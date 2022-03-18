Ăn kiêng thành công 100% nếu bạn làm theo những điều này: Hãy để giảm cân không còn là 'nỗi sợ hãi'

Chọn thực phẩm 18/03/2022 15:31

Có rất nhiều chế độ ăn kiêng với nhiều tên gọi và nhiều phương pháp đa dạng. Nếu bạn hiểu và tuân thủ tốt những điểm chung này, bạn có thể giảm bớt gánh nặng và nỗi sợ về việc ăn kiêng giảm cân.

Điều quan trọng nhất ở đây là hầu hết các chế độ ăn kiêng thành công nên chuyển sang chế độ ăn tự nhiên hơn là ăn để đếm calo. Có thể không khó để đếm calo và ăn trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng bạn nên tập trung vào việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh hơn là calo, bởi vì bạn không ăn và đếm calo cả đời, bạn sẽ quay trở lại chế độ ăn cũ. Vì vậy thay đổi thói quen sinh hoạt duy trì đã lâu của bạn có thể khiến việc giảm cân trở thành một sự thay đổi tự nhiên.

Tránh chất béo chuyển hóa

Ăn kiêng thành công 100% nếu bạn làm theo những điều này: Hãy để giảm cân không còn là 'nỗi sợ hãi' - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Chất béo chuyển hóa là chất béo thường được tạo ra bằng dầu thực vật đã qua tinh chế. Việc tránh xa chất béo chuyển hoá là một trong những điều cơ bản nhất khi ăn kiêng. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chất béo chuyển hóa rất không tốt cho sức khoẻ vì chúng làm tăng chứng viêm và gây ra bệnh tim.

Giảm lượng đường

Ăn kiêng thành công 100% nếu bạn làm theo những điều này: Hãy để giảm cân không còn là 'nỗi sợ hãi' - Ảnh 2

Ảnh minh họa

Không có chế độ ăn kiêng hiệu quả nào gợi ý rằng bạn nên ăn đường thoả thích. Ăn quá nhiều đường gây ra gan nhiễm mỡ, béo phì, tiểu đường, tim mạch,… đường hầu như không có giá trị dinh dưỡng và chỉ có calo cho nên việc hạn chế ăn đường một cách tối đa sẽ tốt cho sức khoẻ và giảm cân.

Giảm lượng carbohydrate tinh chế

Ăn kiêng thành công 100% nếu bạn làm theo những điều này: Hãy để giảm cân không còn là 'nỗi sợ hãi' - Ảnh 3

Ảnh minh họa

Carbohydrate tinh chế thường dùng để chỉ các loại ngũ cốc tinh chế như gạo trắng và lúa mì, nhưng hầu hết các chuyên gia dinh dưỡng đều khuyên bạn nên hạn chế tiêu thụ carbohydrate tinh chế. Điều này là do carbohydrate tinh chế là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh mãn tính khác nhau như tiểu đường và bệnh tim, và gây béo phì bằng chất đường bột cao nên không giúp ích được gì cho việc giảm cân.

Tránh các loại dầu ăn đã qua chế biến

Ăn kiêng thành công 100% nếu bạn làm theo những điều này: Hãy để giảm cân không còn là 'nỗi sợ hãi' - Ảnh 4

Ảnh minh họa

Dầu ăn đã qua chế biến thường dùng để chỉ dầu hạt cải, dầu hướng dương, dầu đậu nành, dầu hạt nho, dầu cám gạo,… và các loại dầu được làm từ hạt. Các chuyên gia khuyên nên hạn chế ăn những loại dầu ăn đã qua chế biến này vì sợ chúng chứa nhiều omega-6, gây viêm và làm tăng mức cholesterol LDL. Vì vậy, nhiều người bị nhầm lẫn đó là dầu tốt cho sức khỏe và tiêu thụ nó nhưng thật ra chúng không giúp ích được gì cho chúng ta trong lúc ăn kiêng.

Ăn các loại rau giàu chất xơ

Ăn kiêng thành công 100% nếu bạn làm theo những điều này: Hãy để giảm cân không còn là 'nỗi sợ hãi' - Ảnh 5

Ảnh minh họa

Hầu hết các chuyên gia về chế độ ăn uống đều khuyên bạn nên ăn nhiều rau. Ăn rau có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh và chúng rất giàu chất chống oxy hóa, chất dinh dưỡng và chất xơ, có thể giúp bạn giảm cân. Ngoài ra, các vi khuẩn đường ruột có lợi như chất xơ, tạo điều kiện thuận lợi cho vận động ruột, vì vậy nó có hiệu quả trong việc ngăn ngừa táo bón có thể xảy ra trong quá trình ăn kiêng.

Ăn trái cây có lượng calo thấp

Ăn kiêng thành công 100% nếu bạn làm theo những điều này: Hãy để giảm cân không còn là 'nỗi sợ hãi' - Ảnh 6

Ảnh minh họa

Nhiều người sợ ăn trái cây khi họ đang ăn kiêng. Tất nhiên, có những loại trái cây chứa nhiều carbohydrate và đường, nhưng cũng có loại trái cây chứa nhiều chất vitamin và chất dinh dưỡng lành mạnh bao gồm cả chất xơ, vì vậy ăn trái cây để bổ sung dinh dưỡng khi ăn kiêng sẽ rất tốt. Nếu lượng calo của trái cây quá lớn, bạn có chọn ăn trái cây không chứa nhiều calo và giàu chất xơ.

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Từ khóa:   chế độ ăn kiêng Dinh dưỡng Thực phẩm

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