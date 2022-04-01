Cách chăm sóc sức khỏe trong thời kỳ hậu Covid

Vậy nguyên nhân nào đã gây ra tình trạng mệt mỏi này? Theo các chuyên gia y tế, khi nhiễm virus cơ thể chúng ta tiết ra quá nhiều Cortisol một loại hormon vô cùng quan trọng được vỏ thượng thận tổng hợp và được xem là hormon chống stress và khắc phục tình trạng viêm. Đó cũng là nguyên nhân khiến cơ thể mệt mỏi.

Vì cơ thể mệt mỏi sau khi nhiễm covid nên nhiều người đã quan tâm đến việc bổ sung dinh dưỡng để hồi phục cơ thể. Theo Viện Y tế của Anh, khi kiểm tra những người nhập viện điều trị covid, khoảng 60,1% trong số họ đã phàn nàn về tình trạng mệt mỏi nghiêm trọng ngay cả khi đã xuất viện được hơn một năm.

Khi gặp tình trạng này có thể bổ sung Cortisol bằng cam thảo hoặc vitamin C. Do cam thảo là một thành phần có nguồn gốc từ thực vật và hợp chất acid glycyrhizic có trong rễ cây cam thảo có tác dụng tăng cường chức năng của tuyến thượng thận, làm chậm quá trình phân huỷ các hóc môn cortisol và do đó đảm bảo sự ổn định trong thời gian dài. Còn vitamin C góp phần tăng cường hệ thống miễn dịch và hoạt động như một chất chống oxy hóa.

Sau khi đã hoàn toàn khỏi bệnh nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi thì tình trạng khó ngủ hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu bạn ngủ không ngon vào buổi đêm nó tạo thành một vòng lặp vô tận, khi không ngủ được khiến tình trạng khó ngủ ngày càng tăng và ngược lại. Vì vậy bạn có thể bổ sung thêm magie để cải thiện tình trạng này.

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Các chất nên bổ sung trong thời kỳ này

*L-tyrosine: giúp bạn thư giãn tinh thần khi căng thẳng đồng thời hỗ trợ quá trình lưu thông máu lên não và các cơ được thư giãn. Nó cũng rất tốt cho việc nâng cao khả năng tập trung của các thí sinh đang ôn luyện cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

B5: đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất và tổng hợp chất béo trong thành tế bào. Nó cũng chuyển đổi một chất là Choline có trong não thành Acetylcholine - là một trong những chất dẫn truyền thần kinh được tìm thấy ở cả hệ thống thần kinh trung ương và thần kinh ngoại vi.

B6: rất quan trọng cho sự phát triển của não, giúp cho hệ thống thần kinh và hệ miễn dịch khỏe mạnh, giúp chúng ta có một trái tim khỏe mạnh.

Để hồi phục sức khỏe tốt nhất trong thời kỳ này tốt nhất là nên giảm căng thẳng và chăm sóc bản thân, sẽ càng tốt hơn nếu chăm chỉ tập thể dục, bổ sung các chất dinh dưỡng.

(Theo Naver)