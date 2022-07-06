3 mẹo "nhỏ nhưng có võ" giúp xử lý chấn thương nhẹ tại nhà

Sống khỏe 06/07/2022 12:53

Tất cả chúng ta đều từng gặp phải chấn thương trong khi thực hiện các hoạt động hàng ngày, có thể là khi đang nấu ăn, chơi thể thao hoặc thậm chí là khi đang đi bộ. Giờ đây, bạn không thể tránh khỏi chấn thương, tuy nhiên, bạn có thể điều trị những vết thương cơ bản tại nhà bằng cách chỉ sử dụng bộ sơ cứu.

Tất cả chúng ta đều từng gặp phải chấn thương trong khi thực hiện các hoạt động hàng ngày, có thể là khi đang nấu ăn, chơi thể thao hoặc thậm chí là khi đang đi bộ. Giờ đây, bạn không thể tránh khỏi chấn thương, tuy nhiên, bạn có thể điều trị những vết thương cơ bản tại nhà bằng cách chỉ sử dụng bộ sơ cứu.

3 mẹo 'nhỏ nhưng có võ' giúp xử lý chấn thương nhẹ tại nhà - Ảnh 1
Xử lý chấn thương nhẹ tại nhà như thế nào?

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn bị thương?

Bạn có thể thấy các triệu chứng phổ biến tiếp theo sau khi bị thương là đau ngay lập tức và hầu hết thời gian này có thể kèm theo sưng và bầm tím. Bạn sẽ cảm thấy đau nhói trong vài giờ đầu tiên, đó chỉ là cơ thể bạn đang phản ứng với chấn thương. Cảm giác này sẽ biến mất trong vài giờ sau khi áp dụng phương pháp điều trị.

Trước khi bắt đầu chăm sóc vết thương, chúng ta cần phải có một hộp sơ cứu, bạn có thể mua một hộp, tuy nhiên, bạn nên tự trang bị một hộp vì bạn sẽ biết cách sử dụng từng thành phần trong hộp.

Có một số thứ bạn có thể chuẩn bị sẵn sàng ở nhà để có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Ví dụ, bạn nên luôn có băng cá nhân và băng vải y tế. Tủ đông của bạn nên được trang bị một túi đá và khay phải được đổ đầy đá mỗi ngày. Bạn cũng nên có một tấm chăn sưởi ấm hoặc một miếng đệm sưởi ấm. Nó có thể là điện hoặc có thể rót nước nóng vào.

Dưới đây là một số cách mà bạn có thể sử dụng những thứ ở nhà để điều trị các vết thương nhẹ. Đây không phải là sự thay thế cho ý kiến ​​của bác sĩ. Đây là những biện pháp khắc phục bạn nên sử dụng và chỉ sử dụng nếu vết thương không nghiêm trọng và bạn chỉ muốn giảm đau hoặc một số triệu chứng nhất định.

Túi chườm lạnh

Khi bạn chườm đá lên một khu vực, các mạch máu ở khu vực đó co lại và lưu lượng máu đến khu vực đó giảm. Nếu lượng máu cung cấp cho vết thương bị giảm thì vùng đó sẽ không sưng lên quá nhiều khi bị thương.

Biện pháp khắc phục này chỉ dành cho những vết thương trên các mô mềm, nơi có khả năng bị sưng tấy. Nó cũng có thể được sử dụng để điều trị viêm ở một khu vực nhưng không bao giờ chườm quá 20 phút mỗi lần.

Miếng đệm sưởi ấm

Trong khi đá được sử dụng để giảm đau, nhiệt được sử dụng để mở rộng mạch máu và làm nhanh quá trình chữa lành. Nó cũng có tác dụng làm dịu để giảm co thắt trong cơ thể. Nhiệt được coi là phương pháp hiệu quả nhất để giảm cơn đau bụng kinh. Nếu cảm thấy phần nào của tay chân hơi cứng, bạn có thể sử dụng phương pháp trị liệu bằng nhiệt trên vùng đó để giảm bớt tình trạng tê cứng, đồng thời có thể chườm nóng một vùng trên cơ thể để trị nhức mỏi. Có một số cách để làm điều đó - đệm sưởi, chăn sưởi, đèn sưởi và bình nước nóng.

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Miếng đệm sưởi ấm

Mát xa

Mát xa giúp thư giãn các cơ và khuyến khích lưu thông máu trong một khu vực. Phương pháp này giúp kéo giãn sự căng cứng trong cơ thể của bạn, có thể giúp chữa lành các mô sẹo, căng cơ, bong gân, rách cơ và thậm chí là gãy xương. Liệu pháp xoa bóp cũng được sử dụng sau chấn thương nặng để rút ngắn thời gian hồi phục nhưng phải được thực hiện bởi các chuyên gia trong lĩnh vực này. Nếu bạn bị chấn thương nhẹ, bạn có thể bắt đầu bằng cách tạo áp lực nhẹ trong vài phút mỗi ngày, và nếu điều đó đỡ thì tăng dần thời gian và tần suất.

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Cơ thể chúng ta đều có thể thích nghi với sự thay đổi. Khi thời tiết lạnh, cơ thể chúng ta có xu hướng duy trì lưu lượng máu để làm ấm các cơ quan trong cơ thể. Tuy nhiên, cơ thể chúng ta chú ý nhiều nhất đến các cơ quan nội tạng và đó là lý do tại sao chúng có thể cảm thấy lạnh hơn.

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