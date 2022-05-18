Bạn dùng xà phòng để giặt áo mưa như bình thường nhưng pha thật loãng, chà nhẹ nhàng để tránh việc làm áo bị rách.

Nếu như đã giặt xong thì bạn giũ áo mưa nhiều lần, không cần vò, rồi mang đi phơi. Áo mưa rũ nước xong sẽ sạch sẽ và không còn mùi hôi nữa.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tận dụng lại nước xả quần áo khi vừa giặt đồ xong để khử mùi cho áo mưa.

Dùng giấm

Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn để áo mưa lâu ngày, áo mưa có thể bị mốc đi kèm mùi hôi khó chịu thì ngay lúc này bạn dùng một miếng vải mềm, thấm ít giấm rồi lau qua, phần mốc có mùi khó chịu sẽ sạch ngay. Sau đó xả sạch lại và phơi lên để áo mưa có thời gian rũ nước.

Ngoài ra, bạn có thể dùng bàn chải để chải trực tiếp lên vết mốc rồi dùng cồn để tẩy.

Đối với quần áo thông thường

Đối với các loại quần áo thông thường, khi bị mốc, dù bạn có dùng xà phòng giặt bao nhiêu lần cũng khó làm sạch hoàn toàn vết bẩn. Để loại bỏ các vết nấm mốc li ti, hãy tham khảo cách làm dưới đấy.

Tẩy mốc trên quần áo bằng chanh

Ảnh minh họa: Internet

Để loại bỏ vết mốc trên quần áo, bạn có thể sử dụng chanh. Thấm ướt các đốm li ti, mốc trên áo bằng nước cốt chanh rồi đem đi phơi nắng. Nhiệt độ của mặt trời sẽ giúp nước chanh hòa tan các vết mốc. Khi giặt, các vết mốc sẽ dễ dàng biến mất hơn.

Khoai tây

Ảnh minh họa: Internet

Dùng khoai tây để tẩy vết mốc quần áo là cách vô cùng hiệu quả. Dù là quần áo màu hay áo trắng đều có thể áp dụng tẩy mốc với cách này.

Bước 1. Hãy thái khoai tây thành những lát mỏng.

Bước 2. Dùng tay chà nhẹ miếng khoai tây lên vùng vải dính ẩm mốc cho tới khi nhựa của lát khoai tây thấm đều lên vải.

Bước 3. Sau 3 - 5 phút, những vết mốc cũng sẽ tiêu biến.

Bước 4. Giặt lại bằng nước sạch và phơi ngoài nắng.

Giấm

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài cách dùng chanh, bạn có thể sử dụng giấm để làm sạch vết mốc.

Lấy giấm pha với nước theo tỷ lệ 2:1 rồi đun sôi. Ngâm quần áo bị bẩn vào trong nước giấm nóng khoảng 30 phút rồi giặt lại.

Hoặc có thể đổ giẩm trực tiếp lên vết mốc, để vết bẩn đó mềm ra và giặt lại như bình thường.

Oxy già

Ảnh minh họa: Internet

Oxy già có thể giúp tẩy trắng quần áo rất tốt.

Bạn chỉ cần ngâm phần bị bẩn với oxy già khoảng 20-30 phút rồi giặt lại như bình thường. Oxy già không chỉ giúp tẩy trắng quần áo mà còn không để lại mùi khó chịu như thuốc tẩy.

Baking soda

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể dùng baking soda để làm sạch quần áo. Hãy hòa bột giặt/nước giặt với nước ấm rồi thêm baking soda vào (1 thìa cà phê baking soda dùng cho 2-3 chiếc áo/quần). Ngâm quần áo trong dung dịch nước này 5-10 phút rồi vò sạch các phần bị bẩn. Xả lại quần áo với nước sạch rồi phơi ở nơi khô thoáng.

Pha thuốc tẩy với chanh

Ảnh minh họa: Internet

Với những vết bẩn "nặng đô", lâu ngày, bạn có thể dùng nước tẩy javel với chanh rồi chấm trực tiếp lên các đốm đen. Để nguyên như vậy khoảng 30 phút - 1 giờ rồi giặt lại. Lưu ý, cách này chỉ nên dùng với vải trắng vì javel có thể làm bay màu quần áo màu.

Sử dụng thuốc tẩy mốc chuyên dụng

Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay trên thị trường có bán các loại dung dịch tẩy mốc chuyên dụng. Bạn có thể mua những loại này về và làm theo hướng dẫn sử dụng.

Cách tẩy nấm mốc trên quần áo trắng với rượu trắng

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ nồng độ cồn mà rượu có thể thể tẩy sạch mọi vết mốc li ti trên áo trắng. ượu trắng không hề ám mùi nên cách tẩy mốc quần áo này có thể tiết kiệm công sức và đem lại hiệu quả không ngờ.

- Bước 1: Pha rượu trắng với nước theo tỷ lệ 1:1.

- Bước 2: Cho áo trắng vào thau đựng có hỗn hợp được pha ngập hết áo và để trong 2 giờ.

- Bước 3: Giặt lại bằng bột giặt thơm/nước giặt quần áo như thông thường.

Đối với áo da

Dùng xi đánh giày

Ảnh minh họa: Internet

Xi đánh giày không chỉ công dụng làm sạch các vết bẩn, vết mốc trên áo da mà còn có thể làm mờ vết xước, trả lại vẻ sáng bóng như mới cho chiếc áo.

Chuẩn bị: Xi đánh giày cùng màu áo, khăn lau mềm, cọ sợi mềm

Thực hiện: Dùng cọ sợi mềm chà lên vùng da bị mốc, lau sạch các vết bẩn rồi dùng xi đánh giày đánh lên một lớp thật mỏng.

Khoai tây

Ảnh minh họa: Internet

Nếu áo da bị mốc, bạn cần lấy một chiếc khăn ẩm lau nhẹ bề mặt để làm sạch các vết mốc. Sau đó, lấy khoai tây cắt thành lát mỏng rồi xoa đều lên chỗ vừa lau.

Khi nhựa khoai tây chảy hết, bạn tiếp tục thay miếng khác và lau cho đến khi vết mốc mờ đi. Lưu ý, không chà quá mạnh tay.

Dùng khăn bông ẩm lau sạch bề mặt và để ở nơi khô thoáng khoảng.

Đối với áo da, bạn không nên phơi ngoài nắng hoặc sấy nóng để tránh làm hỏng bề mặt da.