5 siêu thực phẩm có thể giúp bạn giảm cân

Chọn thực phẩm 24/03/2022 11:09

Nếu bạn muốn giảm cân hãy nhờ đến sự giúp đỡ của các loại thực phẩm này nhé?

Times of India giới thiệu các loại siêu thực phẩm mùa xuân giúp bạn giảm cân.

5 siêu thực phẩm có thể giúp bạn giảm cân - Ảnh 1

Củ dền

Củ dền: Giàu kali và chất chống oxy hóa, củ dền có thể được ăn sống trong món salad, nấu chín hoặc ép lấy nước. Nó cũng chứa các chất dinh dưỡng như axit folic và sắt nên rất tốt khi ăn khi mang thai, chất xơ của củ dền làm tăng hoạt động tiêu hóa và giúp kiểm soát cholesterol. Theo nghiên cứu, nước ép củ dền có thể giúp giảm huyết áp. Nó chứa nhiều nước và ít calo, có thể giúp giảm cân.

5 siêu thực phẩm có thể giúp bạn giảm cân - Ảnh 2

Củ cải

5 siêu thực phẩm có thể giúp bạn giảm cân - Ảnh 3
Củ cải đỏ

Củ cải: Củ cải có hàm lượng nước cao, calo thấp và tạo cho chúng ta cảm giác no. Nó rất giàu chất xơ, giúp giảm cân và giúp giảm chỉ số cholesterol. Củ cải đỏ còn có thể giúp điều trị bệnh vàng da và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

5 siêu thực phẩm có thể giúp bạn giảm cân - Ảnh 4

Cải bó xôi

Cải bó xôi: Cải bó xôi là một trong những loại rau tốt cho sức khỏe nhất bạn có thể tìm thấy trên thị trường. Nó rất giàu chất sắt, chất xơ, vitamin A, C và K, protein, đồng thời chứa các thành phần tạo cảm giác no. Ăn đều đặn hàng ngày cũng giúp ích cho sức khỏe của da và tóc. Cải bó xôi cũng làm giảm lượng đường trong máu và tốt cho những người bị huyết áp cao.

5 siêu thực phẩm có thể giúp bạn giảm cân - Ảnh 5

Đậu Hà Lan

Đậu Hà Lan: Đậu Hà Lan là một loại thực vật cùng họ với đậu lăng và đậu gà, chứa đầy protein. Nhờ hàm lượng protein và chất xơ mà chúng có thể giúp bạn giảm cân. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thêm các loại đậu vào thực đơn duy trì cân nặng thì sẽ hữu ích hơn cho việc giảm cân. Vì hàm lượng chất béo rất thấp nên lý tưởng cho việc giảm cân của bạn.

5 siêu thực phẩm có thể giúp bạn giảm cân - Ảnh 6

Súp lơ trắng

Súp lơ trắng: Súp lơ trắng là một loại rau rất giàu chất dinh dưỡng. Ngoài việc chứa ít carbohydrate, nó cũng giàu chất xơ và chứa nhiều loại chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin B và K, axit folic và các khoáng chất như mangan và kali. Đó là lý do tại sao nó rất phổ biến với những người theo chế độ ăn kiêng Keto. Nó giữ cho cơ thể đủ nước và tăng cường khả năng miễn dịch. Súp lơ trắng cũng được biết đến là loại thực phẩm giúp kiểm soát huyết áp cao.

Ăn kiêng thành công 100% nếu bạn làm theo những điều này: Hãy để giảm cân không còn là 'nỗi sợ hãi'

Ăn kiêng thành công 100% nếu bạn làm theo những điều này: Hãy để giảm cân không còn là 'nỗi sợ hãi'

Có rất nhiều chế độ ăn kiêng với nhiều tên gọi và nhiều phương pháp đa dạng. Nếu bạn hiểu và tuân thủ tốt những điểm chung này, bạn có thể giảm bớt gánh nặng và nỗi sợ về việc ăn kiêng giảm cân.

Xem thêm
Từ khóa:   Giảm cân lợi ích của súp lơ trắng thực phẩm giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 39 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong