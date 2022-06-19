5 lý do tại sao bạn nên sống gần biển

Bạn đã bao giờ gặp một người ghét biển chưa? Ý nghĩ lạ đúng không? Đối với hầu hết chúng ta, biển là nơi chúng ta yêu thích và bị thu hút nhiều lần. Đối với hầu hết mọi người, bãi biển gắn liền với tự do, vẻ đẹp và hạnh phúc. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi phần lớn mọi người thích đi nghỉ ở bãi biển. Sự nhiệt tình chung đối với các khối nước lớn không phải là chủ nghĩa cảm tính thuần túy, mà là khoa học thuần túy. Bởi vì biển đã được chứng minh là giúp chúng ta cảm thấy tốt hơn - tại đây bạn có thể tìm hiểu lý do tại sao:

Cảm giác về không gian và khoảng cách vô tận là điều thật hấp dẫn. Bạn nhìn ra biển và dường như không có gì cản đường chân trời. Bạn có thể bị lạc ở phía xa và tìm lại chính mình. Hãy mơ và quên đi cuộc sống thường ngày. Không gì có thể chế ngự được biển cả, và sức mạnh này dường như được chuyển giao cho bạn. Hãy tận hưởng sự tự do này!

Điều tốt cho sức khỏe của biển là hàm lượng muối trong nước. Mỗi khi bạn xuống biển, bạn đang làm một điều gì đó tốt cho cơ thể của mình, vì điều này giúp loại bỏ các tế bào da chết và giúp da săn chắc và mềm mại hơn. Nước biển cũng có tác dụng chống viêm và khử trùng. Tóc thậm chí còn được nuôi dưỡng từ thành phần muối. Tuy nhiên, bạn nên gội sạch muối sau đó, vì muối để càng lâu trên tóc càng làm khô tóc và da đầu. Một yếu tố sức khỏe chính khác là không khí. Nó là nơi tinh khiết nhất của tất cả các biển. Ở đây bạn đã tránh xa không khí ô nhiễm thông thường và muối trong không khí tốt cho đường hô hấp của bạn bằng cách giữ ẩm màng nhầy và cải thiện lưu lượng máu đến đường thở.

Giảm căng thẳng

Chuông đồng hồ báo thức reo, thức dậy, tắm rửa, ăn uống, ra khỏi nhà, đi làm, email, điện thoại, cuộc hẹn, sau giờ làm việc, mua sắm, ăn tối, dọn dẹp, hít thở - xong. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta được làm theo nhịp và đòi hỏi chúng ta phải hoạt động. Một số tác động nhân tạo đang đè lên chúng ta… Mặt khác, biển lặng, một vùng rộng lớn không gì có thể đè lên được. Với tầm nhìn đến chân trời rộng lớn, chúng ta không còn phải xử lý thông tin mà có thể đơn giản trải nghiệm bằng tất cả các giác quan của mình. Đặc biệt, phổ sóng ánh sáng màu xanh lam của biển có tác dụng làm dịu và thậm chí là thư giãn.

Giảm căng thẳng

Ảnh hưởng đến bộ não của chúng ta

Có một nghiên cứu rất thú vị khác đã xem xét ảnh hưởng của biển đối với tình trạng sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta. Nghiên cứu cho thấy rằng phần lớn người dân ở vùng nội địa cảm thấy khá "tầm thường", trong khi những người ở ven biển cảm thấy rất thoải mái. Trong số những thứ khác, tác động của biển đối với não của chúng ta là nguyên nhân dẫn đến điều này: Với tất cả các đặc tính và ảnh hưởng của nó, biển nói chung kích thích não bộ của chúng ta sản xuất serotonin, oxytocin và dopamine - một loại cocktail tuyệt vời của các hormone hạnh phúc! Nó cũng kích thích khu vực trong não, nơi cần thiết để tạo ra những ký ức đẹp và sự cân bằng.

Khiến chúng ta khỏe mạnh hơn

Ảnh hưởng của biển không chỉ làm giảm bớt các vấn đề về sức khỏe mà còn khiến chúng ta trở nên khỏe khoắn hơn nói chung. Ngay cả khi ngắm nhìn biển trong thời gian ngắn cũng đã được chứng minh là có thể tăng khả năng tập trung của chúng ta. Sau một thời gian dài ở biển, chúng tôi thậm chí còn hoạt động hiệu quả hơn về mặt thể chất. Đi bộ trên bãi biển cũng mệt mỏi như chạy bộ mà chúng tôi không nhận thấy, do nền đất yếu và gió mạnh. Đó cũng là một cách để tập thể dục.