Bụng mỡ tuổi trung niên, nguyên nhân là do ‘thứ này’ à?

Theo “Báo cáo Chất lượng Cuộc sống 2021” do Cục Thống kê Quốc gia công bố gần đây, tỷ lệ béo phì vào năm 2020, khi bùng phát COVID-19 là 38,3%, tăng 4,5% so với năm trước. Đặc biệt, tỷ lệ béo phì ở nam giới là 48%, tăng mạnh so với mức 41,8% của năm trước. Theo độ tuổi, chúng ta thấy có sự gia tăng lớn ở độ tuổi 30 (41,6%), độ tuổi 40 (39%) và độ tuổi 50 (40,2%).

Bản thân rượu đã là một vấn đề vì nó có hàm lượng calo cao, nhưng vấn đề lớn hơn ở đây là rượu cản trở quá trình trao đổi chất của cơ thể. Rượu được hấp thụ nhanh chóng vào cơ thể và được sử dụng như một nguồn năng lượng đầu tiên, nếu bạn cứ tiếp tục uống rượu, nguồn năng lượng này sẽ tràn ra ngoài và cuối cùng cơ thể chúng ta sẽ tích trữ chất béo để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp. Nói cách khác, các chất dinh dưỡng chính như chất béo tích tụ trong cơ thể là nguyên nhân chính dẫn đến việc gia tăng tỷ lệ bụng mỡ.

Ảnh minh họa

Viện trưởng Jeon Yong Joon của Bệnh viện Trung ương Dasarang, chuyên về các bệnh do rượu được Bộ Y tế và Phúc lợi chỉ định, cho biết rằng: "Nguyên nhân khiến tình trạng béo phì ở nam giới tuổi trung niên gia tăng là do lượng hoạt động đã giảm đáng kể như làm việc tại nhà, hạn chế các hoạt động do giới hạn số người và một trong những lý do chính là sự thay đổi trong xu hướng uống rượu. Do đại dịch COVID-19 nên mọi người thường uống rượu tại nhà và rượu một mình.”