Bạn tự ti về nụ cười của mình do răng bị ố vàng? - Thuốc làm trắng răng sẽ giúp bạn, nhưng phải cẩn thận khi sử dụng chất này

Sống khỏe 26/05/2022 09:56

Phương pháp làm trắng răng tại nhà đang được rất nhiều người quan tâm và sử dụng. Nhưng nếu không thực hiện đúng cách và thay đổi thói quen trong lối sống hàng ngày thì chất làm trắng răng sẽ phản tác dụng.

Thuốc làm trắng răng đang rất hot trên mạng xã hội thời gian gần đây. Thuốc làm trắng răng được nhiều người ưa chuộng vì có thể dễ dàng làm răng trắng sạch ngay tại nhà. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, nó sẽ tạo nên tác dụng ngược lại, gây hại cho sức khỏe răng miệng của bạn.

Hydrogen peroxide trong thuốc tạo ra oxy tẩy trắng và loại bỏ các chất làm răng bị xỉn màu

Bạn tự ti về nụ cười của mình do răng bị ố vàng? - Thuốc làm trắng răng sẽ giúp bạn, nhưng phải cẩn thận khi sử dụng chất này - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Hầu hết các chất làm trắng răng chứa ít hơn 3% hydrogen peroxide. Thuốc làm trắng răng được bán dưới nhiều dạng như gel, keo dính, kem đánh răng và hiệu quả làm trắng răng có thể thấy rõ sau 1-2 tuần sử dụng. Nguyên lý của chất làm trắng răng là thành phần hydrogen peroxide tiếp xúc với lớp men ngoài cùng của răng, tạo ra oxy có tác dụng tẩy trắng răng, oxy này sẽ đi vào khoang trên bề mặt răng và lấy đi các chất làm xỉn màu bên trong răng.

Làm tổn thương dây thần kinh răng, ê buốt răng

Bạn tự ti về nụ cười của mình do răng bị ố vàng? - Thuốc làm trắng răng sẽ giúp bạn, nhưng phải cẩn thận khi sử dụng chất này - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Thuốc làm trắng răng tự làm có thể gây ra tác dụng phụ do khó kiểm soát lượng chất làm trắng và hàm lượng hydrogen peroxide trong từng tình trạng răng miệng khác nhau đối với từng cá nhân.

Nếu có vết thương trong miệng, sâu răng hoặc bệnh nha chu, bạn không nên sử dụng chất làm trắng răng. Vì nếu bạn sử dụng thuốc làm trắng răng khi răng bị yếu, các thành phần làm trắng răng có thể kích thích ăn sâu vào răng và gây ra các tác dụng phụ như viêm nha chu hoặc đau răng. Nếu bạn tiếp tục sử dụng chất làm trắng răng ngay cả khi bạn đang bị đau răng, nó có thể gây kích ứng tủy răng, mô thần kinh bên trong răng. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề như ê buốt răng, tổn thương dây thần kinh răng và các bệnh về nướu nên bạn cần hết sức cẩn thận.

Trẻ em và thanh thiếu niên không nên sử dụng các chất làm trắng răng, do men răng của những đối tượng này mỏng hơn so với người lớn, trọng lượng riêng của tủy răng lớn nên khả năng cao sẽ bị tổn thương tủy răng do các chất làm trắng răng gây ra.

Bạn tự ti về nụ cười của mình do răng bị ố vàng? - Thuốc làm trắng răng sẽ giúp bạn, nhưng phải cẩn thận khi sử dụng chất này - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng  khó có thể thấy được hiệu quả tẩy trắng răng nếu sự biến đổi màu răng không phải do thói quen sinh hoạt như uống cà phê, hút thuốc lá mà do yếu tố bên trong như dùng thuốc điều trị thần kinh hoặc tổn thương dây thần kinh răng. Vì vậy, cần phải xem xét kỹ nguyên nhân gây ra sự biến đổi màu và tình trạng răng của mình để sử dụng chất làm trắng răng an toàn và có hiệu quả.

Nếu bạn muốn thấy hiệu quả làm trắng răng trong thời gian ngắn, ít tác dụng phụ thì tốt hơn hết bạn nên đến bệnh viện thăm khám. Phương pháp các bệnh viện thường sử dụng là bôi chất làm trắng lên răng và chiếu ánh sáng. Tuy nhiên, cách tẩy trắng răng tại bệnh viện cũng có thể gây đau nhức tạm thời trong một hoặc hai ngày.

Ngăn ngừa răng bị đổi màu thông qua thay đổi lối sống

Bạn tự ti về nụ cười của mình do răng bị ố vàng? - Thuốc làm trắng răng sẽ giúp bạn, nhưng phải cẩn thận khi sử dụng chất này - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Súc miệng và đánh răng ngay lập tức nếu bạn đã ăn thức ăn có màu khó tẩy rửa, có thể làm xỉn men răng như cà phê, cà ri hoặc soda. Hút thuốc lá cũng là một nguyên nhân khiến răng bị ố vàng, vì vậy tốt nhất bạn nên tránh. Điều quan trọng nữa ngoài việc đánh răng thường xuyên thì phải đánh răng thật kỹ và đúng kỹ thuật vì mảng bám và vi khuẩn tích tụ trên bề mặt răng có thể gây ra hiện tượng ố vàng và biến đổi sắc tố răng.

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