cô-la đen có hàm lượng cacao cao. Tuy nhiên, có một sự thật là 40g sô-cô-la chứa nhiệt lượng cao hơn 230 calo.

(Theo Kormedi)