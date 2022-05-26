Những lợi ích bất ngờ đến từ "nhảy múa": Giúp giảm chứng trầm cảm, lo âu

Sống khỏe 26/05/2022 11:35

Một nghiên cứu mới cho thấy nhảy múa làm giảm các triệu chứng trầm cảm và lo lắng, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống.

Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Drexel ở Philadelphia đã tiến hành một cuộc nghiên cứu để tìm hiểu xem việc nhảy múa ảnh hưởng như thế nào đến các triệu chứng lo âu và kiểm soát cơn đau mãn tính. Nghiên cứu bao gồm 32 bệnh nhân tâm thần phân liệt nhập viện tại một bệnh viện tâm thần. 

Nhóm nghiên cứu chia ngẫu nhiên những người này tham gia thành hai nhóm, một nhóm được thực hiện liệu pháp ngôn ngữ để giảm bớt các triệu chứng lo lắng và một nhóm được thực hiện liệu pháp nhảy múa. Sau khi điều trị, nhóm nghiên cứu đã phỏng vấn những người tham gia và điều tra tâm lý lo lắng, chất lượng cuộc sống và mức độ thể hiện bản thân của họ.

Những lợi ích bất ngờ đến từ 'nhảy múa': Giúp giảm chứng trầm cảm, lo âu - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Kết quả cho thấy những người tham gia trong nhóm thực hiện liệu pháp nhảy múa có các triệu chứng như âm thanh ảo (hiện tượng nghe thấy gì đó do ảo giác), rối loạn nhân cách hoang tưởng (paranoia) và chứng ảo tưởng đã giảm hẳn so với nhóm còn lại. Ngoài ra, những người tham gia liệu pháp nhảy múa thể hiện nhiều cảm xúc hơn và giảm mức độ tiêu cực về mặt tâm lý. 

Nhóm nghiên cứu cho biết: "Nghiên cứu này chứng minh rằng nhảy múa có thể làm giảm các triệu chứng trầm cảm và lo lắng, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống của những người bị rối loạn nhận thức như bệnh Alzheimer." Người đứng đầu cuộc nghiên cứu là tiến sĩ Jacqueline Bionon - chuyên gia trị liệu tâm lý bằng nghệ thuật cho biết: “Nhảy múa không phải là một hoạt động đơn điệu như các hoạt động thể chất khác, nó là sự thể hiện của bản thân.”

Những lợi ích bất ngờ đến từ 'nhảy múa': Giúp giảm chứng trầm cảm, lo âu - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Ngoài ra, theo kết quả của một nghiên cứu liên quan được công bố trên Tạp chí "Cochrance library" vào năm 2013, nhảy múa có hiệu quả khoảng 20% trong việc giảm các triệu chứng lo lắng ở bệnh nhân tâm thần phân liệt.

Tiến sĩ Andella Grayson - Chủ tịch Hiệp hội Trị liệu Tâm lý bằng Nhảy múa Hoa Kỳ cho biết: “Mọi thứ chúng ta trải qua đều in sâu, nằm trong cơ thể chúng ta. Nếu di chuyển cơ thể thông qua điệu nhảy, những cảm xúc ẩn giấu trong cơ thể có thể được giải tỏa. Nhảy múa tại nhà làm giảm các triệu chứng lo âu và mang lại nhiều tác dụng tốt, nhưng nếu bạn nhận được lời khuyên từ một chuyên gia trị liệu về chuyển động của việc nhảy múa một cách bài bản thì nó thậm chí còn hiệu quả hơn."

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Từ khóa:   Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày liệu pháp trị liệu bằng nhảy múa giảm trầm cảm

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