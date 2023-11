Ét-ô-ét: Vừa tập thể dục vừa đeo tai nghe, khả năng vi khuẩn phát triển trong tai rất cao, gây viêm nhiễm nặng

Ảnh minh họa

Tốt nhất bạn nên tránh sử dụng tai nghe khi tập thể dục, nhưng nếu phải sử dụng chúng, hãy sử dụng trong khoảng thời gian ngắn hoặc ngừng nghỉ luân phiên, quan trọng hơn hết là luôn giữ cho tai và tai nghe sạch sẽ. Nếu bạn đổ mồ hôi khi tập thể dục, hãy tháo tai nghe ra và lau khô tai lẫn tai nghe để tiếp tục sử dụng.

Một lựa chọn khác là sử dụng máy sấy tóc. Trong trường hợp này, hãy đặt máy sấy tóc có mức độ thấp cách xa tai 30cm và sử dụng sấy lạnh.

Giáo sư Il-Jun Moon cho biết: "Nếu bạn thực sự muốn sử dụng tai nghe, bạn nên sử dụng tai nghe hở hoặc tai nghe dẫn truyền qua da để tai được thông thoáng và không khí có thể đi qua ống tai nhiều nhất có thể”.

Giáo sư đưa ra vài lời khuyên rằng: “Nếu bạn tập thể dục đeo tai nghe trong suốt một giờ, khả năng cao bạn có thể bị viêm tai ngoài dẫn đến thính giác bị suy giảm do tiếng ồn. Vì vậy nếu bạn sử dụng tai nghe khi tập thể dục trong 50 phút, bạn nên tháo tai nghe ra và để tai nghỉ ngơi trong 10 phút.” Suy giảm thính giác do tiếng ồn là tình trạng tổn thương tế bào thính giác do tiếp xúc liên tục với tiếng ồn, rất khó chữa khỏi hoàn toàn.