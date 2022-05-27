Uống trà cho thêm một thứ, tác dụng chống bệnh tật cao hơn ít nhất 10 lần, giúp phòng chống xơ cứng động mạch hiệu quả

Sống khỏe 27/05/2022 15:41

Đối với người phương Đông, văn hóa uống trà đã có từ lâu đời, người dân nhiều vùng miền thường có thói quen thích uống trà chiều, và chúng ta đều biết rằng uống trà mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể con người, bởi trong trà có chứa nhiều polyphenol.

Nhưng làm thế nào chúng ta có thể tối đa hóa việc sử dụng polyphenol trong trà? Để nâng cao hiệu quả chống lại bệnh tật của chất polyphenol trong trà, mách bạn một mẹo nhỏ dưới đây.

Làm thế nào để cải thiện tỷ lệ hấp thụ polyphenol trong trà trong cơ thể con người

Thông thường, khi chúng ta uống một tách trà, tỷ lệ hấp thụ polyphenol trong trà của cơ thể con người chỉ là 5%, nhưng nếu bạn cho thêm 2 hoặc 3 lát chanh tươi hoặc nhỏ vài giọt nước cốt chanh vào khi pha trà thì cơ thể con người sẽ hấp thụ các polyphenol của trà trong lá trà. Tỷ lệ hấp thụ có thể tăng lên gấp 10 lần.

Uống trà cho thêm một thứ, tác dụng chống bệnh tật cao hơn ít nhất 10 lần, giúp phòng chống xơ cứng động mạch hiệu quả - Ảnh 1

Nhưng một số người cũng lo lắng rằng nhiệt độ pha trà cao có thể phá hủy thành phần dinh dưỡng của chanh. Vậy thời điểm nào tốt nhất để bỏ chanh vào?

Nói chung, tốt hơn là thêm các lát chanh khi nhiệt độ của trà được hạ xuống khoảng 40 độ. Nên chọn những quả chanh có hai đầu nhọn nhọn và phần giữa nhìn đầy đặn, sau đó thái lát chanh để pha trà sẽ có hiệu quả tốt nhất.

Tất nhiên, nếu không thích vị chua ngọt của chanh, bạn có thể thay thế bằng trái tắc cũng ngon, vị ngọt thanh và cũng có công dụng tương tự.

Nói đến đây có lẽ nhiều người chưa hiểu, những lợi ích của polyphenol trong trà đối với cơ thể con người là gì? Tại sao cơ thể con người nên hấp thụ nó?

Uống trà cho thêm một thứ, tác dụng chống bệnh tật cao hơn ít nhất 10 lần, giúp phòng chống xơ cứng động mạch hiệu quả - Ảnh 2

Lợi ích của polyphenol trong trà đối với cơ thể con người

Chất polyphenol trong trà có khả năng chống oxy hóa mạnh, có tác dụng dưỡng da, chống lại tác hại của các gốc tự do cho da, nước trà còn có thể rửa mặt, làm sạch da, thậm chí có thể bôi lông mi, thúc đẩy sự phát triển của lông mi.

Ngoài ra, polyphenol trong trà có thể đóng vai trò ngăn ngừa ung thư, có thể ngăn chặn sự đột biến của tế bào do chất gây ung thư, nâng cao khả năng tự đề kháng của cơ thể. Các nghiên cứu liên quan cũng chỉ ra rằng polyphenol trong trà có thể ức chế vi-rút cúm.

Đối với những người mắc bệnh tiểu đường, ở đây cũng nên uống một ít trà chiều thích hợp, có thể giúp cơ thể điều hòa lượng đường trong máu và có tác dụng hạ đường huyết.

Uống trà cho thêm một thứ, tác dụng chống bệnh tật cao hơn ít nhất 10 lần, giúp phòng chống xơ cứng động mạch hiệu quả - Ảnh 3

Ở đây giới thiệu một loại trà sức khỏe cho mọi người, loại trà sức khỏe này có thể cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể. Tăng cường chức năng tim của cơ thể, ngăn ngừa xơ cứng động mạch, ngoài ra còn có thể có tác dụng hạ thấp tam thất.

Đầu tiên, bạn lấy 25 miếng Câu Kỷ Tử, 5 hoặc 6 miếng nhân sâm Hoa Kỳ và 1 miếng Hoàng kỳ, cho vào nước sôi rồi chắt lấy nước, có thể ủ 2 hoặc 3 lần để uống.

Công năng: Câu Kỷ Tử có tác dụng nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể, nhân sâm Hoa Kỳ chủ yếu tăng cường chức năng tim của cơ thể con người, Hoàng kỳ có thể đóng vai trò hạ thấp tam thất.

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