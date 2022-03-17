8 lợi ích tuyệt vời của đu đủ đối với sức khỏe và làn da

Cùng xem qua những lợi ích dưới đây để có cái nhìn cụ thể hơn về hiệu quả mà đu đủ mang lại cho cơ thể.

Được cho là có nguồn gốc từ Trung Mỹ, mọc dọc theo bờ biển Caribe, loài cây này được người Maya coi là linh thiêng vì các đặc tính chữa bệnh khác nhau của nó. Quả không phải là bộ phận duy nhất của cây được coi là có giá trị vì lá, hạt và hoa cũng có khả năng chữa bệnh. Người ta cũng nói rằng nhà du hành vĩ đại Christopher Columbus từng gọi nó là "trái cây của các thiên thần". Điều làm cho đu đủ trở thành một thành phần đáng kinh ngạc như vậy là nhờ sự hiện diện của enzyme papain cùng với các chất dinh dưỡng thiết yếu khác phối hợp với nhau để cung cấp cho bạn những gì tốt nhất từ ​​thiên nhiên.

Enzyme papain có trong đu đủ được biết là có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa bằng cách phân hủy protein. Do đó, một ly nước ép đu đủ thường được khuyên dùng như một biện pháp khắc phục cho các vấn đề liên quan đến tiêu hóa hoặc táo bón. Đu đủ cũng giàu chất xơ và hàm lượng nước, cả hai đều giúp ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy nhu động ruột.

Chống viêm

Ngoài papain, đu đủ còn chứa các enzym hiệu quả khác giúp chống viêm và thúc đẩy chữa lành vết bỏng. Đu đủ có men tiêu hóa cao, giúp hỗ trợ tiêu hóa.

Bệnh tim và ung thư

Đu đủ rất giàu chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng phyto có tác dụng chống lại các gốc tự do và do đó nó được cho là có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh tim và ung thư có thể xảy ra. Hàm lượng chất xơ, kali và vitamin giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Ăn nhiều đu đủ có thể giúp tăng sức khỏe tim mạch.

Bệnh tiểu đường

Nhiều nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc tiêu thụ đu đủ sống có thể giúp duy trì lượng đường trong máu và cholesterol vì hàm lượng chất xơ cao, do đó giúp kiểm soát bệnh tiểu đường. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Y sinh và Vật liệu Sinh học tại Đại học Mauritius, trà xanh và đu đủ lên men có tác dụng phòng ngừa bệnh tiểu đường. Ở một số vùng của Ấn Độ, đặc biệt là vùng Đông Bắc, hoa đu đủ được sử dụng như một biện pháp phòng chống bệnh tiểu đường.

Miễn dịch

Đu đủ là một nguồn cung cấp dồi dào vitamin A, B, C và K và được biết đến như một chất tăng cường miễn dịch tuyệt vời. Nó rất tốt cho sự phát triển của các mô cơ thể, bao gồm cả tóc và da; giúp duy trì collagen, protein cấu trúc của các mô liên kết. Người ta nói rằng một quả đu đủ cỡ trung bình có thể cung cấp cho bạn gấp đôi nhu cầu vitamin hàng ngày.

Làm sạch: Các chuyên gia làm đẹp cũng thường gợi ý sử dụng những lát đu đủ như một chất làm sạch da tự nhiên vì các enzym hoạt động rất kỳ diệu để loại bỏ tạp chất.

Viêm khớp: Đu đủ rất giàu khoáng chất như canxi, kali, magiê và đồng. Tiêu thụ thường xuyên giúp xây dựng ngân hàng canxi trong cơ thể và về lâu dài có thể giúp ích đối với bệnh viêm khớp.

Lá đu đủ được sử dụng phổ biến trong điều trị bệnh sốt xuất huyết, giúp tăng số lượng tiểu cầu. Tiến sĩ Anju Sood, một chuyên gia dinh dưỡng ở Bengaluru cho biết, “Sốt xuất huyết là một bệnh nhiễm trùng ảnh hưởng đến khối lượng lớn các tiểu cầu trong máu. Một bài thuốc đơn giản để lấy lại số lượng tiểu cầu là cho người bệnh uống một ly nước ép lá đu đủ bằng cách xay lá với một lượng nhỏ nước để chắt lấy nước cốt ”. Tuy nhiên, bệnh sốt xuất huyết có thể gây tử vong khi phát triển thành bệnh sốt xuất huyết Dengue làm tắt hệ tuần hoàn.

Giảm cân

Đu đủ chứa ít calo và do đó được chứng minh là lựa chọn hoàn hảo cho bữa sáng. Một khẩu phần ăn 140 gam trái cây chỉ chứa 60 calo, với tổng lượng chất béo là 0,4 gam, không có cholesterol, 15,7 gam carbohydrate và 2,5 gam chất xơ.

Tùy vào mục đích và nhu cầu cải thiện sức khỏe mà bạn có thể cân nhắc thêm đu đủ vào bữa ăn hàng ngày của mình. Đừng quên bổ sung các loại thực phẩm, trái cây khác để cơ thể thêm khỏe mạnh và luôn ở trong trạng thái tốt nhất.