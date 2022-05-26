Phụ nữ tuổi trung niên thường lo ngại về ngoại hình bị biến dạng khi càng lớn tuổi - Duy trì tư thế đúng và chăm sóc sớm sẽ giữ được vóc dáng đẹp

Sống khỏe 26/05/2022 06:25

Càng lớn tuổi, xướng khớp càng thoái hoá. Nhưng nếu biết cách điều chỉnh các tư thế đúng đắn và biết cách chăm sóc cột sống và các khớp thì vóc dáng sẽ luôn đẹp chuẩn như thời còn trẻ.

Có nhiều phụ nữ vóc dáng nuột nà, khoẻ khoắn ngay cả khi đã ở tuổi trung niên. Một phần họ luôn tập luyện thể dục thể thao và ăn uống khoa học, một lý do khác là họ biết cách chăm sóc các khớp và cột sống của mình. Nếu không chú ý đến những vị trí đó ngay khi luôn ăn uống điều độ và luyện tập đều đặn thì vóc dáng vẫn bị ảnh hưởng. Cần kiểm tra xương khớp và cột sống để tránh biến dạng xương và phát triển một số bệnh xấu.

Ngay bây giờ hãy luôn chú ý đến bờ vai của mình mỗi ngày

Phụ nữ tuổi trung niên thường lo ngại về ngoại hình bị biến dạng khi càng lớn tuổi - Duy trì tư thế đúng và chăm sóc sớm sẽ giữ được vóc dáng đẹp - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Khi đi bộ cần giữ cho lưng và vai luôn thẳng. Mọi người nên cố gắng giữ tư thế thẳng lưng trong cuộc sống hàng ngày. Thói quen này có tác dụng ngăn ngừa các vấn đề về lưng bằng cách phân tán trọng lực lên cột sống. Ngoài ra còn giúp ngăn ngừa thoái hóa thoát vị đĩa đệm hoặc hẹp ống sống xảy ra khi càng lớn tuổi. Điều đặc biệt trong thói quen thẳng lưng và thẳng vai là nâng cao sự tự tin. Vươn vai có tác dụng về mặt tâm lý giúp nâng cao lòng tự trọng. Tư thế thẳng lưng và vai này sẽ có lợi hơn tư thế khom người khi giao tiếp với đối phương.

Luôn quan sát sự thay đổi của cơ thể để tác động nhanh chóng, làm chậm quá trình thoái hoá vì tuổi cao

Phụ nữ tuổi trung niên thường lo ngại về ngoại hình bị biến dạng khi càng lớn tuổi - Duy trì tư thế đúng và chăm sóc sớm sẽ giữ được vóc dáng đẹp - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Trung niên là độ tuổi tư thế cơ thể dần suy sụp. Có thể dễ dàng nhận thấy từ tư thế cơ thể trở nên xấu hơn và từ những thay đổi của cơ thể trong thời kỳ mãn kinh. Đặc biệt, phụ nữ trung niên thường lo lắng về chứng loãng xương khi lượng estrogen (nội tiết tố nữ) - chất bảo vệ xương khi họ còn trẻ, giảm đáng kể hoặc biến mất. Đĩa đàn hồi kết nối xương với cột sống cũng trở nên mỏng hơn khi bị lão hóa. Những thay đổi tự nhiên của cơ thể có thể dẫn đến tư thế chùng xuống. Chỉnh sửa tư thế ngay một cách có chủ ý có thể khiến bạn trông thon thả, đầy đặn và khoẻ khoắn.

Nếu nhận thấy cơ thể ở tư thế cong, hãy nghi ngờ mắc bệnh cột sống

Phụ nữ tuổi trung niên thường lo ngại về ngoại hình bị biến dạng khi càng lớn tuổi - Duy trì tư thế đúng và chăm sóc sớm sẽ giữ được vóc dáng đẹp - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Khi càng lớn tuổi, cột sống có thể bị biến dạng. Thông thường nếu có cơn đau, bạn sẽ đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng có một số trường hợp cột sống bị thoái hoá từ từ mà không có bất kỳ triệu chứng đau đớn nào. Hẹp ống sống cũng cần được chú ý. Khi các cơ và dây chằng xung quanh cột sống già yếu đi, ống cột sống - lối đi của các dây thần kinh cột sống đi qua, cũng bị thu hẹp lại. Bạn có thể bị đau lưng hoặc đau chân, nhưng cũng có thể bạn không cảm thấy đau rõ ràng.

Suy giảm mật độ cơ và xương, cột sống bị lão hóa, có thể phải đối mặt với 3 ảnh hưởng lớn

Phụ nữ tuổi trung niên thường lo ngại về ngoại hình bị biến dạng khi càng lớn tuổi - Duy trì tư thế đúng và chăm sóc sớm sẽ giữ được vóc dáng đẹp - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Phụ nữ phải đối mặt với ba ảnh hưởng lớn từ tình trạng mất cân bằng nội tiết tố do mãn kinh. Từ 40 tuổi, các cơ giảm dần tự nhiên và mật độ xương cũng giảm theo. Sự lão hóa của cột sống cũng bắt đầu từ đây. Nếu bạn không chú ý đến thực phẩm ăn mỗi ngày và việc tập thể dục, các triệu chứng về cột sống sẽ tăng nhanh đáng kể. Nếu duy trì thói quen ngồi xổm trong thời gian dài, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến tư thế cơ thể và các khớp.

Buổi sáng nên hấp thụ ánh nắng mặt trời khoảng 20 phút và chú ý đến thức ăn giàu canxi và protein

Phụ nữ tuổi trung niên thường lo ngại về ngoại hình bị biến dạng khi càng lớn tuổi - Duy trì tư thế đúng và chăm sóc sớm sẽ giữ được vóc dáng đẹp - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Mặc dù phụ nữ trung niên phải đối mặt với ba yếu tố xấu trên, nhưng tình trạng thiếu hụt vitamin D và canxi - những chất có liên quan đến sức khỏe của xương, cũng rất nghiêm trọng. Để tổng hợp vitamin D, tốt nhất bạn nên tắm nắng từ 20~30 phút vào buổi sáng mà không cần thoa kem chống nắng. Các loại cá có xương mềm có thể ăn được chứa nhiều canxi. Nên tăng cường cơ bắp bằng các thực phẩm giàu protein như thịt, trứng, đậu. Điều chỉnh tư thế đúng đắn và kết hợp tập thể dục thường xuyên, chẳng hạn như đi bộ. Tuổi trung niên tốt có thể dẫn đến một tuổi già khỏe mạnh.

4 loại thực phẩm giúp giảm và cải thiện tình trạng viêm khớp dạng thấp

4 loại thực phẩm giúp giảm và cải thiện tình trạng viêm khớp dạng thấp

Viêm khớp dạng thấp tuy không nguy hiểm, nhưng nếu không chữa trị sớm và kiểm soát kỹ thì sẽ gây khó khăn trong cuộc sống thường ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày thoái hoá xương khớp duy trì tư thế đúng

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 7 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 14 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 4 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?