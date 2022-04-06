Thức uống này có thể giúp bạn tăng cường sức khoẻ của gan trong 72 giờ và giảm được 4kg

Để giúp cơ thể khỏe mạnh các bạn thỉnh thoảng nên tăng cường sức khỏe cho gan. Thức uống giải độc sau đây có thể giúp ích cho gan của bạn.
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Gan
Gan lớn hơn nhiều so với mọi người nghĩ. Cơ quan này nằm dưới phổi và thực hiện các chức năng quan trọng trong cơ thể con người. Gan có nhiệm vụ thanh lọc, điều hòa máu và loại bỏ các chất cặn, chất thải có trong máu. Và cái này có thể tái sử dụng hoặc được phân loại lại. Gan cũng có các chức năng quan trọng khác. Ví dụ, cơ quan này có nhiệm vụ hấp thụ và lưu trữ các chất dinh dưỡng từ thức ăn.
Ngoài ra, nó cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giải rượu. Gan làm cho rượu phân hủy và không gây hại đối với cơ thể của chúng ta. Điều cần lưu ý là gan có thể dễ dàng thực hiện chức năng này với một lượng nhỏ rượu, nhưng với một lượng lớn rượu có thể làm tổn thương gan vĩnh viễn.
Nhiều người không biết rằng gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất trong việc giảm cân. Tăng cường gan có thể giúp bạn giảm cân.
Phương pháp
Uống nước này ba lần một ngày trong ba ngày liên tục. Và trong 3 ngày này đừng ăn quá no. Ví dụ, khi bạn đang ăn kiêng để giảm cân thì nên uống thêm thức uống này.
Nguyên liệu:
- Nước cốt của 3 quả chanh
- 1 chén rau mùi tây cắt nhỏ
- 5 miếng cần tây
- 6 cốc nước
Cách làm
Cho nước cốt chanh, rau mùi tây và cần tây vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn. Bạn có thể làm lặp đi lặp thức uống giải độc này sau 7 đến 10 ngày.