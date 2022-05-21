Ét-ô-ét: Vừa tập thể dục vừa đeo tai nghe, khả năng vi khuẩn phát triển trong tai rất cao, gây viêm nhiễm nặng

Khi tập thể dục, hãy tháo tai nghe xuống một lúc. Tập thể dục đeo tai nghe sẽ làm tăng nguy cơ bị viêm tai ngoài.

Cơ thính giác bên ngoài (con đường dẫn từ tai đến màng nhĩ), là một trong những nơi có tỷ lệ nhiễm vi khuẩn trên da rất cao. Đặc biệt khi độ ẩm và nhiệt độ tăng cao, chúng càng dễ bị nhiễm trùng. Giáo sư Moon Il-joon thuộc Khoa Tai Mũi Họng tại Bệnh viện Samsung ở Seoul, Hàn Quốc cho biết: “Khi tập thể dục, phần tai cũng sẽ đổ mồ hôi, khi đeo tai nghe thì không có sự thông thoáng trên vùng da tai nên cả độ ẩm và nhiệt độ đều tăng lên. Môi trường ẩm trong tai là môi trường rất tốt để vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi phát triển”. Nếu tai nghe không sạch sẽ càng làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm nhiễm.

Ảnh minh họa Khi bị viêm tai ngoài, người bệnh sẽ bị ngứa, có cảm giác bí tắc trong tai như lỗ tai bị nghẹt và đau. Cơn đau đặc biệt trầm trọng hơn khi nhai, ngáp hoặc kéo vành tai. Nếu tình trạng này trở nên tồi tệ hơn, người bệnh còn có thể ngửi thấy mùi hôi từ tai và không thể nghe rõ. Nhiều người thường có thói quen ngoáy tai bằng tăm bông hoặc móng tay vì ngứa tai, nhưng mọi người cần phải hết sức cẩn thận vì lúc này nếu bị viêm tai ngoài tai thì việc làm trên có thể gây nhiễm trùng thứ phát.

Ảnh minh họa Tốt nhất bạn nên tránh sử dụng tai nghe khi tập thể dục, nhưng nếu phải sử dụng chúng, hãy sử dụng trong khoảng thời gian ngắn hoặc ngừng nghỉ luân phiên, quan trọng hơn hết là luôn giữ cho tai và tai nghe sạch sẽ. Nếu bạn đổ mồ hôi khi tập thể dục, hãy tháo tai nghe ra và lau khô tai lẫn tai nghe để tiếp tục sử dụng. Một lựa chọn khác là sử dụng máy sấy tóc. Trong trường hợp này, hãy đặt máy sấy tóc có mức độ thấp cách xa tai 30cm và sử dụng sấy lạnh. Ảnh minh họa Giáo sư Il-Jun Moon cho biết: "Nếu bạn thực sự muốn sử dụng tai nghe, bạn nên sử dụng tai nghe hở hoặc tai nghe dẫn truyền qua da để tai được thông thoáng và không khí có thể đi qua ống tai nhiều nhất có thể”. Giáo sư đưa ra vài lời khuyên rằng: “Nếu bạn tập thể dục đeo tai nghe trong suốt một giờ, khả năng cao bạn có thể bị viêm tai ngoài dẫn đến thính giác bị suy giảm do tiếng ồn. Vì vậy nếu bạn sử dụng tai nghe khi tập thể dục trong 50 phút, bạn nên tháo tai nghe ra và để tai nghỉ ngơi trong 10 phút.” Suy giảm thính giác do tiếng ồn là tình trạng tổn thương tế bào thính giác do tiếp xúc liên tục với tiếng ồn, rất khó chữa khỏi hoàn toàn.

Phụ nữ khó giảm cân hơn đàn ông? Nguyên nhân do đâu vậy? Theo trang thông tin sức khỏe của Mỹ - 'WebMD', nam giới đốt cháy nhiều calo hơn phụ nữ ngay cả khi họ thực hiện cùng một bài tập vì các mô cơ của nam giới hoạt động nhiều hơn. Nói cách khác, khi lượng calo giảm như nhau thì bên nam sẽ mất nhiều hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/et-o-et-vua-tap-the-duc-vua-deo-tai-nghe-kha-nang-vi-khuan-phat-trien-trong-tai-rat-cao-gay-viem-nhiem-nang-470228.html