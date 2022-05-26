Đừng chủ quan khi thấy mọi thứ đang "bình thường mới" mà ăn uống sa đoạ, bỏ quên việc chăm sóc sức khoẻ mạch máu

Sống khỏe 26/05/2022 11:18

Tình hình dịch COVID-19 đang dần được ổn định, các hoạt động ngoài trời cũng dần nhiều hơn. Vì vậy việc tiêu thụ nhiều thực phẩm calo cao và uống rượu bia cũng gia tăng khiến sức khoẻ mạch máu bị ảnh hưởng xấu.

Khi các quy định khoảng cách xã hội được dần được dỡ bỏ, không chỉ các hoạt động ngoài trời, mà cả các cuộc gặp gỡ và ăn uống trở nên thường xuyên hơn. Kết quả là số người tiêu thụ nhiều thức ăn có hàm lượng calo cao hơn bình thường và uống rượu bia ngày càng nhiều.

Tuy nhiên, trong những lúc như thế này, bạn cần chú ý hơn đến sức khỏe của mình hơn, đặc biệt là mạch máu. Điều này là do thức ăn và rượu bia có hàm lượng calo cao ảnh hưởng xấu đến quá trình lưu thông máu và gây ra các bệnh về mạch máu. Đây là lý do tại sao bạn cần đặc biệt chú ý đến việc kiểm soát các mạch máu của mình khi ngày càng lớn tuổi.

Máu phải lưu thông tốt thì cơ thể mới khỏe mạnh

Đừng chủ quan khi thấy mọi thứ đang 'bình thường mới' mà ăn uống sa đoạ, bỏ quên việc chăm sóc sức khoẻ mạch máu - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nếu tuần hoàn máu không tốt, các tế bào miễn dịch cũng mất dần sức mạnh. Điều này là do không chỉ oxy và chất dinh dưỡng, mà còn cả các tế bào bạch cầu chịu trách nhiệm về khả năng miễn dịch của cơ thể, di chuyển qua khắp các mạch máu. Hệ thống miễn dịch mạnh nhất khi các tế bào bạch cầu trong máu lưu thông khắp cơ thể và thực hiện các chức năng của chúng. Khi các mạch máu đông cứng lại hoặc tắc nghẽn do các chất cặn bã tích tụ nhiều, chúng có thể bị vỡ ra do thay đổi huyết áp hoặc nhiệt độ, gây ra nhiều bệnh khác nhau.

Hấp thụ chất béo không bão hòa giúp duy trì sức khỏe mạch máu

Đừng chủ quan khi thấy mọi thứ đang 'bình thường mới' mà ăn uống sa đoạ, bỏ quên việc chăm sóc sức khoẻ mạch máu - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Để giữ cho các mạch máu khỏe mạnh, mọi người cần duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh. Tránh thực phẩm dầu mỡ hoặc thực phẩm ăn liền có nhiều axit béo bão hòa và chất béo chuyển hóa gây tổn thương mạch máu. Tiêu thụ axit béo không bão hòa cũng có ích. Do các axit béo không bão hòa thường được gọi là 'dầu tốt', làm giảm mức lipit trung tính trong máu và ngăn ngừa các bệnh về mạch máu. Các axit béo không bão hòa được tìm thấy trong các loại hạt, cá thu, cá hồi, cá ngừ và dầu bơ. Nếu khó hấp thụ được axit béo không no qua thức ăn hàng ngày, thì cũng có thể hấp thụ thông qua các sản phẩm chứa omega-3 như viên uống dầu cá.

Khuyến khích chọn loại thực phẩm chứa Omega-3 có tỷ lệ hấp thụ vào cơ thể cao

Đừng chủ quan khi thấy mọi thứ đang 'bình thường mới' mà ăn uống sa đoạ, bỏ quên việc chăm sóc sức khoẻ mạch máu - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Việc ăn các loại thực phẩm chức năng có ích cho mạch máu cũng rất hiệu quả. Một thành phần “thần thánh” trong các thực phẩm chức năng hỗ trợ lưu thông mạch máu là 'Omega-3'. Omega-3 làm giảm mức lipit trung tính trong máu và ngăn chặn dòng chảy của máu bị tắc nghẽn bởi cục máu đông. Tuy omega-3 là thành phần thiết yếu trong cơ thể nhưng do cơ thể không tự tổng hợp được nên Tổ chức Y tế Thế giới, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ và Bộ Y tế Canada khuyến cáo nên dùng thực phẩm chức năng chứa Omega-3 cao.

Omega-3 bao gồm EPA và DHA, trong đó EPA ức chế sự tổng hợp lipit trung tính ở gan, là nguyên nhân gây ra xơ cứng động mạch (một triệu chứng của xơ cứng mạch máu), làm giảm huyết áp và giảm nhịp tim. Omega-3 cũng làm cho các tế bào não khỏe mạnh nhờ vào thành phần chính DHA giúp tái tạo tế bào não.

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Từ khóa:   Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày máu lưu thông tốt chăm sóc mạch máu

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