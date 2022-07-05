Bỏ bữa sáng có gây gan nhiễm mỡ không? Câu trả lời ai cũng bất ngờ!

Những người bị gan nhiễm mỡ và không bị béo phì trong khảo sát này đều có đặc điểm chung là không có thói quen ăn sáng, thường có khả năng mắc gan nhiễm mỡ cao do bỏ bữa sáng.

Vào thời điểm này, nếu bạn ăn sáng đúng giờ, lượng đường từ bữa ăn sẽ đi vào máu, và sau đó glucose được đóng gói thành glycogen của hàng nghìn monosaccharide. Glycogen gan đã được giải phóng sẽ được bổ sung trở lại, và cơ thể sẽ đi vào hoạt động bình thường và tiếp tục trao đổi chất. Tuy nhiên, nếu không kịp thời bổ sung glycogen trong gan từ việc ăn uống thì vị trí đóng quân glycogen sẽ bị mỡ lợi dụng và lắng đọng trong gan, lâu ngày hình thành gan nhiễm mỡ.

Bữa sáng thường cách bữa tối hôm trước hơn 12 tiếng, do tiêu tốn nhiều năng lượng nên lượng đường trong máu giảm xuống, lúc này, các enzym phân giải glycogenolytic sẽ giải phóng glycogen dự trữ trong gan và giải phóng hàng nghìn glucose vào máu.

Nếu thường xuyên bị chất béo chiếm giữ, gan sẽ mất đi lớp đường bảo vệ trên gan, tăng khả năng bị nhiễm vi khuẩn, vi-rút và không có gì ngạc nhiên khi gan dễ xảy ra các tổn thương.

Những người béo phì rất dễ bị gan nhiễm mỡ. Trên thực tế, ngoài béo phì dễ dẫn đến gan nhiễm mỡ thì còn nhiều nguyên nhân khác cũng có thể khiến gan nhiễm mỡ. Ví dụ, thường xuyên bỏ bữa sáng có khả năng cao bị gan nhiễm mỡ, điều này cũng cần được chú ý và coi trọng.

Còn những nguyên nhân nào khác dễ bị gan nhiễm mỡ?

Cơ cấu khẩu phần ăn không hợp lý: Ăn quá nhiều thực phẩm giàu chất béo, nhiều calo.

Ăn quá nhiều thực phẩm giàu chất béo, nhiều calo. Thói quen ăn uống không tốt: ăn quá no, ăn vặt, đồ ngọt và thịt, thường xuyên ăn khuya và các thói quen ăn uống không tốt khác.

ăn quá no, ăn vặt, đồ ngọt và thịt, thường xuyên ăn khuya và các thói quen ăn uống không tốt khác. Lối sống ít vận động: Cơ thể con người chủ yếu tiêu hao lượng calo dư thừa thông qua hoạt động thể chất, lượng calo không được tiêu thụ hết sẽ chuyển hóa thành chất béo tích trữ.

Cơ thể con người chủ yếu tiêu hao lượng calo dư thừa thông qua hoạt động thể chất, lượng calo không được tiêu thụ hết sẽ chuyển hóa thành chất béo tích trữ. Lạm dụng rượu bia: Tuy uống một lượng ít không làm tăng tỷ lệ mắc gan nhiễm mỡ nhưng nếu uống quá nhiều thì chắc chắn sẽ gây tổn thương gan.

Tuy uống một lượng ít không làm tăng tỷ lệ mắc gan nhiễm mỡ nhưng nếu uống quá nhiều thì chắc chắn sẽ gây tổn thương gan. Di truyền: Những người mắc bệnh béo phì, tiểu đường, tăng mỡ máu, tăng huyết áp, bệnh mạch vành, tai biến mạch máu não, gia đình có tiền sử gan nhiễm mỡ rất dễ bị gan nhiễm mỡ.

Bị gan nhiễm mỡ thì càng không được bỏ bữa sáng

Một nghiên cứu gần đây của các học giả từ Bệnh viện trực thuộc đầu tiên của Trường Đại học Y khoa Chiết Giang cho thấy nếu bạn bị gan nhiễm mỡ và bỏ bữa sáng, nguy cơ tử vong do tim mạch sẽ tăng gần gấp đôi. Nguy cơ tử vong do bệnh mạch máu não tăng 4,5 lần.

Cần đảm bảo lượng calo và thức ăn đa dạng cho bữa sáng, bổ sung rau và trái cây một cách hợp lý; kiểm soát chặt chẽ lượng calo trong bữa tối, đặc biệt nên ăn ít thức ăn có hàm lượng calo cao, không nên ăn trái cây và sữa. sau bữa tối.

Cùng ăn sáng đầy đủ và tránh xa gan nhiễm mỡ nhé!