Những thủ thuật tâm lý để giảm cân có vẻ phi lý nhưng thực sự hiệu quả

Sống khỏe 07/04/2022 09:45

Ăn kiêng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Bạn nghĩ rằng mục tiêu chính chỉ là bắt đầu ăn thức ăn lành mạnh, nhưng điều khó khăn là bạn phải áp dụng những thói quen ăn kiêng mới. Để làm cho quá trình giảm thêm số cân đó dễ dàng hơn cho bạn, đây sẽ là 6 thủ thuật mà chưa ai nói với bạn. Lưu lại ngay để sở hữu một body "hết nước chấm".

Những thủ thuật tâm lý để giảm cân có vẻ phi lý nhưng thực sự hiệu quả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1. Khi bạn đi ăn ở ngoài, hãy luôn chọn phần nhỏ nhất có sẵn

Hãy dành thời gian của bạn để đọc menu. Ngay cả khi đó là nơi họ bán bánh mì kẹp thịt và thực phẩm không lành mạnh khác, hãy chọn phần nhỏ nhất mà họ có (bánh mì kẹp thịt mini, bắp rang bơ, bánh pizza nhỏ hoặc món salad nhẹ). Theo các nghiên cứu gần đây, những người không gọi món chính của mình có xu hướng ăn tất cả mọi thứ trên bàn ngay cả khi họ đã no.

2. Hãy lạc quan hơn! Mọi suy nghĩ tích cực đều quan trọng

Những thủ thuật tâm lý để giảm cân có vẻ phi lý nhưng thực sự hiệu quả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ý tưởng là chỉ tập trung vào những suy nghĩ tốt và lặp lại các mục tiêu của bạn theo cách tích cực như thể chúng là thần chú của bạn. Ví dụ: "Tôi đã giảm được nửa cân! Thật tuyệt vời!", "Chậm mà chắc!", "Tôi chỉ có thể ăn phần tôi đã lấy.", "Tôi có thể nói KHÔNG với món tráng miệng". Những cụm từ lạc quan như vậy sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình với một thái độ tích cực.

3. Đi ăn một mình tốt hơn ăn cùng công ty

Khi bạn bắt đầu thay đổi chế độ ăn uống của mình, bạn thường muốn bạn bè và gia đình giúp đỡ bạn trên con đường này. Tuy nhiên, khoa học đã chứng minh rằng những người ăn theo nhóm sẽ ăn nhiều hơn. Điều này xảy ra bởi vì bạn dành nhiều thời gian hơn ở bàn và ngoài ra, trong khi nói và cười, bạn không thể kiểm soát được mình đã ăn bao nhiêu.

Không có nghĩa là bạn nên ăn một mình mọi lúc, nhưng hãy cố gắng chỉ mang đến bàn những gì bạn sẽ ăn, phần cá nhân của bạn để bạn luôn có thể trò chuyện vui vẻ mà không phải lo lắng về số lượng bạn ăn.

4. Nếu bạn đói, hãy ngửi chuối

Những thủ thuật tâm lý để giảm cân có vẻ phi lý nhưng thực sự hiệu quả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Điều này nghe có vẻ hơi điên rồ, nhưng thực tế đã được chứng minh rằng thực phẩm có mùi như táo, bạc hà hoặc chuối có thể đánh lừa não bộ của bạn và khiến nó tin rằng bạn đang ăn.

Một nghiên cứu liên quan đến 3.000 tình nguyện viên ngửi những thức ăn này khi họ đói thấy rằng cảm giác thèm ăn của họ giảm đi và kết quả sớm được phản ánh trên thang đo. Tuyệt vời quá, có phải không ?!

5. Màu xanh là màu yêu thích mới của bạn.

Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng màu xanh lam làm giảm cảm giác thèm ăn. Vì vậy, hãy thử một số thay đổi như trang trí bàn của bạn với khăn trải bàn màu xanh lam, khăn ăn màu xanh lam, đĩa màu xanh lam.

Đây được gọi là tâm lý của màu sắc, và có những màu thực sự kích thích sự thèm ăn của bạn. Nhưng màu xanh lam sẽ làm điều ngược lại cho bạn.

6. Ăn trước gương

Những thủ thuật tâm lý để giảm cân có vẻ phi lý nhưng thực sự hiệu quả - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Có thể bạn sẽ nói điều đó thật nực cười, nhưng các sự thật khoa học đảm bảo rằng vừa ăn vừa ngắm mình trong gương sẽ giảm lượng thức ăn bạn ăn xuống còn một phần ba.

Theo Brightside

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