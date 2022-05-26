Phụ nữ tuổi trung niên thường lo ngại về ngoại hình bị biến dạng khi càng lớn tuổi - Duy trì tư thế đúng và chăm sóc sớm sẽ giữ được vóc dáng đẹp

Có nhiều phụ nữ vóc dáng nuột nà, khoẻ khoắn ngay cả khi đã ở tuổi trung niên. Một phần họ luôn tập luyện thể dục thể thao và ăn uống khoa học, một lý do khác là họ biết cách chăm sóc các khớp và cột sống của mình. Nếu không chú ý đến những vị trí đó ngay khi luôn ăn uống điều độ và luyện tập đều đặn thì vóc dáng vẫn bị ảnh hưởng. Cần kiểm tra xương khớp và cột sống để tránh biến dạng xương và phát triển một số bệnh xấu.

Luôn quan sát sự thay đổi của cơ thể để tác động nhanh chóng, làm chậm quá trình thoái hoá vì tuổi cao

Khi đi bộ cần giữ cho lưng và vai luôn thẳng. Mọi người nên cố gắng giữ tư thế thẳng lưng trong cuộc sống hàng ngày. Thói quen này có tác dụng ngăn ngừa các vấn đề về lưng bằng cách phân tán trọng lực lên cột sống. Ngoài ra còn giúp ngăn ngừa thoái hóa thoát vị đĩa đệm hoặc hẹp ống sống xảy ra khi càng lớn tuổi. Điều đặc biệt trong thói quen thẳng lưng và thẳng vai là nâng cao sự tự tin. Vươn vai có tác dụng về mặt tâm lý giúp nâng cao lòng tự trọng. Tư thế thẳng lưng và vai này sẽ có lợi hơn tư thế khom người khi giao tiếp với đối phương.

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Trung niên là độ tuổi tư thế cơ thể dần suy sụp. Có thể dễ dàng nhận thấy từ tư thế cơ thể trở nên xấu hơn và từ những thay đổi của cơ thể trong thời kỳ mãn kinh. Đặc biệt, phụ nữ trung niên thường lo lắng về chứng loãng xương khi lượng estrogen (nội tiết tố nữ) - chất bảo vệ xương khi họ còn trẻ, giảm đáng kể hoặc biến mất. Đĩa đàn hồi kết nối xương với cột sống cũng trở nên mỏng hơn khi bị lão hóa. Những thay đổi tự nhiên của cơ thể có thể dẫn đến tư thế chùng xuống. Chỉnh sửa tư thế ngay một cách có chủ ý có thể khiến bạn trông thon thả, đầy đặn và khoẻ khoắn.

Nếu nhận thấy cơ thể ở tư thế cong, hãy nghi ngờ mắc bệnh cột sống

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Khi càng lớn tuổi, cột sống có thể bị biến dạng. Thông thường nếu có cơn đau, bạn sẽ đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng có một số trường hợp cột sống bị thoái hoá từ từ mà không có bất kỳ triệu chứng đau đớn nào. Hẹp ống sống cũng cần được chú ý. Khi các cơ và dây chằng xung quanh cột sống già yếu đi, ống cột sống - lối đi của các dây thần kinh cột sống đi qua, cũng bị thu hẹp lại. Bạn có thể bị đau lưng hoặc đau chân, nhưng cũng có thể bạn không cảm thấy đau rõ ràng.

Suy giảm mật độ cơ và xương, cột sống bị lão hóa, có thể phải đối mặt với 3 ảnh hưởng lớn

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Phụ nữ phải đối mặt với ba ảnh hưởng lớn từ tình trạng mất cân bằng nội tiết tố do mãn kinh. Từ 40 tuổi, các cơ giảm dần tự nhiên và mật độ xương cũng giảm theo. Sự lão hóa của cột sống cũng bắt đầu từ đây. Nếu bạn không chú ý đến thực phẩm ăn mỗi ngày và việc tập thể dục, các triệu chứng về cột sống sẽ tăng nhanh đáng kể. Nếu duy trì thói quen ngồi xổm trong thời gian dài, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến tư thế cơ thể và các khớp.

Buổi sáng nên hấp thụ ánh nắng mặt trời khoảng 20 phút và chú ý đến thức ăn giàu canxi và protein

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Mặc dù phụ nữ trung niên phải đối mặt với ba yếu tố xấu trên, nhưng tình trạng thiếu hụt vitamin D và canxi - những chất có liên quan đến sức khỏe của xương, cũng rất nghiêm trọng. Để tổng hợp vitamin D, tốt nhất bạn nên tắm nắng từ 20~30 phút vào buổi sáng mà không cần thoa kem chống nắng. Các loại cá có xương mềm có thể ăn được chứa nhiều canxi. Nên tăng cường cơ bắp bằng các thực phẩm giàu protein như thịt, trứng, đậu. Điều chỉnh tư thế đúng đắn và kết hợp tập thể dục thường xuyên, chẳng hạn như đi bộ. Tuổi trung niên tốt có thể dẫn đến một tuổi già khỏe mạnh.