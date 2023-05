Tuy nhiên, trong những lúc như thế này, bạn cần chú ý hơn đến sức khỏe của mình hơn, đặc biệt là mạch máu. Điều này là do thức ăn và rượu bia có hàm lượng calo cao ảnh hưởng xấu đến quá trình lưu thông máu và gây ra các bệnh về mạch máu. Đây là lý do tại sao bạn cần đặc biệt chú ý đến việc kiểm soát các mạch máu của mình khi ngày càng lớn tuổi.

Máu phải lưu thông tốt thì cơ thể mới khỏe mạnh

Nếu tuần hoàn máu không tốt, các tế bào miễn dịch cũng mất dần sức mạnh. Điều này là do không chỉ oxy và chất dinh dưỡng, mà còn cả các tế bào bạch cầu chịu trách nhiệm về khả năng miễn dịch của cơ thể, di chuyển qua khắp các mạch máu. Hệ thống miễn dịch mạnh nhất khi các tế bào bạch cầu trong máu lưu thông khắp cơ thể và thực hiện các chức năng của chúng. Khi các mạch máu đông cứng lại hoặc tắc nghẽn do các chất cặn bã tích tụ nhiều, chúng có thể bị vỡ ra do thay đổi huyết áp hoặc nhiệt độ, gây ra nhiều bệnh khác nhau.