5 siêu thực phẩm có thể giúp bạn giảm cân

Củ dền: Giàu kali và chất chống oxy hóa, củ dền có thể được ăn sống trong món salad, nấu chín hoặc ép lấy nước. Nó cũng chứa các chất dinh dưỡng như axit folic và sắt nên rất tốt khi ăn khi mang thai, chất xơ của củ dền làm tăng hoạt động tiêu hóa và giúp kiểm soát cholesterol. Theo nghiên cứu, nước ép củ dền có thể giúp giảm huyết áp. Nó chứa nhiều nước và ít calo, có thể giúp giảm cân.

Củ cải

Củ cải đỏ

Củ cải: Củ cải có hàm lượng nước cao, calo thấp và tạo cho chúng ta cảm giác no. Nó rất giàu chất xơ, giúp giảm cân và giúp giảm chỉ số cholesterol. Củ cải đỏ còn có thể giúp điều trị bệnh vàng da và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Cải bó xôi

Cải bó xôi: Cải bó xôi là một trong những loại rau tốt cho sức khỏe nhất bạn có thể tìm thấy trên thị trường. Nó rất giàu chất sắt, chất xơ, vitamin A, C và K, protein, đồng thời chứa các thành phần tạo cảm giác no. Ăn đều đặn hàng ngày cũng giúp ích cho sức khỏe của da và tóc. Cải bó xôi cũng làm giảm lượng đường trong máu và tốt cho những người bị huyết áp cao.

Đậu Hà Lan

Đậu Hà Lan: Đậu Hà Lan là một loại thực vật cùng họ với đậu lăng và đậu gà, chứa đầy protein. Nhờ hàm lượng protein và chất xơ mà chúng có thể giúp bạn giảm cân. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thêm các loại đậu vào thực đơn duy trì cân nặng thì sẽ hữu ích hơn cho việc giảm cân. Vì hàm lượng chất béo rất thấp nên lý tưởng cho việc giảm cân của bạn.

Súp lơ trắng

Súp lơ trắng: Súp lơ trắng là một loại rau rất giàu chất dinh dưỡng. Ngoài việc chứa ít carbohydrate, nó cũng giàu chất xơ và chứa nhiều loại chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin B và K, axit folic và các khoáng chất như mangan và kali. Đó là lý do tại sao nó rất phổ biến với những người theo chế độ ăn kiêng Keto. Nó giữ cho cơ thể đủ nước và tăng cường khả năng miễn dịch. Súp lơ trắng cũng được biết đến là loại thực phẩm giúp kiểm soát huyết áp cao.