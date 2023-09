Cách chăm sóc sức khỏe trong thời kỳ hậu Covid

Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp tình trạng này có thể bổ sung Cortisol bằng cam thảo hoặc vitamin C. Do cam thảo là một thành phần có nguồn gốc từ thực vật và hợp chất acid glycyrhizic có trong rễ cây cam thảo có tác dụng tăng cường chức năng của tuyến thượng thận, làm chậm quá trình phân huỷ các hóc môn cortisol và do đó đảm bảo sự ổn định trong thời gian dài. Còn vitamin C góp phần tăng cường hệ thống miễn dịch và hoạt động như một chất chống oxy hóa.

Gây vấn đề về giấc ngủ