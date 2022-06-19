7 thủ thuật thông minh có thể giúp bạn trong những tình huống cảm thấy khó chịu

Sống khỏe 19/06/2022 22:37

Đôi lúc bạn rơi vào những tình huống khiến cho bạn cảm thấy khó chịu trong người, nhưng lại không biết cách nào để giải quyết một cách nhanh chóng mà hiệu quả Sau đây chúng tôi sẽ chỉ cho bạn 7 thủ thuật thông minh giúp bạn thoát khỏi những tình huống trớ trêu.

Nếu bạn muốn phiêu lưu và khám phá thế giới với tất cả vẻ đẹp và sự kỳ thú của nó, bạn phải chấp nhận sự thật rằng có một số nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Tuy nhiên, nếu bạn được trang bị những kiến ​​thức đúng đắn thì sẽ không có gì có thể ngăn cản bạn tự do và tò mò.

1. Dùng kem đánh răng để làm giảm sưng tấy

7 thủ thuật thông minh có thể giúp bạn trong những tình huống cảm thấy khó chịu - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Bạn đã bị vấp ngón chân của mình, vì vậy nó sẽ là một trong những ngày như vậy. Nhưng trước khi tâm trạng của bạn hoàn toàn bị hủy hoại, có một phương pháp điều trị tại nhà có thể giúp bạn giảm sưng và giảm đau một chút. Lấy kem đánh răng và thoa một ít lên ngón chân không may của bạn. Kem đánh răng thảo dược đã được minh chứng là có tác dụng chống vi khuẩn và chống viêm đối với sức khỏe răng miệng của bạn, vì vậy nó cũng có thể giúp bạn giải quyết tình trạng dính này. Nó cũng có thể hữu ích cho những vết ong đốt.

 

2. Dùng ống tiêm để lấy kim ong, gai ra khỏi cánh tay

7 thủ thuật thông minh có thể giúp bạn trong những tình huống cảm thấy khó chịu - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Bạn đang tận hưởng thời tiết hoàn hảo, ngửi hoa, và - ouch! Một con ong tinh nghịch đã để lại ngòi trong cánh tay của bạn. Không cần phải hoảng sợ, đây là một cách đáng tin cậy để giải quyết vấn đề đó. Lấy một ống tiêm và dùng dao cắt hộp hoặc dao cắt bỏ phần mà kim đi vào da. Bây giờ sử dụng nó để hút sạch ngòi. Thì đấy, nó tốt như mới. Và hãy nhớ hành động nhanh chóng vì tốc độ là điều cốt yếu ở đây.

 

3. Dùng nước đá để làm dịu cơn đau nửa đầu

7 thủ thuật thông minh có thể giúp bạn trong những tình huống cảm thấy khó chịu - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Chúng tôi biết rằng chứng đau nửa đầu đôi khi có thể cảm thấy như tận thế, nhưng chúng tôi có một cách tiếp cận hợp lý lạnh như băng sẽ giúp bạn trong tình huống này. Lấy một túi rau đông lạnh từ tủ đông và đặt lên cổ. Lạnh có thể làm co mạch máu và hỗ trợ giảm sự truyền cơn đau lên não.

 

4. Sử dụng dầu em bé để dễ dàng tháo băng

7 thủ thuật thông minh có thể giúp bạn trong những tình huống cảm thấy khó chịu - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Vết thương của bạn cuối cùng đã lành nhưng phần khó vẫn còn phải đến. Bạn có thể nghĩ rằng mình có 2 lựa chọn: xé miếng băng đó ra bằng chuyển động nhanh hoặc chịu đựng từ từ, nhưng có một mẹo nhỏ ở đây. Bôi dầu em bé lên chỗ vết thương rồi để yên trong giây. Giờ đây, bạn có thể tận hưởng cách tháo băng không đau - một miếng bánh.

 

5. Các bài tập về mắt giúp bạn hết mệt mỏ và mờ mắt

7 thủ thuật thông minh có thể giúp bạn trong những tình huống cảm thấy khó chịu - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Bạn đã dành vài giờ đồng hồ để xem chương trình truyền hình yêu thích của mình và bây giờ mắt bạn trông đỏ hơn quả cà chua? Đúng, chúng tôi cảm nhận được bạn. Tuy nhiên, tập luyện nhanh không chỉ có lợi cho bắp tay của bạn mà còn có thể giúp bạn giảm mờ mắt, mỏi mắt và tăng độ nhạy sáng. Nhìn trái và phải nhiều lần mà không cần di chuyển đầu. Sau đó nhìn lên và xuống. Lặp lại bài tập này một vài lần và bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt.

 

6. Bôi mật ong hay đường lên phần lưỡi bị bỏng

7 thủ thuật thông minh có thể giúp bạn trong những tình huống cảm thấy khó chịu - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Nếu bạn đã bị bỏng lưỡi vì đồ uống nóng, đừng gọi cho sở cứu hỏa. Chúng tôi có một giải pháp ngọt ngào cho tình trạng khó khăn của bạn, theo đúng nghĩa đen. Thêm một khối đường hoặc một thìa mật ong vào lưỡi của bạn. Mật ong là một vũ khí đã được chứng minh để chống bỏng, nhưng hãy nhớ đánh răng sau đó vì tất cả vị ngọt đó có thể gây ra một số sâu răng.

 

7. Mở to mắt ra để khỏi khóc

7 thủ thuật thông minh có thể giúp bạn trong những tình huống cảm thấy khó chịu - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Bạn đang xem Titanic với đối tác của mình và một cảnh đi bè nào đó xuất hiện trên màn hình - bạn cảm thấy mắt mình ướt hơn ngay giây phút nhưng bạn muốn giữ bình tĩnh. Hãy mở to mắt, căng cơ mặt và ngửa cằm lên - điều đó sẽ giúp giảm bớt nước mắt, anh bạn ạ. Hay chỉ để cảm xúc của bạn làm chủ bánh xe.

Bạn biết những thủ thuật thông minh nào khác có thể giúp bạn trong lúc gặp khó khăn? Chia sẻ chúng với chúng tôi trong một bình luận.

Theo Bright Side.

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